Azimut protagonista annunciato del Salone nautico di Cannes 2021: 18 modelli e 4 anteprime mondiali in mostra allo Yachting Festival

AVIGLIANA - Il ritorno dello Yachting Festival di Cannes, dopo l’anno di stop imposto dal dilagare della pandemia, segnerà anche il ritorno in primo piano, sulla scena internazionale, della grande nautica italiana. E un ruolo importante, in questo settore che non ha conosciuto crisi, lo reciterà Azimut, pronta a partecipare al salone della Costa Azzurra con una flotta imponente: 18 imbarcazioni, tra le quali ben quattro novità presentate in anteprima mondiale! Una dimostrazione di vitalità ed energia che proseguirà, subito dopo la passerella francese, con la partecipazione al Salone di Genova e, in seguito, ad altre rassegne internazionali, dall’Europa agli Stati Uniti.

Azimut Grande Trideck, Azimut 68, Azimut 53 e Magellano 66 sono le novità più importanti annunciate per Cannes: appartengono a tipologie diverse, rappresentando un modo differente di vivere lo spazio a bordo e il rapporto con il mare, ma sono accomunate dal leit motiv di un design innovativo e ricercato. “Con questa varietà di scelta – dicono in cantiere – siamo nella condizione di rispondere ai desideri e alle aspettative di diverse tipologie di armatori”.

Delle new entry, la più interessante e spettacolare è senza dubbio rappresentata dal Grande Trideck: con i suoi 38 metri di lunghezza è infatti il più grande yacht mai costruito da Azimut, nonché espressione delle capacità di innovazione progettuale, stilistica e tecnologica del cantiere. Realizzato da Alberto Mancini per gli esterni, Achille Salvagni per gli interni e Pierluigi Ausonio per lo scafo, è un modello rivoluzionario, pensato per un armatore che ama l’eleganza, ma anche la vita informale, ed è affascinato dalla possibilità di usare i ponti esterni in modi differenti a seconda dei momenti della giornata.

Si chiama infatti Trideck perché ha tre ponti, ma in verità il nome completo è Azimut Grande Trideck + One, in quanto dispone di un inedito e innovativo “ponte extra”, in aggiunta ai tre tradizionali, che completa un effetto ottico di terrazze a cascata che dall’alto del sundeck scendono fino a toccare il mare.

Azimut 68 è invece il nuovo modello della Collezione Flybridge. Lungo 21 metri, è stato progettato per essere il più moderno e alla moda tra gli yacht del suo range. Alberto Mancini ha firmato le linee esterne, mentre gli interni sono opera di Achille Salvagni. Mancini ha firmato anche il più piccolo Azimut 53, caratterizzato da un design che riesce a risultare sportivo nonostante la presenza del fly. L’Ufficio Stile del cantiere ha curato invece gli interni, anche in questo caso ottenendo sorprendenti risultati in materia di spazio e comfort.

E’ una navetta la quarta novità annunciata per Cannes. Si tratta del Magellano 66, imbarcazione dallo stile senza tempo il cui punto di forza principale è il layout interno. L’organizzazione degli spazi offre infatti soluzioni all’insegna del comfort e della versatilità. L’ampia zona giorno si sviluppa su un unico livello e prevede grandi superfici vetrate che la rendono molto luminosa. Anche nelle zone esterne, poi, ci si muove liberamente in spazi generosi, a partire dal flybridge, dove è possibile aggiungere alla zona lounge di poppa un grande american bar.

Il nuovo esemplare della famiglia Magellano è stato progettato per armatori che amano il viaggio in mare nel senso più puro del termine, alla ricerca di un livello di comfort elevato. “E’ una imbarcazione adatta a lunghe crociere – tengono a spiegare in casa Azimut – ideale per navigazioni rilassanti, senza la preoccupazione di dover necessariamente raggiungere una meta in tempi stretti”.

A completare la flotta Azimut presente a Cannes ci saranno, infine, ben tre esemplari della collezione Grande (Azimut Grande 27 Metri, Azimut Grande 32 Metri e Azimut Grande 35 Metri), altri tre modelli della Collezione Fly (Azimut 50, Azimut 60, Azimut 78), tre modelli della Collezione S (Azimut S6, Azimut S7 e Azimut S8), due modelli della Collezione Atlantis (Atlantis 45 e Atlantis 51) e altri due della Collezione Magellano (Magellano 43 e Magellano 25 metri).