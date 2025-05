Big Naan, varato a Savona super yacht Columbus Crossover 42 in acciaio e alluminio destinato a un armatore americano

Continua a crescere la flotta del Gruppo Palumbo, nella cui sede di Savona è stata celebrata la cerimonia del varo di una nuova unità del Columbus Crossover 42, super yacht con scafo in acciaio e sovrastrutture in alluminio, di proprietà di un armatore americano che ha “battezzato” il suo nuovo gioiello Big Naan. Si tratta di una imbarcazione dislocante di 42 metri, con prua a bulbo e sezioni poppiere piatte e armoniose, che può ospitare fino a 11 persone e affrontare anche lunghe navigazioni nel massimo della sicurezza e del comfort.

Il layout prevede 4 cabine posizionate sottocoperta (tre VIP e una doppia trasformabile in tripla grazie a un letto pullman) più una cabina armatoriale a tutto baglio sul ponte principale. L’equipaggio, composto da 9 persone, dispone di altre 4 cabine doppie sottocoperta e di una cabina comandante sul ponte superiore, adiacente alla timoneria.

La propulsione è affidata a due motori Caterpillar C32 ACERT da 742 kW ciascuno, in grado di spingere lo yacht oltre i 14 nodi di velocità massima, con una velocità di crociera di 12 nodi. L’autonomia supera le 5.500 miglia nautiche a una velocità economica di 10 nodi, grazie a serbatoi carburante da circa 60 metri cubi.

Le linee esterne sono firmate dallo studio Hydro Tec, mentre gli interni sono stati progettati da Hot Lab. Lo stile si distingue per forme moderne e muscolari, dominate da superfici tese e angolate, con volumi concentrati verso prua, in pieno stile explorer.

Spicca la versatilità. Il nuovo yacht offre infatti un ampio pozzetto capace di ospitare un tender di grandi dimensioni, movimentato da una gru incassata nella murata di dritta a poppa. In materia di comfort, negli spazi esterni spicca la piscina di 17 metri quadri circondata da aree conviviali e spazi per il relax. Il beach club, collocato sul ponte inferiore, è accessibile tramite una porta idraulica posizionata a destra della spiaggetta di poppa. All’interno, la luce naturale penetra attraverso le ampie finestrature laterali mentre la succitata scenografica piscina in vetro crea un’atmosfera luminosa e raffinata. Di particolare qualità l’area armatoriale, che consta di una cabina con letto centrale, guardaroba, desk ufficio, zona vanity e bagno composto da due ambienti separati di cui uno dotato di ampia doccia.

Interessante sapere che a bordo sono presenti due dissalatori con una capacità complessiva di circa 8,6 m³/giorno, in grado di alimentare i serbatoi dell’acqua dolce da 10 m³ totali. Inoltre il comfort in navigazione e all’ancora è garantito da due coppie di stabilizzatori attivi sia in movimento che a zero speed.

Il varo del nuovo yacht rappresenta una delle tappe programmate dal Gruppo Palumbo, che attualmente ha in costruzione un Columbus Atlantique 37, un Columbus Crossover 47 con consegna 2027 e due scafi e sovrastrutture di ISA Gran Turismo 45 Alloy che verranno poi completate nel sito di Ancona.