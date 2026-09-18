Bellini Yacht, c'è la svolta: al via il progetto Eternal 36, primo passo del cantiere nei superyacht

Fino a qualche tempo fa il Gruppo Bellini, fondato nel 1967 a Clusane d’Iseo, è stato ben noto nel mondo della nautica di lusso per i suoi trascorsi nella costruzione e, soprattutto, nel restauro di barche d’epoca in legno, in particolare Riva, oltre che in servizi legati al diporto. Ma poi c’è stata la svolta: tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 fu raggiunto un accordo di collaborazione con due figure iconiche come Norberto Ferretti e Brunello Acampora (Victory Design) e avviata la produzione di barche “in proprio”. E’ nata così la linea Astor, con l’open 36 e i più grandi 38, 58 e 68. Un percorso di crescita costante, che tuttavia non si ferma qui. Il Gruppo Bellini ha annunciato infatti l’intenzione di cimentarsi anche nel campo dei superyacht. Come? Con l’Eternal 36, un’imbarcazione tutta nuova, e tutta da scoprire, destinata a trasferire nel segmento compreso tra i 30 e i 50 metri i contenuti che hanno ridefinito l’identità del marchio.

La nuova ammiraglia in arrivo (non si con precisione quando) sarà un explorer yacht custom di 36,13 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Una prima assoluta per Bellini Yacht, che consentirà di combinare la solidità dello scafo con i vantaggi in termini di peso ed efficienza. L’ingegneria navale sviluppata da Sergio Cutolo con Hydro Tec permetterà inoltre di ottimizzare volumi, pesi, comfort acustico e performance in mare, mantenendo il dislocamento al di sotto delle 300 GT.

Progettato per navigazioni oceaniche e sviluppato come primo modello di una nuova gamma destinata ad ampliarsi negli anni a venire, il nuovo superyacht di Bellini dovrà coniugare design distintivo, architettura navale avanzata e una visione fortemente orientata alla qualità della vita a bordo. Per ora è possibile immaginarlo solo attraverso i rendering diffusi dal cantiere, ma è già certo che l’imbarcazione, classificata RINA, sarà conforme al Red Ensign Group Yacht Code e dovrà essere abilitata alla navigazione oceanica senza limitazioni.

Nei piani è previsto che la velocità massima non superi i 13,5 nodi, mentre l’andatura di crociera si attesterà sui 12 nodi; navigando a 10 nodi – è stato anticipato - l’autonomia sarà superiore alle 4.000 miglia. Tutto ciò sfruttando la propulsione affidata a due motori Caterpillar C18 ACERT conformi agli standard IMO Tier III, supportati da sistemi di stabilizzazione attivi sia in navigazione sia all’ancora e – viene assicurato - da soluzioni ingegneristiche sviluppate per garantire elevati livelli di comfort, con riduzione di vibrazioni e rumorosità.

Distribuito su quattro ponti principali, lo yacht offrirà ambienti caratterizzati da volumi generosi, elevata luminosità e una costante connessione con il mare. Gli interni sviluppati da m2atelier dovranno interpretare il concetto di benessere attraverso forme fluide, materiali ricercati e una progettazione che pone al centro l’armatore e i suoi ospiti. Gli spazi esterni saranno valorizzati da un ampio beach club con piscina integrata e tender garage, mentre le ampie superfici vetrate e le porte scorrevoli tra saloni e ponti esterni dovranno favorire una continuità fluida tra interno ed esterno.

Da Clusane d’Iseo tengono a far sapere che “più che un nuovo modello, l’Eternal 36 deve rappresentare una dichiarazione d’intenti, in quanto sarà il primo tassello di una nuova gamma destinata a interpretare una visione contemporanea della navigazione, dove design, funzionalità, qualità costruttiva e valore nel tempo convivono in perfetto equilibrio”.

Secondo Battista Bellini, CEO di Bellini Yacht Group, “l’ingresso nel segmento dei superyacht è il risultato di una strategia chiara per la realizzazione, e in questo caso l’accelerazione, del piano di sviluppo e di crescita. Un piano mirato a valorizzare il patrimonio di competenze costruito nel tempo e a portarlo in una nuova fascia di mercato attraverso prodotti distintivi e coerenti con la nostra identità”.

Per dare vita alla divisione Superyacht è stato formato un team di professionisti che questa volta rinuncia alla consulenza di Norberto Ferretti e alla progettazione dello studio Victory Design di Brunello Acampora, ma rappresenta comunque alcune delle più autorevoli competenze della nautica internazionale. Esperienza, know-how e visione si integrano in un progetto sviluppato in stretta collaborazione tra management, project management, naval architecture, engineering e interior design.

Il team vede coinvolti Bellini Yacht Technical Department con Davide Benaglia exterior design lead per garantire continuità e valori del brand; Hydro Tec per l’architettura navale e il marine engineering; m2atelier per l’interior design e Nicolai Yacht Consulting per il business development, lo sviluppo prodotto e il project management. A guidare lo sviluppo e la neonata divisione Superyacht c’è Francesco Frediani, manager con oltre trent’anni di esperienza internazionale nel settore. Il quale afferma con convinzione che “l’Eternal 36 rappresenta il punto di partenza di un percorso ambizioso che unisce tradizione, cultura del costruire, innovazione e attenzione autentica alle esigenze degli armatori.”

In sintonia Nicola Nicolai, managing partner con Nicolai Yacht Consulting, che affianca Bellini nel set-up della divisione Superyacht e nello sviluppo della gamma, a partire proprio dall’Eternal 36, da lui definito “nuovo punto di riferimento nel suo segmento, un’imbarcazione che offre agli armatori un valore reale, solido e destinato a durare nel tempo.”

Sergio Cutolo, fondatore e CEO di Hydro Tec, definisce “un onore affiancare Bellini in questo percorso, avviato con un team con cui si condividono stima e collaborazione da lungo tempo”. Come lui Marijana Radovic e Marco Bonelli di m2atelier, ai quali sono stati affidati l’“Interiors to Touch”: spazi progettati “per essere vissuti attraverso il corpo e i sensi”, dedicando cura particolare al rapporto tra interno ed esterno e ispirandosi alla silenziosa precisione della cultura spaziale giapponese, al suo senso di equilibrio, sobrietà e semplicità. Tutto ciò rivalutando anche il valore del legno (previste combinazioni tra rovere affumicato, noce e superfici lignee con travertino chiaro, tessuti dalle tonalità luminose e morbida pelle grigia) e soluzioni all’avanguardia per illuminazione, acustica e tecnologia.