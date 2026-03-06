Boero Yacht Coatings partner della Ferrari per il progetto Hypersail, la superbarca di 100 piedi che volerà sull’acqua

Ci sono progetti che nascono per competere. Altri nascono per ridefinire i limiti. In casa Ferrari, da sempre, viene battuta questa seconda pista. Ma se fino a qualche tempo fa le attività di ricerca e sviluppo erano tutte concentrate sull’auto, che fosse stradale o da corsa, da qualche tempo – com’è noto – a Maranello si sono impegnati in un campo tutto nuovo, in una sfida mai affrontata prima: realizzare una barca a vela da regata oceanica, in grado di navigare volando, ovvero raggiungendo prestazioni mai sperimentate da altri. A Maranello ne parlano affermando che “verranno ridefiniti i limiti del possibile”.

Per arrivare a tanto è stato costituito, com’è noto, un team affidato al comando di Giovanni Soldini, celeberrimo velista reduce da esperienze entusiasmanti, dapprima in autonomia, poi con la barca che portava le insegne dei cugini Maserati. Obiettivo dichiarato “dare vita a una barca unica e inimitabile, un monoscafo destinato a competizioni di endurance oceaniche in cui ogni elemento viene sviluppato come parte di un sistema integrato”. Secondo John Elkann, che nel ruolo di presidente della Ferrari ha deliberato e finanziato il progetto, “il “mostro” in costruzione volerà sugli oceani rappresentando un’opportunità di innovazione per il mondo della nautica, ma anche per l’automotive”.

Finora le uniche certezze sono che si lavora al progetto di un prototipo di 100 piedi, progettato per volare stabilmente su tre punti d’appoggio. Informazioni ufficiali dicono che “l’innovazione unica collega un foil a una chiglia basculante, mentre gli altri due punti di supporto sono un foil sul timone e due foil laterali alternati”.

Il varo è previsto entro l’anno. Ma intanto l’ambizioso progetto va avanti arricchendosi di partnership sempre più qualificate. La più recente è stata appena presentata a Maranello. Riguarda la fornitura e l’applicazione di vernici speciali da parte di Boero Yacht Coatings, azienda che nel suo campo rappresenta, come la Ferrari per la meccanica, un’eccellenza mondiale. Con una buona dose di enfasi, da Maranello è stato diffuso un comunicato in cui si legge che “la collaborazione nasce dall’incontro tra due realtà industriali tra le massime espressioni del Made in Italy nel mondo, accomunate da una tensione costante verso l’eccellenza e dall’ambizione di spingersi oltre i confini conosciuti”.

Boero Yacht Coatings dovrà contribuire dunque allo sviluppo di un sistema completo di verniciatura, progettato per operare in condizioni di massima sollecitazione e per integrarsi pienamente nell’architettura prestazionale dell’imbarcazione. La sfida – è stato spiegato - non è semplicemente proteggere la superficie, ma ripensare ogni applicazione in funzione della performance complessiva. L’ottimizzazione degli spessori diventa un fattore decisivo: ridurre il peso senza compromettere durabilità e controllo.

Secondo quanto illustrato nel corso della presentazione della partnership con i responsabili della verniciatura, il “premium top coat” utilizzato come finitura dell’intero ciclo applicativo assume un ruolo strategico: è il punto di interfaccia tra ingegneria e ambiente, tra tecnologia e mare. Rendere ogni strato più sottile, mantenendone intatta l’efficacia, significa contribuire all’ottimizzazione dell’intero sistema in un’imbarcazione progettata per volare sull’acqua. Le soluzioni adottate – è stato spiegato - rappresentano un’evoluzione delle tecnologie di punta del brand, sviluppate per operare in un contesto di sperimentazione avanzata, dove ogni grammo e ogni micron incidono direttamente sul risultato finale.

Secondo Marco G. Ribigini, team leader del team, “Ferrari Hypersail nasce per esplorare nuove frontiere della performance attraverso un approccio ingegneristico pienamente integrato, e in questo contesto la collaborazione con Boero Yacht Coatings ha permesso di sviluppare e integrare un sistema completo di verniciatura, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità nelle condizioni estreme in cui l’imbarcazione sarà chiamata a navigare”.

Secondo João Serrenho, CEO e presidente di CIN Coatings, casa madre del Gruppo Boero, “la partnership con Ferrari nell’ambito del progetto Hypersail rappresenta l’incontro tra due culture industriali orientate alla ricerca e al miglioramento continuo. Condividiamo un approccio fondato su precisione e responsabilità. L’esperienza maturata in questo progetto rafforza il nostro patrimonio di competenze e consolida la nostra capacità di portare innovazione concreta al mercato”.