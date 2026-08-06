Benetti super star annunciata a Cannes: in prima linea con gli yacht che esaltano lusso e hi-tech Made in Italy

Come ormai consuetudine, anche l’edizione 2026 dello Yachting Festival di Cannes (8-13 settembre) vedrà il Made in Italy della nautica in prima linea, con yacht e super yacht in grado di conquistare la scena, a conferma di una indiscutibile continuità ai vertici del settore. E’ in questa prospettiva che viene annunciata ancora una volta la presenza di Benetti tra i brand italiani di maggior prestigio, con tre capolavori della sua gamma schierati in prima linea: l’Oasis 34M Aitana, il 40M Lady Sara e il B.Yond 37M Jules.

Sono tre superyacht che interpretano il lusso contemporaneo attraverso soluzioni su misura: il primo privilegiando quella che in cantiere definiscono “la dimensione artistica dello yachting”, il secondo che si distingue per quella che viene definita “un esempio di eleganza contemporanea senza pari”, e il terzo per la vocazione all’innovazione, ben rappresentata dalla motorizzazione ibrida.

“L’obiettivo è mettere in mostra la capacità di interpretare stili di vita in mare differenti, mantenendo una coerenza progettuale riconoscibile Made in Benetti” informa una nota del cantiere guidato da Giovanna Vitelli (presidente) e Marco Valle (amministratore delegato). E in effetti la scelta di esporre nel salone della Costa Azzurra questi inediti superyacht risponde alla volontà di mostrare le più recenti evoluzioni del proprio percorso, sia sul fronte del design degli esterni e degli interni, sia su quello dell’innovazione tecnologica applicata alla propulsione e alla gestione delle potenze.

L’Oasis 34M “Aitana” viene definito dal cantiere che lo ha prodotto “un’opera d’arte sul mare, dove sculture, collezioni d’arte, materiali ricercati e arredi realizzati su misura trasformano gli interni in un’esperienza estetica immersiva, capace di raccontare la personalità del suo armatore ed esprimere l’eccellenza di Benetti nella realizzazione di progetti altamente personalizzati. Questa visione – viene sottolineato - nasce dall’incontro tra gli esterni firmati da RWD, gli interni progettati da Bonetti/Kozerski Architecture e il contributo della designer Ana Torres che, insieme al team di Interior Design del cantiere, ha curato lo styling degli ambienti rendendo lo yacht un pezzo unico della famiglia Oasis”.

E in effetti, una volta esposto a Cannes, il nuovo yacht si distinguerà per le soluzioni su misura adottate per ogni spazio, dalle cabine ospiti, impreziosite da pareti rivestite in tessuto e testiere in pelle Hermès, fino alla suite armatoriale, caratterizzata da un letto e da elementi d’arredo realizzati su disegno esclusivo. Non sono state fornite, per ora, notizie su materiali di costruzione, motorizzazione, prestazioni, mentre ci si è soffermati, nelle anticipazioni lasciate trapelare alla vigilia del salone francese, sulla luce che accompagna il racconto degli interni, “mettendo in risalto opere d’arte e sculture e contribuendo a definire l’atmosfera di bordo”. Ormai va così: le barche vengono descritte come fossero ville, magari pure già arredate.

In sintonia le anticipazioni lasciate trapelare da casa Benetti a proposito dell’Oasis 40M “Lady Sarah”, descritto come “uno yacht che interpreta un’eleganza contemporanea fatta di armonia e accoglienza”. Più in dettaglio, dal quartier generale del cantiere fanno sapere che “il dialogo tra gli esterni firmati RWD, gli interni di Bonetti/Kozerski Architecture e il décor di Leonardo Santi Design, dà vita ad ambienti che avvolgono gli ospiti in un’atmosfera calda e rilassata, dove ogni dettaglio è pensato per evocare emozioni e rendere ogni momento a bordo un’esperienza unica”.

L’impegno su questo fronte che non investe la struttura dell’imbarcazione, la progettazione della carena, la motorizzazione e le prestazioni, mira a farci sapere che “ogni essenza e ogni marmo selezionato a bordo del Lady Sarah contribuiscono a creare un universo sensoriale unico, dove lusso ed esclusività si esprimono attraverso la cura dei materiali, dettagli e lavorazioni sartoriali”. A completare il progetto, soluzioni tailor-made, come il mobile bar del Main Deck con vetro laminato e tessuto integrato, un dettaglio discreto che riflette l’approccio sartoriale di Benetti alla progettazione.

E veniamo al Byond 37M “Jules”, yacht a propulsione ibrida che incarna il concetto di Voyager Benetti, offrendo all’armatore la libertà di vivere il mare senza limiti, rappresentando l’idea di una navigazione più efficiente e consapevole. Nato dalla visione del compianto Paolo Vitelli e disegnato da Stefano Righini, questo yacht di 37 metri interpreta questa filosofia attraverso un’architettura modulare, sviluppata per offrire molteplici possibilità di configurazione e massimizzare la funzionalità a bordo.

“La configurazione – viene spiegato in una nota del cantiere - si distingue per la suite armatoriale sull’upper deck, che trasforma l’intero ponte in un’area privata dedicata all’armatore, ampliando la percezione dei volumi e rappresentando una delle caratteristiche più distintive della famiglia B.Yond. Gli interni – prosegue la descrizione – sono impreziositi da pareti retroilluminate e da una raffinata selezione di arredi Giorgetti sviluppata in collaborazione con l’architetto Mauro Izzo di Benetti”. Tutto ciò – vale la pena ricordarlo - a completamento di un progetto in cui tecnologia, design e qualità della vita a bordo convergono in un’unica visione: offrire all’armatore la massima libertà di navigazione per lunghe crociere diventando il luogo in cui prendono forma esperienze e ricordi destinati a durare nel tempo.