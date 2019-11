MSC, arriva la nuova ammiraglia Grandiosa. In costruzione anche cinque navi a gas

SAINT NAZAIRE - Grande attenzione all’ambiente e via di corsa verso il traguardo di 5,5 milioni di passeggeri, fissato come obiettivo a conclusione del piano industriale da 13,5 miliardi di euro. Msc Crociere prende in consegna la nuova ammiraglia Msc Grandiosa e già guarda al futuro, a come migliorare ulteriormente le performance ambientali per dimostrare al mondo che chi va per mare, da sempre, ha come obiettivo prioritario proprio la difesa del mare. La prima ammiraglia con alimentazione a gas si chiamerà Msc Europa e arriverà nel 2022. Si tratta della prima nave della nuova serie World che metteranno in mostra una linea avveniristica con la prua inglobata nella struttura portante dei ponti. “E queste navi - come ha sottolineato l’armatore Gianluigi Aponte - saranno tutte costruite nei Chantiers de l'Atlantique, perché abbiamo scelto gli impianti francesi per aprire la strada alle nuove tecnologie, per immaginare un futuro sempre più rivolto alla difesa ambientale”.

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Cruises, proprio alla difesa ambientale ha dedicato gran parte del suo intervento alla cerimonia del taglio della prima lamiera di MSC Europa. “Msc Crociere - ha detto - ha assunto fin dall'inizio un forte impegno per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale sia in mare che a terra grazie all'utilizzo di soluzioni innovative e ad efficaci tecnologie di cui sono dotate le nostre navi. Con ogni nuova nave miglioriamo sempre più le prestazioni ambientali, e l’obiettivo finale è quello di avere una flotta ad impatto zero. Con Ms Grandiosa compiremo un altro passo in avanti in questo importante percorso. L’evento di oggi è ancora più significativo perché coincide con l’inizio della costruzione della prima delle cinque navi a propulsione a Gnl, che aumenterà ulteriormente i nostri standard di sostenibilità grazie anche all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Il nostro percorso di sostenibilità - ha sottolineato Vago - e di attenzione verso le comunità portuali in cui operiamo non si ferma qui. Ogni nuova nave travalica i confini dell'innovazione in termini di tecnologia ambientale. In futuro concentreremo i nostri investimenti in ricerca e sviluppo per accelerare l’incremento di soluzioni di ultima generazione: dai carburanti alternativi, all’alimentazione da terra, fino all’utilizzo di celle a combustibile (fuel cell) e oltre. Il tutto, mentre è in corso la riqualificazione e l’aggiornamento della nostra flotta esistente - una delle più moderne - con le ultime tecnologie disponibili realizzate per migliorare le prestazioni ambientali di tutte le nostre navi".

Ambiente e maggiore presenza in mercato in espressione. Gli obiettivi di Msc Crociere sono questi e la compagnia intende perseguirli con forza. “Vogliamo rafforzare - ha detto l’ad Gianni Onorato - la nostra posizione dominante in Europa e puntare con decisione sul mercato americano. Il prossimo anno avremo cinque navi schierate ai Caraibi. Il mercato americano continua a crescere e noi vogliamo ampliare la nostra presenza. L’arrivo di Msc Grandiosa con tecnologie assolutamente innovative e l’avvio della serie World è la conferma che la compagnia vuole ulteriormente rafforzare il suo impegno nella difesa dell’ambiente proponendo navi sempre più sofisticate e tecnologie tendenti all’impatto zero. È una strada, questa, che intendiamo percorrere fino in fondo e, siamo certi, che l’obiettivo si può raggiungere in pochi anni. D’altro canto per l’Imo dobbiamo arrivare a -40% di emissioni nel 2030. Stiamo già viaggiando velocemente verso il -29%.

Laurent Castaing, general manager di Chantiers de l’Atlantique, ha aggiunto, “La consegna di Msc Grandiosa e l'inizio ufficiale della costruzione della prima nave della World Class sono due pietre miliari nella storia della nostra partnership con Msc Crociere. In Chantiers de l'Atlantique, siamo felici e orgogliosi di fornire ai nostri clienti privilegiati soluzioni all'avanguardia che riducono significativamente l'impatto ambientale delle navi. MSC Crociere può quindi beneficiare del risultato dei programmi di ricerca e sviluppo che abbiamo portato avanti negli ultimi dieci anni sui sistemi di risparmio energetico e tecnologie ecocompatibili". Casting non si è sottratto alle domande sull’irritazione di Fincantieri per gli ulteriori rinvii della Ue sul progetto di accorpamento tra i due colossi. “Non siamo rimasti sorpresi - ha detto - soprattutto perché ci sono stati richiesti nuovi documenti nelle ultime settimane. D’altro canto questa è una operazione complessa che non può esaurirsi in poche settimane”. Sul risultato non si è sbilanciato: “Non sappiamo come finirà, certamente si tratta di valutazioni molto complicate”.