Fine anno col botto per Benetti: lo yacht Spectre vince il premio Best of the Best di Robb Report Cina

VIAREGGIO - Il Made in Italy della nautica di lusso continua a mietere successi nel mondo: il 27 dicembre scorso è stato assegnato infatti da Robb Report Cina al cantiere Benetti il premio “Best of the Best” nella categoria Yacht oltre i 100 piedi per lo Spectre, custom yacht di 69 metri definito “esempio di stile, equilibrio ed efficienza”. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta nel corso di una serata di gala svoltasi al Four Season Hotel di Beijing.

Il premio di fine anno – vale la pena ricordarlo – segue quello nella categoria “Best Custom-Built Yacht” ricevuto da Benetti agli Asia Boating Awards 2019, il premio Best Yacht agli World Superyachts Awards di Londra e il Best of the Best assegnato da Robb Report USA. Insomma, il 2019 è stato per il cantiere della famiglia Vitelli un anno straordinario, che ha contribuito a rafforzare la posizione di leadership mondiale nel settore più impegnativo e prestigioso dello yachting.

Una nota diffusa dal cantiere sottolinea l’importanza di quest’ultimo riconoscimento affermando che “Benetti riceve con orgoglio questo premio che conferma il suo successo e rende omaggio al lavoro di tutti coloro che, grazie all’esperienza decennale e alla forte passione per il mare e per il bello, riescono a costruire yacht unici e all’avanguardia”.

Come è noto, lo stile di Spectre porta la firma di Giorgio M. Cassetta, designer che ha voluto conciliare l’anima sportiva dell’imbarcazione con volumi importanti. Non meno influente sulla valutazione degli esperti lo stile degli interni, curato direttamente dal dipartimento Interior Design di Benetti, e mirato a sottolineare la modernità attraverso dettagli in acciaio e vetri scolpiti.

Ma il premio è arrivato anche grazie alle prestazioni e alla tecnologia all’avanguardia dello scafo progettato dagli olandesi di Mulder Design. Oltre ad una autonomia pari a 6.500 miglia nautiche alla velocità di 12 nodi, Spectre assicura infatti una velocità massima di 21,2 nodi, superiore del 30% rispetto ad una carena dislocante tradizionale. Ciò detto, un ruolo importante deve aver avuto anche il Total Ride Control di Naiad Dynamics, strumento che assicura grande miglioramento nella stabilità di navigazione e nel comfort di bordo attraverso due pinne stabilizzatrici, due profili portanti prodieri in configurazione canard per il controllo del beccheggio, tre interceptor e lame indipendenti di poppa che controllano l'assetto longitudinale.

Inutile dire che in casa Benetti non si dorme certo sugli allori. Non si era ancora spenta l’eco dei festeggiamenti cinesi, che a Livorno si celebrava un passaggio determinante per la costruzione del nuovo FB274, custom yacht di 65 metri di cui è previsto il varo entro l’estate del 2021. All’interno del cantiere toscano sono stati uniti infatti lo scafo in acciaio e la sovrastruttura in alluminio del nuovo yacht. Un’operazione tutt’altro che semplice, che ha richiesto l’impegno di circa 30 persone tra tecnici, gruisti e ingegneri.

Durante la prima parte delle operazioni, grazie alla collaborazione con il team di Lusben, lo scafo è stato spostato con il supporto di carrelli speciali dal capannone dentro al quale era iniziata la sua costruzione fino al piazzale antistante. Qui la sovrastruttura del peso di circa 55 tonnellate è stata posizionata sopra lo scafo grazie all’ausilio di una gru della portata di 500 tonnellate. Successivamente, scafo e sovrastruttura uniti sono stati riposizionati all’interno del capannone e l’unione delle due parti è stata completata. Nell’arco di quattro settimane verrà ultimata la saldatura in opera e si procederà con l’allestimento dello yacht la cui consegna è prevista, come detto, nell’estate del 2021.