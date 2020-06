B&G con Team Malizia per promuovere l'innovazione e la sostenibilità ambientale

ROMA - Brookes & Gatehouse, più brevemente B&G, specialista mondiale degli strumenti e della navigazione a vela, collabora con Boris Herrmann del Team Malizia per promuovere l'innovazione e la sostenibilità ambientale su scala mondiale.

Guidata dal fondatore, Pierre Casiraghi, e dal velista Boris Herrmann, la missione ha a disposizione anche Malizia II, una versione recentemente aggiornata dell’IMOCA 60 ’, monocarena ad elevate prestazioni sotto vela, con cui punta al massimo risultato nella Vendée Globe 2020. Con a bordo il supporto della più avanzata elettronica per la vela B&G, Boris Herrmann sarà così anche il primo velista tedesco ad aver mai tentato questa gara di endurance, e in merito ha dichiarato: “Sono felice di collaborare con B&G, ho usato i loro strumenti per molti anni e sono sempre stato colpito dai loro prodotti innovativi e di alta qualità. Avere a bordo, durante la gara, la loro rinomata esperienza e la tecnologia collaudata sarà una grande risorsa per la Vendée Globe. Come team, miriamo a garantire il successo della navigazione ma, su una scala più ampia, con la nostra Malizia Ocean Challenge, vogliamo concentrarci sulla protezione dei nostri oceani attraverso la scienza e l'istruzione, mentre come velisti, assistiamo in prima persona ai cambiamenti nel nostro ambiente. Non è sufficiente navigare velocemente. Dobbiamo lavorare per trovare soluzioni per combattere la crisi climatica e dobbiamo iniziare ora. Non vedo l'ora di lavorare su questo tema insieme a B&G e di vedere come adattare e usare la loro tecnologia per ulteriori ricerche scientifiche. "

Il programma del Team Malizia prevede però la partecipazione a regate di alto livello in tutto il mondo, raccogliendo, lungo le rotte solcate dal Malizia II, anche i dati vitali sulla CO2 dell’oceano da un laboratorio installato a bordo. Questi dati saranno un valido supporto al lavoro degli scienziati per ottenere spiegazioni precise e suffragate da dati certi in merito al cambiamento climatico nelle acque oceaniche. Il team, inoltre, ha anche collaborato con scuole di tutto il mondo per ispirare giovani ambasciatori nelle loro avventure a vela, grazie ad un supporto molto ampio garantito dalla stessa B&G che: "si impegna ad operare in modo sostenibile proteggendo l'ambiente nel miglior modo possibile" sostiene Simon Conder, responsabile B&G "Lavorare insieme per sviluppare idee e tecnologie future con il Team Malizia nella missione di ricerca sul clima oceanico, nonché per vincere la Vendee Globe, è un modo perfetto per mettere a frutto i nostri 50 anni di innovazione e passione per la vela ".