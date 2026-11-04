Benetti anche al Qatar Boat Show con la gamma Oasis e il concept del 70M Clear Waves, “lo yacht del benessere”

Da questa parte del mondo ne sappiamo poco, ma il Qatar mira a rafforzare la sua posizione a livello globale affidando anche al settore marittimo un ruolo importante nello sviluppo economico, in linea con quella che viene definita la Visione Nazionale 2030. E’ in questo scenario che s’inquadra l’edizione 2026 del Qatar Boat Show 2026, in programma a Doha dal 4 al 7 novembre con un obiettivo ben chiaro: consolidare la posizione del paese come destinazione globale per la nautica da diporto. Ambientato nell’iconica cornice del vecchio porto della capitale, un tempo centro per la pesca delle perle, oggi trasformato in una destinazione di prim’ordine che fonde un ricco patrimonio storico con il lusso moderno, il salone mette dunque in mostra yacht e superyacht di livello mondiale, innovazioni rivoluzionarie e opportunità di networking senza precedenti per il settore.

E’ in questo scenario che il Made in Italy della nautica si prepara a recitare un ruolo di primissimo piano. Lo farà in particolare con Benetti, che alla corte dello sceicco primo ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, conferma il proprio impegno strategico nel Middle East e presenta novità di assoluto prestigio: l’evoluzione dell’Oasis Deck, oggi esteso anche alla famiglia B.Now in acciaio, assieme a Clear Waves, innovativo concept yacht di 70 metri progettato attorno ai principi della longevity e del benessere a bordo.

“Saremo a Doha – informa una nota del cantiere – in quanto intendiamo confermare la centralità del Middle East nella nostra strategia di sviluppo internazionale”. Una centralità – vale la pena ricordarlo – che il colosso italiano della nautica ha sviluppato negli anni, a partire dal 2004, quando ha affidato a Nabil El Jammal il ruolo di Middle East area manager, impegnandosi a seguire il mercato regionale e mantenere un dialogo costante con armatori, partner e stakeholder locali.

E veniamo alle imbarcazioni. Al Qauatr Boat Show di Doha Benetti mette dunque in mostra, come detto, le più recenti evoluzioni della famiglia Oasis, il progetto che ha introdotto nel mondo dello yachting il concetto di Oasis Deck, rivoluzionaria soluzione progettuale che ha ridefinito la fruizione degli spazi esterni e l’esperienza di vita a bordo. La beach area con ali laterali apribili sul mare, la piscina integrata a poppa e la straordinaria continuità tra interni ed esterni sul Main Deck hanno introdotto un nuovo paradigma di convivialità, relax e connessione con l’ambiente marino, diventando in pochi anni un riferimento per l’intero settore.

Dopo il successo dell’Oasis 40M e dell’Oasis 34M, oggi questa filosofia si è ulteriormente evoluta attraverso l’Oasis 42M e il più recente progetto Oasis 36M, caratterizzato da una nuova architettura navale, una diversa interpretazione degli spazi a bordo e l’introduzione di tecnologie che elevano ulteriormente i livelli di comfort, silenziosità ed efficienza idrodinamica ed energetica.

Il concetto Oasis Deck sviluppato da Benetti in collaborazione con lo studio di design britannico RWD, trova inoltre applicazione nella famiglia di yacht in acciaio B.Now, un’architettura progettuale che comprende modelli dai 50 ai 72 metri e che, con 21 unità consegnate e 15 scafi attualmente in costruzione, conferma il successo del cantiere nel segmento dei grandi yacht.

A Doha Benetti presenta inoltre Clear Waves, innovativo concept yacht di 70 metri sviluppato in collaborazione con Luca Dini Design & Architecture e The Longevity Suite. Pensato per mettere il benessere fisico e mentale delle persone al centro dell’esperienza di bordo, Clear Waves interpreta i principi della longevity come capacità di preservare nel tempo equilibrio, salute e qualità della vita attraverso ambienti, esperienze e tecnologie dedicate alla rigenerazione.

Elemento iconico del progetto è la Glass Dome, una spettacolare cupola vetrata di oltre 400 metri quadrati che si sviluppa su due ponti e offre una vista panoramica a 360 gradi sul mare e sull’ambiente circostante, reinterpretando radicalmente il concetto tradizionale di sovrastruttura. Sotto la cupola prende forma un ambiente conviviale dedicato al benessere, con aree relax, percorsi d’acqua calda e fredda, food & beverage e tecnologie per trattamenti di ultima generazione, in un dialogo continuo tra architettura, natura e vita a bordo.

La ricerca del benessere coinvolge l’intero yacht: qualità dell’aria e dell’acqua, comfort acustico, illuminazione, materiali e regolazione del microclima sono studiati per favorire i ritmi naturali della persona e promuovere salute e rigenerazione. Progettato secondo criteri di efficienza energetica, Clear Waves integra inoltre circa 250 metri quadrati di pannelli fotovoltaici traslucidi, sistemi avanzati di climatizzazione e gestione energetica e un’architettura di propulsione ibrida dual-fuel predisposta per l’impiego di HVO e metanolo, in linea con la visione di Benetti per una nautica sempre più responsabile e orientata al futuro.