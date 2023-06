Battezzata Msc Euribia, la nave in rotta verso l'impatto zero. Presenti tecnologie ambientali più moderne al mondo

COPENAGHEN - Tre nuove navi in sei mesi: la scalata di Msc Crociere ai vertici della classifica mondiale del settore continua senza soluzione di continuità. Il Gruppo guidato dall’armatore Gianluigi Aponte ha due obiettivi - come ha confermato Gianni Onorato, ceo della compagnia - rispondere alla crescente richiesta del mercato e farlo in maniera sempre più sostenibile. “Msc Euribia, la nuova ammiraglia battezzata a Copenaghen, ha raggiunto la Danimarca - ha detto Onorato - utilizzando gas naturale liquefatto bio. Abbiamo dimostrato con i fatti che è già possibile navigare sulla rotta dell’impatto zero. Continueremo in questa direzione senza preclusioni e, soprattutto, con attenzione alla ricerca e alla disponibilità di nuovi carburanti. Vogliamo raggiungere gli obiettivi fissati dall’Imo (Organizzazione marittima mondiale) molto prima della scadenza del 2050. Msc Euribia è la seconda nave della Compagnia alimentata a gas naturale liquefatto ed oggi è la nave da crociera più efficiente al mondo dal punto di vista energetico.

Msc Euribia, come tante altre navi della flotta di Msc Crociere ha avuto come madrina Sophia Loren, icona del cinema planetario e amica della famiglia Aponte. A condurre la serata Sarah Grünewald, nota attrice e modella danese, mentre Bob Sinclar, DJ e produttore discografico ha intrattenuto gli ospiti con uno spettacolare DJ set durante la serata di gala.

La sfida ambientale argomento centrale della festa che, anche per questo si è svolta in una delle capitali più attente all’ambiente. “Dal punto di vista ambientale, tecnologico e dell’esperienza di bordo, Msc Euribia non ha confronti nei mari del mondo e porta la flotta a ben 22 navi, con una capacità complessiva di circa 90.000 posti letto. Questo ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta di itinerari in tutti i mari del mondo”.

La tutela ambientale è stata anche al centro dell’intervento di Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere e, da pochi giorni anche del nuovo marchio del lusso del Gruppo Msc, Explora Journeys. “Msc Euribia - ha detto Massa - è una nave costruita pensando al futuro. Con la sua consegna abbiamo fatto un altro grande passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all'orizzonte. Vogliamo inoltre garantire il veloce riadattamento alle nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra fino a un loro totale abbattimento".

A bordo di Msc Euribia sono presenti le tecnologie ambientali più moderne al mondo, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di depurazione dei gas di scarico. Sotto il profilo dell’efficienza energetica, Msc Euribia vanta prestazioni superiori ai più recenti requisiti EEDI (Energy Efficiency Design Index) dell'Imo. La nave emette infatti fino al 19% di emissioni di gas serra in meno per passeggero, rispetto alle navi di oggi che utilizzano combustibili marini convenzionali, e fino al 44% di gas serra in meno rispetto alle navi costruite solo 10 anni fa.

“La nave - ha aggiunto Massa - è stata inoltre progettata pensando al futuro, così da poter incorporare agevolmente le prossime innovazioni in materia di sostenibilità come i carburanti sintetici a zero emissioni e altri carburanti alternativi, non appena essi saranno disponibili su larga scala”.

Msc Euribia opererà in Nord Europa con partenze per crociere di 7 notti da Kiel e Copenaghen verso gli affascinanti fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.

I numeri di Msc Euribia sono straordinari: 184mila tonnellate di stazza, 19 ponti, 43 metri di larghezza, 331 di lunghezza, 2.419 cabine e 35.000 metri quadrati di spazio pubblico. Prende il nome dall'antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, il tempo atmosferico e le costellazioni per dominare i mari, e la sua visione è quella di essere pioniera dell'impiego di tecnologie all'avanguardia per proteggere e preservare il prezioso ecosistema marino. Ed è anche la prima volta che Msc Crociere ha voluto una nuova silhouette caratterizzata da un esclusivo affresco personalizzato intitolato #SaveTheSea dipinta sulla sua parte esterna. Msc Euribia offre un'ampia gamma di esperienze dinamiche per gli ospiti, con caratteristiche innovative, strutture e intrattenimento per tutta la famiglia.

Tra le caratteristiche: la nuova Carousel Lounge reinventata con un innovativo layout, che offre una vista panoramica ancora più straordinaria sull'oceano, consentendo agli ospiti di rilassarsi durante il giorno o di partecipare a una serie di attività di svago, oltre a godere di una varietà di musica dal vivo ogni sera, tra cui la Big Band at Sea, una delle più grandi big band in mare. Una rivoluzionaria area bambini caratterizzata da 700 mq di spazio interno interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi con sette sale, ognuna delle quali si rivolge a diverse fasce d'età da 0 a 17 anni e, per la prima volta includerà il Msc Foundation Lab, con un programma di attività dedicate all'educazione di bambini e ragazzi sui temi ambientali. Gli ospiti possono scegliere tra 10 punti di ristoro, tra cui cinque ristoranti di specialità con il nuovissimo Le Grill, un elegante bistrot francese che incontra la steakhouse, e Kaito Sushi & Robatayaki, un pilastro di Msc Crociere che per la prima volta presenta un Robatayaki.

E ancora l'opera d'arte Street 2023, del famoso artista britannico Julian Opie nel bar l'Atelier du Voyageur. L'opera d'arte, commissionata appositamente per Msc Euribia, è un ampio schermo Led di 11 x 2 metri costruito appositamente con figure che camminano nello stile caratteristico di Opie. E poi ben cinque piscine e l'Ocean Cay AquaPark, uno dei parchi acquatici più grandi ed elaborati della nave, con tre scivoli per un divertimento senza fine. Il Delphi Theatre, con i suoi 945 posti a sedere, offre ogni sera un intrattenimento dal vivo di livello mondiale, con un programma completo di grandi spettacoli per sette giorni. Su Msc ci sono 21 bar e lounge con cinque aree all'aperto e 16 al coperto per soddisfare le esigenze e le preferenze di tutti. Gli ospiti possono esplorare e connettersi alla Galleria Euribia, la più lunga Led Dome in mare, con una serie di negozi, ristoranti e intrattenimenti da scoprire