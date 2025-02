Barche d’epoca: a Rétromobile Ferretti Group espone e mette in vendita un Riva Aquarama Special

Capita sempre più spesso che nei saloni dedicati alle auto d’epoca conquistino uno spazio anche le imbarcazioni storiche. Se ne è avuta prova l’ottobre scorso a Bologna, quando Auto e Moto d’Epoca ha messo in mostra una serie di imbarcazioni storiche di straordinario interesse, quasi tutte racer da competizione, in alcuni casi con motorizzazioni di origine automobilistica come Alfa Romeo e Lancia.

Ora che il mondo dorato delle auto storiche è di scena a Parigi, a Rétromobile, è il turno di un’imbarcazione diversa, ma di straordinaria importanza. In esposizione, accanto ai capolavori del passato su quattro ruote, c’è infatti il motoscafo che ha scritto la storia del marchio Riva: il mitico Aquarama, gioiello di Carlo Riva entrato nel mito per le sue forme, il suo stile, la sua eleganza, le sue prestazioni, la sua incomparabile bellezza.

Nato di 8 metri, “cresciuto” fino a sfiorare i 9 nelle evoluzioni successive, costruito interamente in mogano, arredato e impreziosito con materiali di straordinaria eleganza, venne prodotto per oltre un trentennio, fino al 1996, quando uscì di produzione lasciandosi dietro una scia di rimpianti, ma conquistandosi un posto privilegiato sul mercato dell’usato. Un mercato oggi inaccessibile ai più, viste le quotazioni di alcuni esemplari, che possono raggiungere e superare il milione di euro.

Il Gruppo Ferretti, oggi proprietario del marchio Riva, è ben consapevole dello straordinario valore simbolico dei prodotti che hanno scritto la storia della nautica, e per questo è stato affidato alla società Riva Classiche (controllata proprio da Ferretti Group) il compito di restaurare i modelli più importanti (con l’Aquarama restano indimenticabili il Tritone, l’Ariston, il Super Ariston, il Florida, il Super Florida, il Rudy, lo Junior, il Sebino…).

Una nota diffusa dai vertici della holding spiega che “Riva Classiche custodisce il know-how ereditato dal Boat Service fondato da Carlo Riva nel 1957 e, grazie alle tecniche, ai materiali e alla maestria che il cantiere di Sarnico tramanda da oltre 180 anni, restaura i Riva d’epoca. L’obiettivo è preservare e tramandare nel tempo il valore e l’essenza di questi prodotti unici, un desiderio che chi possiede una barca d’epoca condivide con collezionisti e appassionati di auto classiche. Questa filosofia – viene sottolineato - si sposa perfettamente con quella di Time On Show, l’evento di riferimento per gli orologi da collezione e vintage, presente a Rétromobile in collaborazione con Riva e di cui Riva è main partner”.

Al di là del valore commerciale, appare evidente l’importanza dell’operazione di marketing, mirata a tenere viva la memoria, e quindi l’attenzione, su un marchio di straordinario prestigio, che non dimentica il suo illustre passato, e anzi lo mette in mostra in un evento di grande appeal come il Rétromobile parigino, senza per questo trascurare – vale la pena ricordarlo - la produzione di yacht e motoscafi di assoluta avanguardia, come il full electric Riva Eliso Super appena presentato al Salone di Düsseldorf.

Dal 5 all’8 febbraio, dunque, accanto ad un prestigioso parterre di auto storiche, è esposto a Parigi un magnifico esemplare di Aquarama Special del 1972. Restaurato “in casa”, il motoscafo è in vendita, ma il prezzo non è esposto e le trattative sono riservatissime. In compenso, allo stand Riva Classiche i visitatori possono immergersi nell’inconfondibile atmosfera del brand grazie anche a un corner dedicato alla Riva Boutique, dove vengono esposti i capi di abbigliamento, i complementi d’arredo e gli oggetti da collezione firmati Riva. A completare l’esperienza dei visitatori, anche un’esclusiva Riva Lounge che nella giornata inaugurale del salone ha ospitato la cerimonia di premiazione del Trophée de l’Académie Bellecour, destinato al miglior libro di automobili dell’anno.