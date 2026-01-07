Dai grandi yacht ai mini tender, ci sarà tanto da vedere al Boot di Düsseldorf 2026 (17-25 gennaio)

Le vacanze di Natale e Capodanno? Nel mondo della nautica sono state brevissime e in molti casi trascorse in cantiere, al lavoro. La stagione dei saloni nautici prende infatti il via a brevissima scadenza, il 17 gennaio, con il Boot di Düsseldorf, la fiera nautica indoor più importante del mondo, che sarà aperta al pubblico fino a domenica 25. Saranno oltre 1.500 gli espositori presenti e 200.000 i visitatori attesi da tutto il mondo; 67 le nazioni rappresentate in 16 padiglioni distribuiti su 220.000 metri quadri. Molte le anteprime mondiali e di sicuro interesse le tecnologie innovative e le soluzioni eco-friendly annunciate da buona parte degli espositori. Di rilievo, come tradizione, si profila la presenza italiana (ma non solo), con vere e proprie new entry e numerosi aggiornamenti di gamma. Qui di seguito una prima panoramica su alcune delle novità annunciate nei vari comparti, dai grandi yacht ai gommoni, passando anche per gozzi, cabinati, day cruiser e tender.

Tra i big della grande nautica spicca Azimut, che per la prima volta presenterà al mercato tedesco il Fly 82, ammiraglia della serie flybridge con esterni firmati da Alberto Mancini e interni progettati da Fabio Fantolino. E’ uno yacht che si distingue per le forme che trasmettono un senso di movimento anche quando l’imbarcazione è ferma e, soprattutto, è il primo modello della Serie Fly a integrare il sistema Deck2Deck, inizialmente progettato da Azimut per il Grande 26M. Grazie a questo sistema, lo specchio di poppa si solleva per allinearsi perfettamente al pozzetto, che si trasforma così in una terrazza affacciata sull’acqua, ampliando lo spazio vivibile. All’interno, il dialogo tra Azimut e Fabio Fantolino si traduce in un linguaggio che parla di armonia e sofisticatezza e crea un’atmosfera dallo stile legante.

Bluegame, marchio di proprietà Sanlorenzo, ha anticipato che a Düsseldorf debutterà la sua nuova ammiraglia: il BGX83, attesissima evoluzione della gamma BGX. Una breve nota del cantiere informa che la nuova imbarcazione “rappresenterà la massima espressione della filosofia crossover Bluegame, un progetto rivoluzionario che ridefinisce gli standard della nautica contemporanea, offrendo una configurazione da superyacht in soli 83 piedi”.

Apreamare rilancerà anche in Germania, dopo le anteprime di settembre a Cannes e a Genova, il Gozzo 48 Cabin, imbarcazione progettata da Cataldo Aprea in collaborazione con Marco Casali (Too Design) e Umberto Tagliavini (Marine Design). E’ in pratica la nuova ammiraglia dello storico cantiere sorrentino (con sede produttiva a Torre Annunziata), una barca che reinterpreta in chiave contemporanea quello che fu in origine un mezzo per la pesca, assicurando sia navigazioni sicure, sia il comfort e la godibilità della vita in mare tipiche delle moderne barche da diporto. Il layout è tipico dei walkaround con ampi passavanti, doppie aree prendisole e un pozzetto conviviale, mentre gli interni si distinguono per ambienti luminosi e raffinati, con una dinette, una cucina completamente attrezzata di 2,8 metri e fino a tre cabine e due bagni. È inoltre disponibile una cabina equipaggio separata con accesso indipendente dal pozzetto. Dal punto di vista tecnico, il Gozzo 48 Cabin è costruito su una carena a V profonda a geometria variabile e può essere equipaggiato con due motori Volvo Penta IPS 700 o 800, oppure, in alternativa, con propulsione a linea d’asse e motori Volvo Penta da 600 hp.

Il Made in Italy sarà presente massicciamente nel settore dei battelli pneumatici, con in prima linea Sacs-Tecnorib, che al Boot di Düsseldorf 2026 esporrà le novità delle gamme Rebel, Strider e Pirelli, quest'ultima con due anteprime. Il debutto mondiale è quello del Pirelli X460, un tender di alta gamma compatto, progettato con materiali di qualità, maggiore abitabilità e propulsione Jet Drive. Secondo le anticipazioni del cantiere “è stato pensato per offrire soluzioni funzionali e pratiche a bordo degli yacht high level”. Per la prima volta sul mercato tedesco verrà presentato anche il Pirelli 47, speedboat sviluppato su carena a doppio step del Mannerfelt Design Team, un modello che propone linee pulite, un hard-top dal design essenziale e un layout sottocoperta trasformabile, con l’obiettivo di unire ottime prestazioni e massimo comfort in navigazione.

