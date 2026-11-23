Interpretare il mercato, capire in anticipo che cosa richiede il pubblico, quali saranno tendenze e pretese dei diportisti orientati all’acquisto di una nuova barca. E’ questa la regola che i cantieri, ovvero i progettisti e gli addetti alle vendite, devono rispettare quando mettono mano a nuovi progetti. Ed è questo che è stato fatto in casa Beneteau, il colosso generalista francese (con stabilimento produttivo anche in Italia, a Monfalcone) in vista del 2027, o meglio, in vista del Boot di Düsseldorf, il primo salone dell’anno che verrà, in programma dal 23 al 31 gennaio. Un evento decisamente più importante del Salone di Parigi, in programma a Le Bourget da mercoledì a domenica, dove i “padroni di casa” celebreranno il 50° anniversario della gamma Antares, storica linea di barche a motore fuoribordo progettata per il diporto familiare, le uscite giornaliere, la pesca e le brevi crociere.

Il risultato degli studi orientati alla fascia medio-alta del mercato, quella concentrata su misure comprese tra 13 e 14 metri, ha già un nome: si chiama Beneteau Gran Turismo 45 Open. Il progetto è stato definito in tutti i dettagli e la barca, proposta in due allestimenti diversi (standard o Alpine) con motorizzazione – a scelta del cliente - fuoribordo o entrobordo, è stata ormai definita in tutti i dettagli. In casa Beneteau ne parlano come “un prodotto pensato per gente che apprezza tanto il piacere della navigazione quanto quello di trascorrere del tempo con familiari e amici, proponendosi con una configurazione versatile, nella quale sportività e comfort si integrano con naturalezza”.

Robert Chaffer, responsabile marketing del cantiere, si sbilancia fino a dire che “il nuovo Gran Turismo 45 Open è stato concepito come un modello dalla forte vocazione sociale, con ampi spazi esterni, percorsi di movimento intuitivi e ambienti interni capaci di assicurare flessibilità e di offrire soluzioni adatte a diverse occasioni, dalle giornate dedicate a una navigazione dinamica ai momenti di relax all’ancora”.

A giudicare dalle immagini diffuse in anteprima dal cantiere, la nuova barca di Beneteau è un day cruiser di 13,70 metri adatto a uscite giornaliere o a brevi crociere. Ovviamente, però, cambia qualcosa in base alla scelta della motorizzazione e dell’allestimento. E’ possibile scegliere infatti tra versione entrobordo o fuoribordo, e ciascun armatore può individuare la configurazione più adatta alle proprie preferenze.

L’entrobordo è equipaggiata con due motori Volvo Penta da 440 o 480 cv, entrambi abbinati al sistema di comando joystick. La fuoribordo prevede invece tre motori Mercury, disponibili nelle configurazioni da 350 o 425 cv, anch’essi con comando joystick. Nella versione entrobordo – vale la pena osservarlo - la piattaforma bagno idraulica facilita l’accesso all’acqua e la movimentazione di giochi e attrezzature nautiche, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo degli spazi durante le soste all’ancora.

Su entrambe le versioni, il cuore del nuovo Gran Turismo 45 Open è l’ampio pozzetto, progettato per favorire l'interazione tra gli ospiti e garantire la massima praticità nell’utilizzo degli spazi. Protetto da un T-top che si estende fino alla cucina esterna, questo ambiente sembra studiato per coniugare funzionalità e libertà di vivere all’aperto. I pannelli apribili del tetto sono di serie con azionamento manuale, mentre è disponibile anche una versione elettrica. Per offrire maggiore comfort durante le soste in rada sono disponibili coperture opzionali per la zona poppiera del pozzetto, integrate con un tendalino telescopico. Una volta esteso, il sistema ombreggia l’intera area esterna, creando uno spazio riparato in cui rilassarsi e godersi il panorama.

A poppa due ampie sedute contrapposte creano un ulteriore spazio dedicato agli usi più diversi. Grazie allo schienale reclinabile, l’area può essere trasformata in un generoso prendisole, adattando il pozzetto alle diverse esigenze della giornata. Inoltre il prendisole a U a prua offre un’ulteriore zona dedicata al relax. A richiesta, un tavolo regolabile elettricamente in altezza e un cuscino supplementare consentono di trasformare quest’area in un prendisole ancora più ampio.

Particolare attenzione è stata riservata anche a chi predilige una navigazione più dinamica. Il cantiere tiene a far notare, infatti, che “tientibene opportunamente posizionati offrono un sostegno sicuro a chi preferisce rimanere in piedi durante la navigazione, consentendo di apprezzare le emozioni della velocità con sicurezza e libertà di movimento”.

Entrambe le configurazioni possono essere personalizzate con allestimento Standard o Alpine. Quest’ultimo conferisce al nuovo Beneteau Gran Turismo 45 Open un’identità estetica inconfondibile. Lo scafo bianco con grafiche Alpine dedicate, il T-top e le attrezzature di coperta nere, le tappezzerie specifiche, il piano di lavoro nero della cucina esterna, il volante Alpine e la console in fibra di carbonio definiscono un’estetica decisa e sportiva, che esalta il carattere dinamico del modello. Da notare che la motorizzazione Mercury da 425 cv è disponibile esclusivamente con questo allestimento.

Sottocoperta sono previste due possibili configurazioni: una con zona salotto e l’altra con cabina separata. Entrambe prevedono una zona lounge a prua con tavolo su base elettrica, abbassabile per ricavare un letto matrimoniale occasionale. In base all’allestimento scelto sono inoltre disponibili televisore, forno a microonde e frigorifero. La configurazione Salon mantiene invece aperta e flessibile la zona poppiera. Il divano può essere organizzato in modo da ricavare posti letto singoli, offrendo una soluzione adattabile alle diverse necessità di pernottamento.

La configurazione Cabin privilegia una maggiore privacy, grazie alla zona poppiera completamente separata, che ospita una cabina armatoriale dedicata, particolarmente indicata per soggiorni più lunghi. Entrambi gli allestimenti dispongono di un bagno condiviso, accessibile dagli ambienti comuni e dotato di un vano doccia separato.

Sul ponte principale, la postazione di comando è dotata di tre sedute, mentre la cucina esterna di serie comprende un lavello. Tra gli equipaggiamenti opzionali figurano una griglia per il pozzetto e una macchina per il ghiaccio, che ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo degli spazi esterni. Una serie di pacchetti dedicati permette di personalizzare illuminazione, intrattenimento, elettronica e autonomia energetica. Il Light & Sound Pack è dedicato all’illuminazione e al comfort acustico, mentre l’entertainment Pack comprende televisore, altoparlanti e impianto audio. Tra le dotazioni previste spicca l’Electronic Pack che integra due display Garmin alla postazione di comando, assieme a telecamera di retromarcia, radio VHF e AIS. Per gli armatori che desiderano incrementare l’autonomia energetica, il Silent Boat combina pannelli solari, inverter e batteria al litio.

Non comunicato il prezzo, che ovviamente varierà non di poco in base alla scelta della motorizzazione, del modello (base o Alpine) e degli accessori, e presumibilmente non sarà distante dal milione di euro. Ciò detto è molto diffusa, ormai anche su queste dimensioni medie, la pratica del noleggio, con soluzioni sempre più interessanti per il breve e lungo periodo proposte da piattaforme di charter e operatori presenti in varie località costiere e nelle isole.