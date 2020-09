Azimut-Benetti presenta il nuovo Ceo Marco Valle e annuncia 9 novità nei prossimi 18 mesi

PORTOFINO - Il nuovo anno nautico di Azimut-Benetti sarà nel segno dell’innovazione e, soprattutto, dell’integrazione e delle sinergie tra i marchi del Gruppo: lo ha annunciato Giovanna Vitelli, vice presidente del più grande gruppo privato del settore nautico al mondo, in occasione di un evento svoltosi a Portofino (con collegamenti in video conferenza in Italia e all’estero) nel corso del quale è stato presentato ufficialmente il nuovo amministratore delegato del Gruppo, Marco Valle (52 anni, manager dell’azienda dal 1996 e dal 2016 già responsabile del solo marchio Azimut Yachts).

Ambiziosi i piani per il futuro, che prevedono, nei prossimi 18 mesi, il varo di 9 nuove imbarcazioni di misura compresa tra i 12 e gli oltre 100 metri. “Il nuovo Ceo – ha spiegato la figlia del fondatore di Azimut- Benetti, Paolo Vitelli - è stato designato con l’obiettivo di armonizzare le best practice delle due divisioni, creando sinergie e sviluppando sempre migliori efficienze”.

“L’incarico affidato a Marco Valle – ha tenuto a sottolineare ancora Giovanna Vitelli - supera la storica organizzazione presente nella nostra realtà che nel tempo ha fatto convivere Benetti ed Azimut più da cugini che da fratelli, e che ora è invece pronta ad una dinamica di maggiori scambi e ottimizzazioni. Con la sua strategica visione trasversale, la sua capacità di fare squadra, la conoscenza del mercato e soprattutto il suo intuito commerciale, Valle è l’uomo giusto per fare questo passaggio”.

Inutile dire che il compito affidato al nuovo amministratore delegato è tutt’altro che semplice. Tuttavia la vice presidente del Gruppo ha tenuto a ricordare che al manager triestino viene affidata “un’azienda solida e dinamica, che nonostante la pandemia ha dimostrato di saper affrontare bene le difficoltà, investendo costantemente sulla credibilità e sulla reputazione dei suoi brand”. Dal canto suo, nella prima uscita pubblica Valle ha sottolineato quanto importante sia mantenere integra e differenziata l’identità di ciascun brand, nel pieno rispetto delle caratteristiche distintive di ognuno dei due.

Investimenti e piani di sviluppo, come detto, prevedono l’arrivo di non poche novità. Lo ha detto chiaramente lo stesso Valle, specificando che “nonostante l’anno complesso la posizione finanziaria del Gruppo si è ulteriormente rafforzata”. Pertanto, l’offerta complessiva di Azimut-Benetti passerà da 30 a 35 modelli, per coprire praticamente tutte le categorie esistenti nel mercato dello yachting d’eccellenza, aumentando le collezioni da 8 a 10, con l’ingresso nella categoria dei luxury explorer, B.Yond e nel mondo Oasis. “Tutto ciò – ha detto il nuovo Ceo - ci consentirà di continuare a servire con ancora maggiore puntualità la nostra clientela internazionale, assecondandone le richieste grazie ad una gamma che non solo spazia dai 12 agli oltre 100 metri, ma propone stili di navigazione e soluzioni di vita a bordo molto differenti ed assortite”.

Alla realizzazione delle nuove imbarcazioni collaboreranno, in ruoli di progettazione decisivi, alcuni dei designer che già da qualche anno stanno caratterizzando il nuovo corso stilistico dei due marchi, come Alberto Mancini, Ken Freivokh, Giorgio M. Cassetta, Enrico Bonetti (Bonetti/Kozerski Architecture), Adrian Chisnell (RWD). Grazie anche alla presenza, a Portofino, di questi autentici guru del design sono state date ampie anticipazioni sulle imbarcazioni che verranno, affidando a rendering e ad animazioni virtuali le immagini di un “nuovo mondo” tutto da scoprire.

Per Azimut Yachts si spazia dalla nuova ammiraglia, il Trideck di Achille Salvagni e Alberto Mancini (pronto per gennaio 2021, quando debutterà anche il Flybridge 53, ugualmente disegnato da Mancini) al Magellano 30 Metri, fratello maggiore del 25 Metri che ha festeggiato il suo esordio a Portofino con la prima assoluta del “corto” di Gabriele Muccino. E ancora: un Verve 42, un nuovo Flybridge ed il maxi Magellano 66.

Benetti, che a Portofino ha celebrato la consegna del primo Oasis 40M (10 unità vendute sulla carta!), consoliderà questa nuova collezione con un ulteriore modello e si arricchirà di una nuova famiglia con il Motopanfilo, che promette di recuperare al meglio il fascino delle imbarcazioni che hanno reso famoso il marchio negli anni ’60. Previsto invece per il prossimo settembre il 37M della nuova collezione B.Yond.