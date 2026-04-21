BAT compie 65 anni e torna in mare con Rizzardi: pronto il Combat14, RIB di 14 metri capace di volare a 60 nodi

La piccola e la media nautica non vivono, in Italia, un momento particolarmente favorevole, ma il comparto dei battelli pneumatici resiste alla crisi, e anzi il mercato dei gommoni sembra trainato da una domanda sostenuta, sia nel nuovo che nel noleggio. Il made in Italy si conferma leader mondiale per innovazione e produzione, con cantieri che coprono l’intera gamma, dai piccoli battelli pneumatici ai grandi RIB oltre i 12 metri. Ed è in questo scenario tutto sommato rassicurante che sta per tornare in auge BAT, un marchio storico, che in coincidenza con i 65 anni torna a misurarsi sul mercato con una novità destinata a segnare una svolta nel panorama del Made in Italy.

Grazie infatti a Corrado Rizzardi, figlio del noto imprenditore nautico Gianfranco e fratello di Damiano, è stato appena presentato il nuovo Combat 14, RIB di 14,10 x 4,62 metri destinato a segnare una svolta importante nella storia di questo marchio che richiama – com’è stato sottolineato nel vernissage di presentazione – l’immagine di Batman. Non a caso lo stile del T-top rigido è ispirato proprio alla “coda di pipistrello” simbolo di BAT.

Tutto ciò conferisce un’impronta stilistica unica nel panorama dei maxi-RIB, alla quale hanno lavorato, con i Rizzardi, il direttore di produzione Alessandro Gioia e il noto architetto Gianluca Caputi. Il risultato finale è un’imbarcazione hi-tech che colpisce per il design aggressivo ed elegante, e per la predisposizione a vivere il mare senza compromessi: stabile, confortevole, veloce.

Tubolari bassi radenti la superficie dell’acqua richiamano modelli del passato e sembrano fatti apposta per migliorare la stabilità dell’imbarcazione. In cantiere assicurano che, con la motorizzazione fuoribordo adeguata, si possono raggiungere velocità di punta di 60 nodi e tenere andature di crociera di 40. Ciò grazie anche alla carena con doppio step e alla costruzione di scafo e coperta in kevlar.

Prestazioni a parte, il progetto ha tenuto in grande considerazione anche il resto. A bordo tutto è studiato per offrire un’esperienza esclusiva: ampi spazi per il relax, zone prendisole trasformabili, una cucina a scomparsa e una zona living accogliente. Le dotazioni tecnologiche sono all’avanguardia, con sistemi di navigazione digitali e comandi intuitivi che dovrebbero facilitare ogni manovra. Grande attenzione è stata dedicata anche agli interni, rifiniti con materiali di pregio: una cabina elegante e un bagno spazioso dovrebbero permettere di vivere l’imbarcazione anche per più giorni.

La presentazione del nuovo BAT si è svolta al porto turistico di Roma, in una serata che ha messo insieme nautica, arte e innovazione presso il noto Rizcafè, locale dove si sono ritrovati operatori del settore, appassionati, curiosi e potenziali clienti. Nell’occasione il patron Corrado Rizzardi ha tenuto a ricordare tutte le aziende e i partner tecnici che hanno collaborato al rilancio del marchio BAT, sottolineando che “si tratta di un progetto interamente Made in Italy e realizzato nel Lazio”.

A impreziosire la serata dedicata al rilancio del marchio BAT la collaborazione con Enrico Dicò, uno degli artisti contemporanei italiani più originali e riconosciuti a livello internazionale: tra le sue icone più amate figura proprio Batman, un simbolo che dialoga perfettamente con il pipistrello (storico logo del cantiere BAT) rendendo questa collaborazione un incontro inevitabile tra arte e nautica, tra cultura pop e artigianato d’eccellenza tutto italiano.