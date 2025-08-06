Azimut, varato a Viareggio il nuovo Grande 30M: primo yacht con eco-motori mtu-Rolls Royce

C’è grande attesa, a Cannes, per le tante novità annunciate in vista dello Yachting Festival in programma dal 9 al 14 settembre. Una delle più attese è italiana. L’ha annunciata Azimut, il cantiere guidato da Giovanna Vitelli (presidente) e Marco Valle (amministratore delegato) ai quali va riconosciuta una spinta all’innovazione che regala credibilità e prestigio crescenti all’intero Made in Italy della nautica. Si deve a loro, infatti, l’arrivo di un’ennesima, importante novità: il Grande 30M, yacht di 30 metri appena varato nella storica sede di Viareggio dove il battesimo dell’acqua è stato celebrato assieme a tutte le maestranze in un’atmosfera di grande partecipazione.

Terminati i collaudi, il nuovo yacht partirà alla volta della Costa Azzurra per recitare, come detto, un ruolo da autentica star lungo la banchina di Port Canto, dove verrà presentato al pubblico in anteprima mondiale, esibendo i contenuti di novità di cui è accreditato: in primis la visione di Alberto Mancini per gli esterni e dello studio di architettura m2atelier per gli interni. Si tratta della prima collaborazione tra i due progettisti, che segna anche l’introduzione del concept Barefoot Luxury, sviluppato da m2atelier per Azimut: un approccio che interpreta la visione di una nuova generazione di armatori, votata a uno stile di vita informale e autentico a bordo.

Ma con il Grande 30M Azimut introduce anche importanti innovazioni tecnologiche. È infatti il primo yacht a integrare il sistema di propulsione mtu di Rolls-Royce, equipaggiato con motori mtu e POD. Questo sistema – fanno sapere i progettisti - consente una maggiore efficienza, con un incremento del 15% rispetto ai sistemi di propulsione in linea d’asse e, di conseguenza, con una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. Per saperne di più in materia di prestazioni, rispetto ambientale, dotazioni, comfort (e magari anche costi), non ci resta che attendere l’apertura dello Yachting Festival di Cannes.