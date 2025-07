Beneteau alla conquista del mondo con l’Antares 12 Coupé: sarà esposto a Cannes, e nel 2026 anche al Boat Show di Miami

Un cruiser familiare di 13 metri (per la precisione 12,97x3,78) rigorosamente Made in France sarà tra le più interessanti novità dello Yachting Festival in programma a Cannes dal 9 al 14 settembre. Si chiama Antares 12 Coupé, lo produce il colosso Beneteau, che lo ha progettato con la collaborazione di Sarrazin, celebre studio di design che opera da oltre 30 anni in Vandea, vicino alla sede del cantiere transalpino. Nei piani già annunciati c’è il proposito di lanciare la nuova barca sia al di qua che al di là dell’oceano, e infatti è prevista la presentazione, dopo Cannes, anche al Miami International Boat Show del 2026. Non è dato sapere, per ora, se sarà esposta anche a Genova.

Realizzata in vtr, sulla base del già noto Antares 12 Fly con carena planante e possibilità di doppia o tripla motorizzazione fuoribordo, la nuova barca di Beneteau verrà proposta ai mercati internazionali come versatile cruiser familiare progettato non solo per uscite giornaliere e weekend, ma anche per viaggi a lungo raggio e a tutte le latitudini. Una nota del cantiere informa infatti che “il progetto è stato sviluppato per coniugare al meglio comfort, eleganza e innovazione in uno spirito di piacere e serenità condivisi”.

A bordo, dunque, tutto dovrebbe invitare alla convivialità, dal quadrato del pozzetto (abbastanza ampio in rapporto alle dimensioni della barca) alla zona prendisole di prua, che presenta una panca integrata e diventa uno spazio privilegiato per godersi appieno le soste in rada, compensando in parte la mancanza degli spazi all’aperto previsti sulla già nota versione con il fly. Dalle prime immagini diffuse dal cantiere spicca inoltre la terrazza elettrica a dritta, che amplia naturalmente lo spazio abitativo esterno e semplifica l’accesso all’acqua.

Gli interni sono stati progettati per offrire una vista panoramica e comprendono un ampio soggiorno a forma di U e una cucina funzionale. I posti letto disponibili sono quattro, due a prua, destinati alla cabina armatoriale, ampia, luminosa, raffinata e dotata di bagno privato, e due a poppa, dove sono disponibili due posti letto affiancati in una cabina completamente attrezzata. Un terzo spazio modulare può essere trasformato, a seconda delle esigenze, in un letto supplementare o in un’area di stoccaggio. E ancora: in abbinamento al salone convertibile nella timoneria, l’Antares 12 Coupé può ospitare a bordo fino a 8 persone, per quella che in casa Beneteau definiscono “una meravigliosa notte all’ancora, lontano dalla costa”.

Il cantiere francese si prepara infatti a presentare a Cannes la sua nuova barca con la convinzione che sia “perfetta per crociere a lungo raggio, molto più di un semplice weekend, offrendo le condizioni ideali per trascorrere diversi giorni a bordo, in tutta tranquillità, sia ai Tropici che al largo delle coste scandinave”.

A sostegno di questa tesi c’è la scelta di prolungare il tetto con una calotta protettiva, che dovrebbe garantire un’ottima copertura dell’abitacolo, rinforzata tra l’altro da un telo di chiusura laterale disponibile come optional. Per le destinazioni più soleggiate, sarà possibile inoltre aggiungere anche un tettuccio apribile in tela integrato nella capote, in grado di offrire un’ampia apertura verso il cielo e, di conseguenza, un vero e proprio bagno di luce.

Per la motorizzazione fuoribordo sarà possibile scegliere, a discrezione dell’armatore, tra due soluzioni identiche a quelle proposte per la versione con il fly: l’entry level prevede dunque una coppia di propulsori da 400 cv ciascuno, mentre al top di gamma si colloca la soluzione 3x300, grazie alla quale si dovrebbero raggiungere prestazioni notevoli (non dichiarate, per ora, ma presumibilmente comprese tra 28 e 36 nodi). La manovrabilità, inoltre, sarà garantita dalla disponibilità del joystick, mentre uno stabilizzatore giroscopico Seakeeper (opzionale) sarà delegato a migliorare il comfort in tutte le condizioni. Beneteau, tra l’altro, anticipa che grazie al sistema connesso Seanapps, sarà possibile monitorare e preparare la propria imbarcazione anche da remoto.