Azimut Yachts: a Cannes 2019 due anteprime mondiali e una flotta di 21 modelli di cinque collezioni

ROMA - Mai prima d’ora il gruppo Azimut-Benetti aveva mostrato una capacità d’innovazione e di verve progettuale e produttiva superiore a quella manifestata nel biennio 2018/2019: un momento straordinario per il gruppo controllato dalla famiglia Vitelli, cimentatosi per la prima volta nella costruzione di imbarcazioni di misura superiore ai 100 metri (l’ammiraglia di 108 metri, FB275, è stata consegnata il 26 luglio, a breve seguiranno le consegne dell’FB277 e dell’FB272). Ma al di là dei prodotti simbolo dello straordinario salto di qualità voluto dal presidente e fondatore Paolo Vitelli, è in tumultuosa attività anche l’altra metà del gruppo, quella che si riconosce nel marchio Azimut, protagonista annunciato del prossimo Salone di Cannes (10-15 settembre) con imbarcazioni di misura compresa tra 10 e 35 metri. Dal quartier generale di Avigliana fanno sapere, infatti, che in Costa Azzurra verranno presentate due nuove flagship delle Collezioni S e Flybridge e una novità della collezione Atlantis: saranno le star di una flotta che raggiungerà il ragguardevole numero di 21 modelli.

Senza tanti giri di parole, i vertici del cantiere sostengono che “Azimut Grande S10 e Azimut 78 si faranno notare per la forte componente di innovazione tecnologica e di design”. Entrambi i progetti, infatti, sono il frutto di un lungo ed elaborato lavoro di squadra che ha coinvolto i migliori designer e tecnici ed ha trasformato in realtà suggestioni e idee di inedita forza narrativa. Se non bastasse, farà il debutto internazionale a Cannes anche l’Atlantis 45, piccolo ma grintoso nuovo modello della gamma entry level di Azimut di cui venne concessa un’anteprima lo scorso maggio al Versilia Yachting Rendez-vous di Viareggio.

“Cannes è senza dubbio un appuntamento strategico per il nostro brand e quest’anno sono particolarmente soddisfatto di esporre tre imbarcazioni come S10, Azimut 78 e Atlantis 45, unità con caratteristiche diverse, ma capaci di imporsi nei rispettivi segmenti di mercato” ha dichiarato Marco Valle, Ceo di Azimut, manifestando grande fiducia. “Questo – ha aggiunto - è per noi il miglior modo di iniziare la stagione nautica”.

Lungo 100 piedi (29 metri circa) e costruito facendo largo impiego di carbonio, il Grande S10 è uno yacht molto originale, nato dalla collaborazione con Alberto Mancini (occupatosi sia del concept sia delle linee esterne) e con Francesco Guida, che ha sviluppato il design degli interni. Tre principali fonti stilistiche sono confluite nel progetto: l’affascinante e intramontabile mondo dei megasailer, l’eleganza di una villa che si affaccia sul mare con più livelli di terrazze che scendono gradualmente verso l’acqua, e, infine, il car design, cui si deve il carattere sportivo che traspare nelle forme e nella scelta dei materiali. Per il décor degli ambienti interni, Francesco Guida ha sottolineato invece l’importanza del concetto di flessibilità come moltiplicatore dello spazio: “La polivalenza degli ambienti del layout è stata interpretata come strumento per suggerire nuove suggestioni e creare un’atmosfera inedita” ha spiegato il designer napoletano.

Tra le particolari innovazioni tecnologiche di Grande S10 spiccano la plancia ultratecnologica, realizzata in partnership con Naviop; il vetro elettrocromico dello skilight (realizzato da Isoclima Cromalite) e le soluzioni tecniche di ultima generazione individuate dall’Innovation Lab di Azimut nell’ambito del programma ECS (Enhanced Cruising Solutions) per offrire la migliore gestione dell’imbarcazione. “Grande S10 – fa sapere il cantiere - sarà l’ammiraglia e nuovo simbolo della Collezione S, che per Azimut Yachts da sempre rappresenta il territorio ideale per la sperimentazione di soluzioni all’avanguardia”.

E veniamo all’Azimut Flybridge 78, la più grande imbarcazione mai costruita nel cantiere di Avigliana. Anche in questo caso le linee esterne sono firmate da Alberto Mancini, mentre qui gli interni sono stati affidati ad Achille Salvagni. La nuova barca si inserisce a pieno titolo nella generazione Carbon-Tech, ormai un marchio di fabbrica degli yacht Azimut. Inoltre, è la prima imbarcazione della collezione Flybridge ad avere propulsione tripla, costituita dai Volvo IPS, “specialisti” in efficienza, silenziosità, controllo dei consumi, manovrabilità e in grado di assicurare maggiore spazio vivibile a bordo, grazie alle dimensioni compatte. Proprio per questo, a bordo dell’Azimut Flybridge 78 la ripartizione degli spazi è tipica d’imbarcazioni decisamente più grandi ed è stato possibile dare la massima attenzione alla privacy degli ospiti.

Per gli esterni, Mancini ha voluto tracciare, da prua a poppa, una linea continua che, creando giochi di chiari e scuri, luci e ombre, superfici concave e convesse, sembra protendersi verso l’alto. Questa forma di design, che il designer definisce “linea infinita”, e la sensazione di slancio verso l’alto sono evidenti anche sul Fly, dove il tientibene del corrimano forma un pezzo unico con il roll-bar diventando così parte integrante del design.

All’interno spiccano linee curve e sinuose, e nell’area living la tipica distinzione fra zona divani e area pranzo viene superata, lasciando spazio a un unico e raffinato ambiente arredato con grande attenzione e personalità. La cifra stilistica di Salvagni, che spesso si ispira all’arte, rende gli ambienti eleganti, raffinati, con arredi che sembrano sospesi e vetrature a tutta altezza e con un sapiente accostamento di colori delicati, dal porpora alla carta da zucchero, in un percorso di stile mai scontato.

Meriterà attenzione anche il “piccolo” Atlantis 45, che dopo l’anteprima del maggio scorso a Viareggio farà il debutto ufficiale sulla scena internazionale a Cannes, deve verranno messe in mostra le qualità legate all’ottimizzazione degli spazi esterni ed interni, un plus che si deve alla collaborazione degli specialisti dello studio Neo Design. L’Atlantis 45 vanta infatti un’enorme capacità di stivaggio e una grande abitabilità interna, con entrambe le cabine - armatoriale e ospiti - a tutto baglio, e cucina e dinette contrapposte per aumentare la funzionalità di movimento. Esternamente i generosi prendisole a prua e a poppa e il grande parabrezza privo di montante centrale rendono piacevole e confortevole la navigazione, mantenendo le linee sportive e aggressive tipiche di questa classe.

Il nuovo Azimut Atlantis 45 monta due Volvo IPS 600 (435 hp) che consentono di raggiungere una velocità massima superiore a 33 nodi.