Bellini prenota un posto in prima fila al Salone di Cannes: da Clusano d’Iseo alla Costa Azzurra con 3 première mondiali

Saranno tre le novità presentate al Cannes Yachting Festival da Bellini, il cantiere di Clusane d’Iseo che dopo anni di dedizione al restauro e alla commercializzazione di imbarcazioni Riva d’epoca, dal 2023 si è dedicato alla produzione di imbarcazioni progettate e realizzate “in proprio”, con il marchio Astor. Prodotti di qualità, finora realizzati con il contributo esterno di consulenti che rispondono a nomi come Norberto Ferretti e Brunello Acampora (Victory Design). Il piano di crescita prevede ora il lancio, sulla passerella della Costa Azzurra, di ben tre anteprime mondiali: Astor 38 OTB (versione fuoribordo del già noto 38), Astor 38 PISTA (versione sportiva personalizzata “dedicata” a un armatore-pilota che pratica il motorsport) e Astor 68, nuova ammiraglia di una gamma destinata a crescere ancora. A testimoniare l’evoluzione del marchio, sarà esposto, inoltre, anche il già noto Astor 58, uno dei modelli di punta del cantiere.

L’Astor 38 OTB segnerà l’ingresso di Bellini nel settore fuoribordo, ovvero in un mercato in crescita, che vede sempre più barche di dimensioni maggiori ricorrere a questa soluzione. In questo caso l’imbarcazione misura 11,89 metri di lunghezza fuori tutto, circa 30 centimetri in più rispetto alla già nota versione entrofuoribordo. La lunghezza al galleggiamento è di 10,40 metri, il baglio massimo misura 3,90 metri, 0,85 il pescaggio. L’esemplare numero 1, che sarà esposto a Cannes, sarà motorizzato con una coppia di Mercury Verado V10 da 425 cv, per una potenza complessiva di 850 cv.

Non dichiarate, per ora, le prestazioni, ma è facile immaginare che saranno notevoli, anche se il dislocamento è di 8,1 tonnellate a vuoto (9,6 a pieno carico) ed è stato necessario installare due nuovi serbatoi, portando la capacità da 680 a 1.000 litri. Per il resto la barca conserva il suo design distintivo, il comfort e la versatilità della collaudata piattaforma Astor 38. Confermata una delle caratteristiche più apprezzate del modello, ovvero il prendisole di poppa completamente apribile, che assicura praticità e facilità di accesso. Quanto agli interni, sono previste due cabine e un bagno, mentre l’omologazione consente di ospitare fino a 12 persone a bordo.

Sulla medesima carena e le medesime dimensioni è stato sviluppato il progetto dell’Astor 38 PISTA (vedi anticipazioni pubblicate su questo sito), versione speciale definita dal cantiere “progetto bespoke”, ovvero “su misura”. Sviluppata per il pilota Francesco Castellacci, noto nel mondo del motorsport, in questo caso la barca ha motorizzazione entrobordo affidata a due Volvo Penta V8 da 380 hp ciascuno, ed è stata personalizzata per trasferire nel mondo della nautica la precisione, il controllo e l’adrenalina tipici delle corse automobilistiche. Il modello combina dunque richiami stilistici ispirati alle competizioni, caratteristiche elevate in termini di performance e ambienti raffinati, rappresentando una sintesi distintiva della capacità di Bellini Yacht di coniugare personalizzazione, artigianalità e prestazioni.

Astor 68 è invece la nuova ammiraglia del cantiere di Clusano d’Iseo. Poche le anticipazioni lasciate trapelare dopo l’evento allestito con l’artista Andrés Reinsinger, culminato in una originale anteprima incentrata su una presentazione digitale e sulla copertura dello yacht con un telo, come fosse un’opera d’arte da scoprire. Ciò detto, il progetto è stato sviluppato attorno ai concetti di connessione, flessibilità e trasparenza, e il modello – fanno sapere da casa Bellini – “si distinguerà per un sofisticato layout multilivello che valorizza la relazione tra persone, spazi e mare”.

A giudicare dai primi rendering e dalle prime informazioni lasciate trapelare, l’area beach si estende su oltre 37 metri quadrati e si distingue per essere posizionata sul ponte inferiore, a meno di un metro dall’acqua, creando un rapporto diretto con il mare grazie alla sua configurazione aperta e terrazzata. Il salone e gli spazi conviviali a prua sono distribuiti su un livello superiore, offrendo un ambiente più protetto, pur mantenendo apertura e continuità tra interno ed esterno. Se avete dubbi sul gradimento del mercato, sappiate che la prima unità, quella che vedremo a Cannes, è stata già venduta.

Al salone francese sarà esposto, accanto alle tre anteprime mondiali, anche l'Astor 58, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire uno dei modelli più significativi della gamma Bellini Yacht e di apprezzare l’evoluzione della famiglia Astor attraverso diverse dimensioni e interpretazioni della navigazione.