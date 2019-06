Azimut, esposizione show a New York per i 50 anni. Lo yacht S6 esposto tra i grattacieli di Times Square

NEW YORK - Una cosa del genere non s’era mai vista: uno yacht di 18 metri esposto in Times Square, nel cuore di New York, come fosse una installazione artistica. La barca è lì dal 6 giugno e vi rimarrà fino al 10: cinque giorni di stupore, di curiosità, di ammirazione, per un evento decisamente inusuale, voluto a tutti i costi da Azimut-Benetti, il gruppo controllato dalla famiglia Vitelli che occupa un ruolo di leader mondiale nella costruzione di megayacht.

“Abbiamo voluto celebrare in questo modo i 50 anni dalla fondazione del cantiere” ha spiegato la vice presidente Giovanna Vitelli, da tempo in prima linea su questo fronte che mette insieme arte, nautica e design, come dimostra la scelta di partner come gli specialisti di Design Pavilion e NYCxDesign, per non dire del precedente del 2018, quando alla Triennale di Milano venne esposto l’Azimut S7 durante la Design Week.

Quanto alla barca sistemata ora tra i grattacieli di New York, è il noto Azimut S6 (fratello minore dell’S7): un capolavoro di stile, eleganza, tecnologia e qualità marine, costruito facendo largo uso di carbonio, dotato di tre motori e firmato, per gli esterni, da Stefano Righini, per gli interni da Francesco Guida.

Una nota carica d’orgoglio diffusa dal cantiere spiega che l’installazione ha dato vita a “un vero e proprio spettacolo urbano, per altro pensato in modo da creare un dialogo con la città, di cui lo yacht riflette gli ipnotici e caleidoscopici giochi di luce, una nuova forma di design coerente con le forti scelte e con i nuovi codici dettati da Azimut Yachts in questi gloriosi 50 anni”.

L’installazione, che verrà smontata il 10 giugno, rappresenta il gran finale di un mese di iniziative legate al cinquantenario di Azimut, durante il quale si sono alternati appuntamenti pubblici e privati, crociere lungo l’Hudson, cocktail, dibattiti e talk show dedicati alla contaminazione tra nautica, arte, cultura, design, tecnologia, con un occhio attento anche alla salvaguardia dell’ambiente marino. Un programma intenso, quello delle celebrazioni per i 50 anni di Azimut, che proseguirà a Cannes e Hong Kong e si concluderà a dicembre con un evento finale nella storica sede di Avigliana, in Piemonte.