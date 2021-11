Best of Boats Award: Frauscher e Feltrinelli festeggiano il premio assegnato al TimeSquare 20, catamarano lacustre zero emission

GARGNANO SUL GARDA - In campo nautico, com’è noto, l’elettrificazione non è ancora diffusa come nell’automotive, tuttavia ci sono alcune “punte avanzate”, cantieri che hanno compiuto vere e proprie fughe in avanti, soprattutto nel campo della navigazione lacustre. Tra queste è leader indiscusso Frauscher, cantiere austriaco rappresentato in Italia da Nautica Feltrinelli, che può vantare oltre 3000 imbarcazioni elettriche già varate. L’ultima arrivata è il piccolo catamarano TimeSquare 20, un gioiellino spinto da due motori fuoribordo a emissioni zero definito da Frauscher “un rifugio sull’acqua con tutti i comfort che vorresti da una barca”.

Questa imbarcazione decisamente fori dal comune si è appena aggiudicata il Best of Boats Award nella categoria Best of future, prestigioso premio attribuito da una giuria composta da editori e giornalisti di diversi paesi che uniscono la loro vasta esperienza come tester di barche e la loro attenzione alle esigenze pratiche degli armatori. La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 novembre nel corso della fiera Boot & Fun di Berlino.

Nell’occasione il portavoce della giuria Kerstin Zillmer ha affermato che “con il TimeSquare 20 il cantiere Frauscher ha ripensato la nautica in acque calme”, ed ha illustrato tutti i pregi che hanno determinato la votazione. “Con la sua carena a catamarano, un dislocamento leggero, l’alimentazione esclusivamente elettrica e una velocità più che accettabile – ha detto il rappresentante della giuria - TimeSquare 20 rappresenta un nuovo concetto di nautica: il godimento della natura, della tranquillità, l’idea di condivisione e il rispetto per l’ambiente”.

L’amministratore delegato del cantiere austriaco, Michael Frauscher, da parte sua ha osservato che “il team di progettisti che ha lavorato al TimeSquare 20 ha realizzato un catamarano elettrico secondo i desideri del cliente e le sue abitudini di utilizzo. La barca dispone quindi di una tecnologia di propulsione che la rende estremamente efficiente, manovrabile e silenziosa.”

Ma al di là dell’efficienza e dell’eco-compatibilità, vale la pena ricordare che la nuova unità offre gli spazi e le comodità di una piazza galleggiante, con un’area calpestabile di 20 metri quadri (da cui il nome TimeSquare 20), in grado di navigare al meglio in dislocamento grazie anche all’impiego di materiali leggeri come la fibra di carbonio e alla scelta di puntare su una piattaforma navale come il catamarano che, com’è noto, consente una minore resistenza all’acqua.

La motorizzazione è affidata a due fuoribordo elettrici con una potenza continua fino a 2 volte 10 kW e una capacità della batteria fino a 30 kWh, che forniscono una propulsione molto efficiente. Secondo le informazioni fornite dal cantiere “tutto ciò permette di raggiungere alte velocità in totale silenzio e di rendere molto semplice il controllo dell’imbarcazione durante le fasi di ormeggio”.

Non sono state fornite notizie sulla velocità massima raggiungibile e sull’autonomia. E’ invece certo che sia in crociera sia all’àncora, TimeSquare 20 offre un’area salotto e una zona relax estremamente generose. Come per tutti i catamarani, il design a doppio scafo garantisce la massima stabilità e una straordinaria sensazione di benessere a bordo. Sul ponte di coperta tutto è pensato per poter godere di una giornata sull’acqua in compagnia: un frigorifero per bevande fresche con angolo bar, tettuccio per ripararsi nelle ore più calde, due ampi e comodi prendisole e un sistema audio di fascia alta completano l’esperienza di benessere a bordo.

Mauro Feltrinelli, responsabile commerciale del cantiere che si occupa della distribuzione in Italia dei prodotti Frauscher, sostiene che “con questo nuovo modello viene compiuto un coraggioso, provocatorio passo avanti verso lo sviluppo delle imbarcazioni elettriche e delle unità da diporto a basso impatto ambientale, indispensabile per raggiungere fasce di mercato e zone di utilizzo ormai inarrivabili dal motoscafo tradizionale, come parchi marini, bacini protetti, sia nelle acque interne che in mare”.