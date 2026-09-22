Atlantide, il Made in Turchia al centro dell’attenzione con lo yacht di 50 metri in grado di navigare a 35 nodi

Notizie dell’ultima ora aggiornano i dati sulle presenze di superyacht nell’edizione 2026 del Monaco Yacht Show, in programma a Port Hercule dal 23 al 26 settembre. Contrariamente alle previsioni, non saranno 120 gli scafi in banchina, ma 113. Confermata la massiccia presenza italiana, con il dominio della fascia compresa tra 40 e 60 metri, mentre crescono la stazza media e la presenza della cantieristica turca. Che a Montecarlo si farà apprezzare con i capolavori di Turquoise Yachts (presenta l’Angelique da 87,7 metri) e di Mengi-Yay, che esibisce il Gray Wolf di 52,6 metri, per non dire di Ares Yachts e Sirena. Tutto da scoprire anche il progetto di RMK Yachts, destinato alla realizzazione di uno yacht di 55 metri firmato da Espen Øino.

Ma il Made in Turchia è in questi giorni al centro dell’attenzione internazionale anche per un altro motivo: il varo ad Antara (città del Sud del paese affacciata sulla costa del Mediterraneo) dell’Atlantide, attesissimo superyacht full custom di 50 metri, con baglio massimo di 11, costruito da Alia Yachts e destinato a segnare una svolta nella costruzione di imbarcazioni di lusso. Sarà tra i grandi assenti del Monaco Yacht Show, ma nell’ambiente nautico se ne parla come di una delle novità più interessanti dell’anno.

Nonostante le importanti dimensioni, l’Atlantide è infatti un’imbarcazione planante, in grado di raggiungere la velocità massima di 35 nodi! Ciò grazie non solo a tre motori diesel MTU serie 2000 e alla propulsione a triplo idrogetto, ma soprattutto alla struttura con scafo in Alustar (lega d’alluminio ad alta resistenza) e fibra di carbonio, in grado di ottimizzare il rapporto peso-potenza. Secondo BOAT-Pro, la piattaforma leader mondiale di market intelligence, si colloca nel 10% delle imbarcazioni più lunghe e più veloci al mondo, con prestazioni superiori di 16,42 nodi rispetto alla media dei concorrenti.

Costruito, come detto, da Alia Yachts, il nuovo yacht turco è frutto di un progetto degli specialisti olandesi di Mulder Design, al quale hanno collaborato per gli esterni Vitruvius Yacht Design (lo studio anglo-francese fondato dall’architetto navale Philippe Briand, noto per la capacità di esaltare efficienza energetica, design minimalista e grande autonomia) e per gli interni Liaigre (studio francese specializzato anche in design di arredi su misura).

Dalla Turchia è stata diffusa purtroppo un’unica immagine del nuovo yacht, dalla quale emergono le caratteristiche dominanti: il profilo sorprendentemente basso e le ampie vetrate. Da Antalya tengono comunque a far sapere che “l’immenso ponte ininterrotto e le spaziose terrazze di poppa creano una stretta connessione con il mare, mentre un baglio massimo di 11 metri conferisce proporzioni generose”.

“Atlantide ha richiesto molto a tutti coloro che hanno partecipato al progetto” afferma Gökhan Çelik, presidente di ALIA Yachts. E aggiunge: “Per noi la sfida era far sì che ogni parte di una visione ambiziosa funzionasse in sinergia per formare uno yacht completo. Ciò ha richiesto anni di ingegneria, maestria artigianale e determinazione. Sono enormemente orgoglioso del nostro team e dello yacht che è stato costruito.”

Già consegnato al suo fortunato armatore, il nuovo yacht è destinato a dimostrare che certe scelte costruttive possono stemperare il conflitto tra comfort e prestazioni senza cedere su nessuno dei due fronti. “Il segreto – dicono in casa ALIA - non è un singolo elemento tecnico ma la sequenza con cui queste decisioni sono state prese e tradotte in cantiere, dalla scelta dei materiali alla disposizione degli ambienti. Ogni passo – viene sottolineato - ha avuto lo scopo di tenere insieme volumi abitabili e comportamento marino vigoroso, e il risultato è un profilo che parla più di integrazione che di compromesso”.

Originalità del design e scelta dei materiali sono tra gli elementi di spicco del progetto, ma risulta particolare anche la scelta della propulsione affidata a tre waterjet. Secondo il cantiere “questa soluzione riduce l’ingombro degli assi e migliora la manovrabilità a bassa velocità, agevola gli attracchi e le inversioni improvvise e offre una reazione pronta alle regolazioni del timone. In mare aperto – viene osservato - questa architettura consente accelerazioni rapide e una progressione lineare fino alle andature alte; in porto, invece, si apprezza la facilità di posizionamento e il minor rischio di impatto per alberi e ancore durante le manovre”.

Il profilo della carena e la sovrastruttura bassa aiutano inoltre a ridurre la resistenza aerodinamica, un aspetto che emerge chiaramente quando si incontra vento sostenuto a velocità elevate. Allo stesso tempo, il baglio di 11 metri assicura spazi abitabili generosi. Le grandi terrazze di poppa e le superfici di ponte ininterrotte – viene spiegato - sono state progettate per estendere l’esperienza di bordo verso il mare, creando continuità visiva e funzionale tra esterni ed interni.

Pur senza diffondere immagini, il cantiere di Antalya tiene a sottolineare che “si è puntato su semplicità e ampiezza delle superfici vetrate e si è privilegiata una linea bassa che minimizza la barriera tra dentro e fuori e sfrutta grandi finestrature che corrono sul profilo, trasformando le zone giorno in terrazze visive verso il mare”. E ancora, secondo le informazioni provenienti da Antalya “la progettazione delle aree di prua e poppa privilegia piattaforme funzionali, facili da adattare sia a usi sociali sia a necessità operative”.

Quanto agli interni, il cantiere assicura che “mantengono coerenza con l’esterno” e fa sapere che “dietro all’apparente leggerezza estetica si nascondono soluzioni tecniche mirate. La gestione dei carichi, controsoffitti tecnici e attenzione all’isolamento acustico – viene assicurato - sono parte del fit out, pensati per preservare il comfort anche a velocità elevate o in condizioni di navigazione difficili”. Non sono state fornite, per ora, informazioni sul numero di cabine e posti letto. Presumibilmente la configurazione standard potrebbe prevedere 5 o 6 cabine per un totale di 10 o 12 posti letto, e 4 o 5 cabine per l’equipaggio. Come consuetudine per questo mercato, zero informazioni anche sul prezzo. Ma è fuor di dubbio che il costo di un prodotto custom, ovvero costruito “su misura” come questo, può collocarsi in una fascia tra i 60/70.000 e i 90/100.000 euro.