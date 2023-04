Boat Days di Santa Marinella: piccolo salone, grande successo. Protagonisti gommoni, barche, moto d’acqua e fuoribordo

SANTA MARINELLA - Si avvia a conclusione la seconda edizione dei Boat Days di Santa Marinella, fiera dedicata alla piccola nautica svoltasi in due weekend, dal 24 al 26 marzo e dal 31 marzo al 2 aprile. 54 i brand rappresentati da 28 espositori, e 110 le unità esposte, in prevalenza gommoni e barche in vetroresina di misura compresa tra 4,5 e 12 metri.

Prim’ancora della chiusura gli organizzatori del Consorzio Mare Lazio hanno parlato di “un grande successo, favorito anche dal sostegno di Confindustria Nautica, che ha dato il patrocinio all’evento proprio per la sua mission di promozione e diffusione della nautica da diporto”. Tra gli altri enti patrocinatori anche Regione Lazio, Coni, Guardia Costiera, Sport e Salute, Comune di Santa Marinella e Ufficio in Italia del Parlamento europeo. A favorire una buona affluenza di pubblico anche l’ingresso gratuito e la possibilità di prove in mare.

Tra gli espositori hanno recitato un ruolo da autentici protagonisti i produttori e rivenditori di motori fuoribordo, sempre più diffusi non solo nel recinto della “piccola nautica”. Di spicco, in particolare, le presenze di Honda e Yamaha (quest’ultima anche con le sue potenti moto d’acqua).

Attraverso i concessionari di zona la Casa dei tre diapason (con sede in Italia, a Gerno di Lesmo), ha messo in mostra i package con Capelli e Janneaux e i nuovissimi motori del segmento Premium XTO V8 da 450 e 400 hp. In esposizione anche i motori del segmento High-Power da 200 e 150 cv e, come detto, la gamma WaveRunner 2023 e la rivoluzionaria SuperJet, incarnazione della moto da corsa utilizzabile anche come piccolo “giocattolo” da diporto.

Coloro che hanno ceduto alla tentazione di un acquisto in vista della imminente stagione estiva hanno potuto approfittare, tra l’altro, della campagna incentivi Satisfaction Sea sui “senza patente” da 40 cv: una iniziativa promozionale che fino al 31 maggio mette in condizione di acquistare i modelli F40 HET e F40 G Supreme con oltre 1000 euro di incentivi sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare l’acquisto con una rata minima accessibile a tutti.

Honda Marine si è fatta rappresentare dal dealer Servizi Nautici Zenith, che ha esposto il meglio della gamma, dai piccoli e compatti motori del segmento BF2.3-BF30, al BF40E performante senza patente, alla linea V6 (BF175, BF200, BF225, BF250), con il top di gamma nelle tre varianti di colore Silver, Total White e Sporty White: una livrea molto apprezzata dagli amanti dello stile racing.