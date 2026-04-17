Aquila 45 Sport, il catamarano con soli 2 posti letto che privilegia velocità (50 nodi) e maxi spazi all’aperto

Il mercato dei catamarani a motore è in forte espansione e crescono in particolare le motorizzazioni fuoribordo, destinate a imbarcazioni di dimensioni non troppo grandi, le più diffuse per il noleggio, ma non solo. E’ in questo scenario che si profila di grande interesse l’ennesima novità annunciata da Aquila Power Catamarans, brand statunitense nato dalla partnership tra i cinesi di Sino Eagle Group e MarineMax, che lancerà a breve anche in Italia il nuovo Aquila 45 Sport, imbarcazione di 14,17 x 4,61 metri destinata a segnare una svolta in materia di versatilità, stabilità, comfort e prestazioni.

Dopo l’anteprima americana al Palm Beach International Boat Show, la presentazione in Europa è prevista tra il 7 e il 10 maggio a Porto Rotondo, in occasione della Fiera Nautica di Sardegna. Qui sarà possibile scoprire le caratteristiche di questa imbarcazione che esibisce un design sviluppato in collaborazione con Yacht Design Works, e non passerà di certo inosservata grazie a una presenza scenica caratterizzata da uno stile che richiama l’estetica dei SUV di lusso attraverso linee tese e proporzioni ben equilibrate.

Tutto ciò – sarà bene chiarirlo subito – esaltando una caratteristica singolare, che distingue questo catamarano da altre imbarcazioni a doppia carena: a bordo dell’Aquila 45 Sport ci sarà una sola cabina per due posti letto. La ricerca dello spazio e della vivibilità, infatti, è stata tutta concentrata sulle aree all’aperto, come se fosse un day-cruiser, ancorché ampio, spazioso e superattrezzato.

Massima vivibilità degli spazi esterni e prestazioni elevate si profilano dunque come le qualità principali del nuovo catamarano. Ha tenuto a dirlo, prim’ancora di esibire la nuova imbarcazione nella fiera di Porto Rotondo, lo stesso Carlo Orione, amministratore delegato di FC-Yacht, sottolineando che “l’Aquila 45 Sport si segnala, oltre che per le prestazioni, per il sapiente allestimento degli abbondanti spazi aperti. Ciò grazie alle murate abbattibili, che consentono di sfiorare i sei metri di larghezza, ancora più sfruttabili perché il doppio scafo garantisce una stabilità di forma impensabile su un monocarena. Stabilità – viene sottolineato - che si può apprezzare anche navigando a 50 nodi spinti da una coppia di fuoribordo Mercury V12 da 600 cavalli”.

Altro valore da non trascurare sarà sicuramente la facilità di manovra assicurata dalla motorizzazione fuoribordo e dalla disponibilità di un pratico joystick. Ma non solo. Come detto, il progetto è stato sviluppato privilegiando la ricerca delle soluzioni migliori per la vita all’aperto. E tra i tanti accorgimenti spicca la collocazione ai margini laterali dei due motori fuoribordo, in modo da lasciare al centro della poppa una plancetta degna di un entrobordo, completata con una comoda scala per la risalita dal bagno.

A beneficio della vivibilità all’aperto si faranno apprezzare, oltre alle succitate murate abbattibili, anche il doppio prendisole, oppure la doppia dinette (dipenderà dalle scelte dell’armatore), con quella di poppa che può essere protetta da una tenda elettrica scorrevole a scomparsa. L’hard-top in fibra di carbonio può essere allestito, all’occorrenza, per il trasporto di surf o kayak, o anche con pannelli solari. Il tutto è servito da una completa zona cucina che comprende un lavello con vasca e tagliere, spazi predisposti per barbecue e Tv opzionali. Tanti i dettagli di servizio: una doccia con acqua dolce calda e fredda, cancelletti di sicurezza di acciaio inox su entrambi i lati e un ampio vano portaoggetti sotto le sedute.

La plancia è servita da una quadrupla seduta con braccioli individuali e portabicchieri. Un elegante pannello in acrilico nero ospita l’elettronica con tre chart-plotter da 16”, un impianto stereo marino Fusion Apollo e un display C-Zone da 5”, mentre manette, joystick e interruttori digitali e manuali sono posizionati ergonomicamente a portata di mano. Il volante di acciaio inox è regolabile in altezza e la visibilità si profila ottima sia seduti e sia in piedi. Il vano portaoggetti integrato è dotato di ricarica USB e le bocchette dell’aria condizionata dovrebbero garantire il miglior comfort anche nelle giornate più afose. Non manca, sotto le sedute, un ampio spazio per la cassetta degli attrezzi.

