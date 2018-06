Azimut prepara il lancio del coupé sportivo S6. Anteprima mondiale a settembre a Cannes

ROMA - Dopo l’S7, sport-fly di rara bellezza arrivato un anno fa, Azimut Yachts prepara il lancio dell’S6, “fratello minore” che farà il suo debutto ufficiale al prossimo Salone di Cannes (11-16 settembre). In anteprima siamo in grado di svelarvi alcune caratteristiche, cominciando col dire che anche in questo caso il progetto è stato affidato per gli esterni a Stefano Righini e per l’interior design a Francesco Guida, ai quali va il merito di aver proseguito sulla strada intrapresa a suo tempo con l’S7, capolavoro di stile assurto al ruolo di icona, tanto da aver spopolato non solo in mare, ma anche – caso unico per una imbarcazione - alla Design Week di Milano.

Charme e tecnologia. Costruito come il “fratello maggiore” facendo ampio ricorso al carbonio e motorizzato con tre propulsori Volvo Penta IPS700 per una potenza complessiva di 1650 hp, l’Azimut S6 è un coupé sportivo puro di 18 metri, in questo caso privo del piccolo fly dell’S7 e con un tetto apribile dalle linee tese. Secondo il cantiere, anche in questo caso “la tecnologia incontra lo charme assicurando un sicuro successo alla nuova unità”.

Avanguardia assoluta. L’ottimismo si fonda essenzialmente sulla consapevolezza di aver puntato su armi di sicura efficacia come la tripla motorizzazione Volvo Penta IPS e sull’uso estensivo del carbonio per sovrastruttura, plancetta di poppa, garage e tettuccio apribile. “Valori aggiunti” che pongono l’S6 in una posizione di avanguardia assoluta in termini di tecnica comportando benefici come il contenimento dei consumi, la riduzione delle vibrazioni e della rumorosità, per non dire della facilità di manovra.

Efficienza al top. Secondo la scheda tecnica anticipata dal cantiere, il nuovo Azimut S6 potrà raggiungere la velocità massima di 35 nodi e navigare ad andatura di crociera a 30 nodi (in pratica le medesime prestazioni del più grande e più potente S7). Ma al di là di questi valori “è una barca destinata a lasciare un segno nell’evoluzione della nautica, grazie a livelli di efficienza mai raggiunti prima” dicono ad Avigliana, certi di aver compiuto un altro passo avanti in quella che viene orgogliosamente definita “la pionieristica attività di ricerca e sviluppo del cantiere”.

Sportività da coupé. Sul piano estetico il nuovo Azimut S6 si segnala per le linee che riprendono la vocazione sportiva della collezione e vengono enfatizzate dal tettuccio tipico di un coupé. Lo scudo di prua coniugato con la prua trapezoidale e le finestrature a scafo tipiche degli S, su questo modello ancora più ampie e di forma rettangolare, rendono il profilo dello yacht immediatamente riconoscibile e regalano agli interni molta luminosità, soprattutto nella suite armatoriale. A caratterizzare ancora di più il profilo ci sono poi le grandi vetrature sulla tuga a taglio di diamante, cioè realizzate su piani leggermente sbalzati e giuntati per diagonale.

Lusso e comfort. Sottocoperta, a cui si accede da una scala centrale, trova posto la zona notte con tre cabine e due bagni. L’interior design è stato curato, come detto, da Francesco Guida, alla sua seconda collaborazione con il cantiere. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, anche in questo caso lo stile è basato su un’eleganza moderna e discreta, con accostamenti di diverse essenze di rovere chiaro e scuro in abbinamento con top in legno inseriti all’interno di cornici di acciaio cromato lucido. «Il risultato – assicura Guida - crea un’atmosfera dai toni caldi e accoglienti».

Garage spazioso. Quando verrà svelato al pubblico di Cannes, il nuovo Azimut S6 riserverà una interessante sorpresa anche nelle “parti nascoste” come la sala macchine e il garage. Le dimensioni ridotte della prima hanno consentito infatti la realizzazione di un ricovero molto grande, in grado di ospitare comodamente un tender a idrogetto di una lunghezza fino a 3,3 metri. Anche sull’S6, infatti, viene proposto da Azimut il gommoncino Pirelli J33 Special Edition costruito appositamente da Tecnorib.