Gruppo Msc, battezzata a Tangeri Gnv Aurora. Due navi a Gas Naturale Liquefatto in rotta col Marocco

TANGERI - Una nuova luce illumina la rotta per il Marocco. Due traghetti super moderni e sostenibili per collegare Genova a Tangeri. Gnv (compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc) ha rafforzato così il proprio impegno strategico sul Marocco destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta: Gnv Aurora e Gnv Virgo. Entrambe sono alimentate a Gas Naturale Liquefatto e promuovono l'adozione di combustibili di transizione come il bio-Gnl e il Gnl sintetico.

L’annuncio ufficiale lo ha dato Piefrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione passeggeri di Msc: “Si tratta - ha detto - di una scelta, che conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della Compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network Gnv”.

Una Tangeri in festa per il battesimo di Gnv Aurora ha accolto e festeggiato Gnv che da quasi vent'anni di attività in Marocco, ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la Compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all'interno della rete Gnv.

Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni.

Con questo dispiegamento della flotta, Gnv si prepara alla stagione estiva 2026 e a supportare i flussi passeggeri legati all'operazione Marhaba, che ogni anno, tra giugno e metà settembre, coinvolge oltre tre milioni di cittadini marocchini residenti in Europa nei viaggi da e verso il Paese d'origine.

Parallelamente, la Compagnia rafforza il proprio ruolo nel sostegno agli scambi commerciali tra Italia e Marocco attraverso il porto di Tanger Med, principale hub logistico del Nord Africa e porta d'accesso strategica al continente africano. Un'infrastruttura sempre più centrale per le imprese e le filiere produttive che operano tra le due sponde del Mediterraneo.

Un percorso che guarda anche al 2030, quando il Marocco co-ospiterà insieme a Spagna e Portogallo la Coppa del Mondo Fifa, ed è in perfetta linea con la volontà del governo italiano di avere rapporti paritetici con i Paesi Africani: il Marocco è stato uno dei primi Paesi ad aderire al Piano Mattei.

In questo contesto si è svolta presso il porto di Tangeri Ville, la cerimonia di battesimo di Gnv Aurora, seconda unità alimentata a Gnl e parte di un piano di rinnovo della flotta al 2030 del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro che prevede ulteriori quattro nuove navi in consegna a partire dal 2027 con cadenza semestrale.

Nel corso dell'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 500 ospiti, sono intervenuti con Pierfrancesco Vago, l'amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani; Abdessamad Kayouh, ministro dei Trasporti e della Logistica del Regno del Marocco; Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo e dell’Artigianato, e Pasquale Salzano, ambasciatore d’Italia in Marocco. Presenti anche Mohammed Kabbaj, partner storico di Gnv in Marocco, e Carole Montarsolo, Direttrice Generale di Gnv Marocco. È toccato invece al comandante Antonino Russo accompagnare la madrina, Federica Pellegrini, al taglio del nastro.

“La nostra presenza in Marocco si è consolidata e rafforzata nel tempo grazie a una collaborazione costante e a un solido rapporto di fiducia reciproca. Il battesimo di Gnv Aurora a Tangeri rappresenta un nuovo e significativo tassello della nostra storica partnership con il Regno del Marocco. Grazie alla sua posizione strategica tra l’Atlantico e il Mediterraneo, il Paese svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento della rete marittima mediterranea. Per questo continueremo a sostenere la visione del Regno in materia di connettività marittima, sviluppo degli scambi commerciali e crescita del turismo”. ha sottolineato Pierfrancesco Vago,

"Gnv Aurora rappresenta concretamente - ha detto Matteo Catani - la direzione che abbiamo scelto per il futuro della Compagnia: investire in tecnologie in grado di coniugare sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza operativa e qualità dell'esperienza di viaggio. L'alimentazione a Gnl consente una riduzione significativa delle emissioni rispetto alle precedenti generazioni di navi, mentre sistemi come il cold ironing contribuiscono a diminuire l'impatto ambientale nei porti, a beneficio delle comunità locali. Innovazione tecnologica e sostenibilità si integrano in un percorso che ci consente di elevare ulteriormente gli standard di comfort, affidabilità e continuità del servizio per i nostri passeggeri. Stiamo costruendo una flotta in grado di accompagnare e accelerare la transizione energetica, in linea con i più rigorosi standard internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità e con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore marittimo. Il Marocco rappresenta per Gnv un mercato sempre più centrale nelle strategie di sviluppo nel Mediterraneo".

"La nostra presenza nel Regno - ha aggiunto Cafani - si misura anche in numeri concreti: circa 250 collaboratori di nazionalità marocchina, tra personale navigante e team a terra, che contribuiscono ogni giorno a rafforzare i legami tra Europa e Nord Africa e a fare di Gnv un operatore saldamente radicato nel territorio. Il Marocco sta attraversando una fase di importanti trasformazioni infrastrutturali e di sviluppo, e Gnv ritiene di poter contribuire attivamente a questo percorso come partner affidabile e di lungo periodo. Osserviamo una crescita costante dell'interesse verso il Marocco da parte del turismo europeo: ogni anno quasi 500 mila passeggeri scelgono le nostre navi per raggiungere il Paese o per scoprirlo per la prima volta ".