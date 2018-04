Benetti al Singapore Yacht Show con l'Oasis 135 e la novità BNow

SINGAPORE - La regione Asia-Pacific è d’importanza strategica per i produttori di super yacht, mega yacht e giga yacht: per questo Benetti non ha fatto mancare la sua presenza al Singapore Yacht Show e di recente ha dato ulteriore spinta all’espansione sul mercato asiatico iniziata soltanto otto anni fa.

Il cantiere controllato dalla famiglia Vitelli ha aumentato gli investimenti e le risorse sul territorio e ha nominato Peter Mahony, manager con grande esperienza nel settore, direttore generale di Benetti Asia, mettendogli a disposizione un team di persone in grado di assicurare la piena (e duratura) soddisfazione dei clienti e strutture adeguate per la manutenzione e il refit.

Scelte obbligate, visto che lo storico cantiere italiano vanta una flotta di oltre 14 yacht nella regione Asia-Pacifico con sette imbarcazioni dai 93 ai 65 metri all’ancora a Honk Kong, e sta costruendo nei capannoni di Livorno e Viareggio oltre 35 yacht, dai 28 metri fino ai tre giga di oltre 100 metri di lunghezza.

Proprio per l’importanza strategica attribuita all’area Asia-Pacific, Benetti ha esposto al Singapore Yacht Show l’Oasis 135’, un nuovo esclusivo modello appartenente alla linea di prodotto Class e pensato per rispondere alle ultime tendenze del mercato.

Disegnato in collaborazione con lo studio di architettura inglese RWD, l’Oasis 135 consentirà a Benetti di rispondere alle più recenti richieste del mercato. Lungo oltre 40 metri, è uno yacht dislocante che si distingue per il nuovo modo di usare e vivere gli spazi a bordo: il progetto reinterpreta infatti il concetto di ambienti esterni e interni in uno stile più moderno e contemporaneo, partendo dall’idea di riavvicinare l’armatore al mare attraverso un uso più informale della barca. Stupefacente, in proposito, l’ampiezza degli spazi di poppa all’aperto, con piscina, solarium, chaise-long, tavoli, sedie, poltrone e divani a disposizione su un’area che guadagna metri a pelo d’acqua grazie anche alle murate pieghevoli.

A Singapore, inoltre, Benetti ha presentato quattro nuovi modelli custom sviluppati nella famiglia di prodotto BNow, che offre ridotti tempi di consegna, risolvendo uno dei problemi atavici della produzione di barche di grandi dimensioni. Costruiti con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, i BNow appartengono a una nuova famiglia di yacht dislocanti della linea di prodotto Custom Now e vengono proposti in quattro differenti lunghezze: 48, 55, 63 e 68 metri.

I layout, caratterizzati da una nuova e rivoluzionaria concezione di vita a bordo, sono stati concepiti con un utilizzo degli spazi che mira a un elevato comfort e riserva un ruolo di primo piano alla luce. Peculiarità da sottolineare dei modelli di BNow sono le aree benessere, che comprendono palestre, spa, beach club, oltre alle moderne e informali zone lounge, sia interne sia esterne.