L’accesso al browser prodiero è garantito da un passavanti a sinistra, che dà accesso alle sedute frontemarcia, dove il relax dovrebbe essere assicurato. Sulla prua è stata creata un’altra area relax a tutta larghezza, soluzione sempre più apprezzata su unità di questo tipo. Qui trovano spazio lettini prendisole posizionati fronte marcia e dotati di braccioli ribaltabili, portabicchieri e vani portaoggetti dedicati agli smartphone. Il layout è completato da un boccaporto centrale che consente accesso diretto e agevole al sistema di ancoraggio, affiancato da ulteriori vani per lo stivaggio di parabordi e cime.

Non minore attenzione è stata riservata alla cabina che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo dell’Aquila 45 Sport, consentendo al suo armatore di programmare anche lunghe crociere nel massimo comfort, purché si resti a dormire a bordo solo in due, utilizzando il comodo letto king size. Il sottocoperta è arredato con mobili in laminato effetto legno chiaro con finiture in legno massello e pavimento sintetico a bassa manutenzione. Un’ampia finestratura a soffitto inonda lo spazio di luce naturale e anche il bagno è ben attrezzato con doccia e tutto il necessario. Elevata la cura dei dettagli: luci a Led da lettura, pannelli imbottiti, ampio spazio di stivaggio, prese di corrente e un sistema opzionale di batterie a litio fornisce aria condizionata off-grid per il massimo comfort.

Ma al di là degli allestimenti e della vivibilità a bordo, l’Aquila 45 Sport si segnala anche per le qualità strutturali. Tengono a ricordarlo, alla vigilia della commercializzazione in Italia, i vertici di Free Charter, la società cagliaritana che importa in Italia l’intera gamma dei catamarani Aquila, sottolineando che “con questo nuovo 45 Sport si è andati oltre. Il doppio step che caratterizza l’opera viva dei due scafi esalta le doti velocistiche, mentre la costruzione in resina vinilestere, realizzata in infusione, garantisce una robustezza strutturale unica”.

E ancora, viene ricordato che “l’imbarcazione presenta una struttura interamente in composito senza legno in alcun componente strutturale, il processo di infusione della resina elimina i vuoti d’aria per una resistenza e una consistenza superiori, mentre la resina vinilestere offre un’eccezionale resistenza a calore, agenti chimici, acqua marina e corrosione”. Se non bastasse, viene sottolineato che “è stato forte anche l’impegno dello stabilimento costruttivo per la sostenibilità”. Sono stati utilizzati infatti stampi chiusi per limitare le emissioni, sistemi di ventilazione avanzati, acqua riciclata. Pannelli solari, inoltre, coprono il 70% di tutte le superfici del tetto.

Il prezzo del nuovo catamarano, comprensivo dei due Mercury Verado da 600 hp (non prevista la vendita senza motori) è stato fissato in 681.000 euro +IVA. Ma è possibile sfruttare formule commerciali innovative e meno impegnative. Come già sperimentato per altre imbarcazioni commercializzate da FC-Yacht, si può dunque esaminare la possibilità di ricorrere al Rent-to Buy, al Free Charter o al Try To Buy.

Nel primo caso (Rent to buy) è previsto un anticipo del 20-30% sul prezzo d’acquisto, seguito da un canone mensile. L’armatore può utilizzare la barca per 10 settimane all’anno e, dopo 7 anni, diventarne proprietario a tutti gli effetti. Nei periodi in cui la barca è disponibile, Free Charter si occupa del noleggio, coprendo anche spese di ormeggio, manutenzione e assicurazione.

Con Free Charter viene richiesto un versamento iniziale del 45% del prezzo d’acquisto e un saldo del 15-20% dopo quattro anni, con la rendita generata dal noleggio già anticipata. Nei primi quattro anni l’armatore dispone comunque di quattro settimane in media e alta stagione, e successivamente senza limiti dal 15 ottobre al 15 aprile. L’offerta è personalizzabile secondo le esigenze del cliente e tutti i costi di gestione e ormeggio restano a carico di Free Charter.

Try-to-Buy è pensata infine per chi vuole testare la barca prima dell’acquisto: il noleggio viene scontato dal prezzo finale se si decide di procedere all’acquisto. Si può così godere di una settimana o più di vacanza in Sardegna o in Grecia, con la possibilità di scegliere un altro modello alla prossima occasione, senza vincoli.