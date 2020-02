​Bill Gates, 600 milioni di euro per il primo yacht ecologico a idrogeno

​Bill Gates in versione ecologista. Il magnate americano, secondo i media statunitensi, sarebbe la prima persona al mondo a comprare un superyacht alimentato con l'idrogeno. E, per realizzare il desiderio, dovrà spendere una cifra assurda: quasi 600 milioni di euro.

Lungo 112 metri, lo yacht è stato progettato dall'olandese Sinot Yacht Architecture and Design e si chiama Aqua: infatti riesce a muoversi grazie allo spostamento dell'acqua. Per ora ne esiste soltanto un prototipo. È alimentato con un sistema che sfrutta l’idrogeno liquefatto, stivato a -253 gradi in due serbatoi da 28 tonnellate ciascuno. Lo yacht è stato presentato al Monaco Yacht Show e può raggiungere i 17 nodi di velocità (31 chilometri orari) ed avere un’autonomia di oltre seimila chilometri. Ha cinque ponti che possono accogliere 14 ospiti e 31 membri dell'equipaggio, una palestra, uno studio di yoga, un salone di bellezza, una sala massaggi e una piscina a cascata.