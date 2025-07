Aquila 46, catamarano della linea Explorer pronto per Cannes. In primo piano spazio, comodità e prestazioni

Cresce a ritmo incalzante la proposta di catamarani, imbarcazioni più che mai sulla cresta dell’onda per la capacità di offrire spazio e comodità sconosciuti alle barche tradizionali. Sempre più diffusi tra gli operatori del charter, i modelli di ultima generazione lanciano sfide un tempo impensabili in termini di abitabilità e prestazioni.

E’ in questo scenario che si candida al ruolo di star del prossimo Salone di Cannes (9-14 settembre) il nuovo Aquila 46, catamarano della linea Explorer di 14,36 metri (per 7,10 di larghezza) che verrà proposto in anteprima mondiale, nella vetrina francese, nell’allestimento che prevede tre cabine e tre bagni, per un’abitabilità paragonabile a quella di un monocarena da 70 piedi e la possibilità di imbarcare 12 persone.

Sin da ora, però, il cantiere americano (con stabilimenti produttivi anche in Cina, presso la Sino Eagle di Hangzhou) fa sapere che sarà possibile allestire l’imbarcazione anche con altri due layout, a quattro o cinque cabine, tutte con bagno dedicato, pensati soprattutto per il charter o per le compagnie numerose. Oltre al debutto mondiale dell’Aquila 46, faranno il loro debutto europeo a Cannes anche le versioni Coupé dell’Aquila 46 e 42 (già presentate su questo sito) e l’Aquila 50 Yacht.

Ma andiamo con ordine. Il nuovo Aquila 46 annunciato per settembre è destinato a rappresentare l’evoluzione della linea Explorer, già apprezzata sull’Aquila 50, in una versione più compatta e versatile, ma non per questo meno attenta alle comodità tipiche delle imbarcazioni con doppia carena. Particolarmente interessante si profila l’allestimento della cabina armatoriale a tutto baglio, con il grande letto matrimoniale al centro, nello scafo di dritta, la zona relax e studio e, in quello di sinistra, l’ampio locale toilette. Le altre due cabine, sempre matrimoniali, sono collocate a centro barca, una per ogni scafo.

Dotato di tender lift, piattaforma bagno a tutta larghezza, prendisole a prua, cucina attrezzata e salone con ampie vetrate, l’Aquila 46 si rivolge a una clientela attenta al comfort e all’autonomia.

L’impostazione della zona giorno segue il gusto americano, con una cucina affacciata sul pozzetto poppiero e un ampio wet bar, soluzione sempre più apprezzata anche in Mediterraneo. Il flybridge protetto da hard-top offre spazi conviviali e accesso diretto al pozzetto di prua, mentre la scala centrale conduce a un solarium panoramico.

La motorizzazione entrobordo è affidata a una coppia di Volvo Penta D6 da 480 cv ciascuno, in grado di garantire una velocità massima di oltre 21 nodi, con consumi definiti dal cantiere “ridottissimi grazie all’efficienza tipica dei catamarani”. In alternativa sono disponibili una coppia di Volvo penta D4 da 320 cv l’uno, oppure una prestazionale coppia di Yanmar da 550 cv ciascuno. Secondo le anticipazioni del cantiere, con la motorizzazione standard la velocità di crociera dovrebbe superare i 21 nodi. Non indicata, per ora, la velocità massima.

Assieme al 46 Yacht, al salone di Cannes saranno esposti, come detto, anche l’Aquila 50 Yacht e i due modelli sportivi 42 e 46 Coupé, tre modelli pronti al debutto in Europa: lungo 16 metri, il 50 Yacht riprende le stesse caratteristiche del 46 offrendo maggior comfort a bordo; i due Coupé 46 e 42 si profilano invece come veri e propri sport-cruiser capaci di unire i generosi spazi tipici dei catamarani a prestazioni entusiasmanti abbinate a maggiore efficienza e consumi contenuti. Ciò grazie anche all’impiego di foil, parte della tecnologia Hydro Glide.

Vale la pena ricordare che il marchio Aquila è rappresentato in Italia da FC-Yacht, azienda del gruppo Free Charter di Cagliari, che mette alcuni modelli a disposizione per charter e prove presso la propria marina a Cannigione, nel cuore della Costa Smeralda.