Blue Marina Awards: premiati i porti distintisi per innovazione, sostenibilità, inclusività, accoglienza, sicurezza. Un premio anche per l’IA

Si è svolta a Genova, nella prestigiosa cornice del Club Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio UNESCO, la cerimonia di premiazione della quarta edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani, ovvero quelli che si distinguono per sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, inclusività sociale, qualità dell’accoglienza turistica e sicurezza. Punto di riferimento per la blue economy nazionale, l’evento ideato e organizzato da Walter Vassallo ha visto la partecipazione di alte cariche istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, associazioni di categoria e stakeholder dell’economia del mare.

Fra i porti che hanno ottenuto i riconoscimenti per la vocazione diportistica oltre i 500 porti barca, il primo è risultato Capo d’Orlando Marina; per i porti turistici con vocazione superyacht oltre i 500 posti, il premio è andato a Marina di Porto Cervo; per quelli fra 200 e 500 posti barca è stato premiato Bisceglie Approdi SPA-Marina Resort; Base Nautica Flavio Gioia e Marina Genova sono stati premiati per le strutture tra 200 e 500 posti barca.

Per gli approdi turistici più piccoli, con vocazione diportistica fino a 200 posti barca, il premio è andato a Cala Cravieu di Celle Ligure, mentre il Premio Speciale per la sostenibilità è stato assegnato a Marina di Pescara. Il riconoscimento per la sicurezza è andato a Marina di Andora (Savona), quello per l’innovazione a Marina Cala dei Sardi (tra Portisco e Porto Rotondo). Marina di Camerota ha ricevuto il premio per l’accoglienza turistica, mentre Marina di Cetraro è stata premiata per l’inclusività. Tra i premi di nuova generazione spicca quello assegnato per l’Intelligenza Artificiale, assegnato a Marina Uno di Lignano Sabbiadoro, in località Riviera, sulla foce del fiume Tagliamento.

“Tanti premi ma nessun vincitore o vinto. La nostra vuole essere una festa del mare, perché il mare unisce e i Blue Marina Awards nascono proprio per fare bene al nostro Paese” ha tenuto a dire Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards, spiegando che “i riconoscimenti vogliono essere anche uno stimolo per tutte le marine a migliorare e crescere”.

“I riconoscimenti assegnati – ha tenuto a dire da parte sua Luciano Serra, presidente di Assonat, partner istituzionale del premio - testimoniano il continuo impegno e attenzione che approdi e porti turistici rivolgono alle quattro categorie tematiche oggetto di valutazione: sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica”.

Soddisfazione ha espresso anche il consigliere delegato alla Blue Economy della Regione Liguria, Alessio Piana, il quale ha tenuto a dire che “si tratta di uno stimolo nei confronti di tutte le realtà turistiche, gli approdi e i porti non solo della Liguria ma a livello nazionale, e forse anche una best practice a livello comunitario, quella di valorizzare chi fa investimenti, chi è attento alla sicurezza, alla digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità”.

Durante la cerimonia sono stati conferiti non solo i Blue Marina Awards 2025, ma anche premi speciali per un valore complessivo di decine di migliaia di euro, destinati a valorizzare progetti e iniziative che rappresentano modelli virtuosi di sviluppo sostenibile e innovazione nella portualità turistica. Tra i vari premi assegnati spiccano una wallbox fornita da Repower per le ricariche elettriche, un geoportale interattivo fornito da NeMea Sistemi, una campagna promozionale su MySea, un dispositivo innovativo Blue Gold per la gestione dei consumi idrici, una consulenza professionale in materia di efficienza idrica, offerta da AIDARA, associazione per dissalazione e riuso delle acque.