E’ tutta italiana, per la precisione siciliana, una delle novità più intriganti del prossimo salone tedesco. Ci riferiamo al neonato marchio Marcopolo Adventure Yachts, che presenterà a Düsseldorf due nuove barche di 10 e 12 metri: denominate MP10 e MP12, sono state costruite presso il cantiere di Villafranca Tirrena (Messina) 3AF Shipyard, grazie all’iniziativa di Rosario Arcaro, imprenditore calabrese ben noto nel mondo della nautica per essere il fondatore del marchio Invictus, ovvero delle celeberrime barche costruite a Borgia di Catanzaro nel cantiere Aschenez. Per questa nuova impresa, del tutto diversa e indipendente, Arcaro si è affidato a Roberto Delfanti Design, che ha curato l’intero iter progettuale, ispirandosi al Military Look. Obiettivo dichiarato: “Riscoprire il gusto dell’avventura e della scoperta, con l’eccellenza estetica del design italiano applicato a barche che intendono esprimere robustezza e sicurezza”. Materiali innovativi e motorizzazione esclusivamente fuoribordo le altre caratteristiche salienti di queste nuove barche, destinate – secondo le anticipazioni del neonato cantiere – “a ritrovare il piacere di navigare in ogni condizione di mare, senza rinunciare alla ricercatezza del design italiano”.

E’ tutto nuovo anche il brand Besnati Tenders, che ha deciso di puntare sulla prestigiosa vetrina del Boot di Düsseldorf per il suo esordio nella nautica: al salone tedesco presenterà infatti in anteprima mondiale l’Hurlo 325, primo modello di una nuova gamma firmata dal designer napoletano Valerio Rivellini. Si tratta di un tender rivoluzionario, fuori dagli schemi tradizionali, di appena 3,25 metri, nato con l’obiettivo di colmare lo spazio tra la moto d’acqua e il tender tradizionale. “Ha la sportività di una moto, ma si guida come un kart, con i comandi al volante” spiega il suo progettista, sottolineando che sono previste le varianti Classic, Sport e Fish (tutte esposte al Boot) e una serie di opzioni in grado di migliorare funzionalità e prestazioni. L’Hurlo 325 potrà trasportare 4 persone ed essere alloggiato nei garage di imbarcazioni dai 50 piedi in su. Motorizzabile con Rotax da 170 cavalli, potrà raggiungere i 50 nodi, ma sarà motorizzabile anche con un propulsore da 130 cavalli.

Gli austriaci di Frauscher, ben noti in Italia grazie a Nautica Feltrinelli, saranno tra i protagonisti del salone tedesco con la presentazione in anteprima mondiale, prevista per domenica 18 gennaio, del Frauscher x Porsche 790 Spectre, imbarcazione sportiva elettrica affiancata da una Porsche Macan realizzata come esemplare unico da Porsche Exclusive Manufaktur, in perfetta sintonia con il design e lo spirito della nuova imbarcazione. A completare la presentazione, l’850 Fantom e la prima tedesca della Porsche Cayenne Electric. Un secondo stand Frauscher ospiterà i modelli 1414 Demon Air, 1212 Ghost Air e 1017 GT.

Tra i marchi stranieri più diffusi in Italia si annuncia interessante la presenza a Düsseldorf di Saxdor, che sotto le luci del Boot tedesco presenterà in anteprima mondiale l’attesissima 460 GTC, nuova ammiraglia della flotta finlandese (con produzione in Polonia). La new entry rappresenterà l’evoluzione del design distintivo di Saxdor e segnerà l’ingresso dell’azienda nel segmento delle imbarcazioni dai 45 ai 50 piedi. Riunendo tutti gli elementi che definiscono il marchio – design audace, uso innovativo degli spazi e prestazioni adeguate – il Saxdor 460 GTC è destinato ad elevare l’immagine stessa del brand, attraverso un concept incentrato su profilo elegante, proporzioni armoniose, comfort superiore, interni generosi e un’esperienza a bordo plasmata da innovazione e cura del dettaglio. Interessante notare, sin da ora, che la timoneria chiusa si apre sull’ambiente circostante creando un naturale flusso tra il salone e il ponte di poppa, rivelandosi sicuramente utile anche per navigazioni invernali.

Cerca spazio in Europa, attraverso la presenza a Düsseldorf, anche il cantiere turco Aiata, che ha la sua sede produttiva a Istanbul, in uno stabilimento moderno e tecnologicamente avanzato, dove vengono costruiti modelli come il Wayfinder 38, integrando artigianato tradizionale, robotica e ingegneria di precisione, mentre la parte progettuale si avvale di un team di designer finlandesi. Al salone tedesco viene presentata la nuova linea Sunfinder, un’audace evoluzione sviluppata assieme a Jarkko Jamsen e a Navia Design Studio, pensata per i diportisti di tutto il mondo in cerca di uno stile distintivo e di un’autentica versatilità. “Il Sunfinder 50 – viene anticipato in una nota del cantiere - porta a un nuovo livello la filosofia del “fast family boat”, con spazi in coperta ampliati, materiali di qualità e un comfort superiore. Il design d’impatto – viene sottolineato - offre una presenza unica, unendo linee più pulite a soluzioni pratiche come un ampio wet-bar, una cabina aggiuntiva e un bagno separato”. Il più piccolo Sunfinder 38 racchiude invece la libertà di un open-deck e un forte appeal life style, inaugurando quella che i progettisti definiscono “una nuova era di design intelligente e versatile per ogni tipo di armatore”.

Dalla Spagna si annuncia interessante la presenza di Maxim Yachts, che dopo l’anteprima del settembre scorso a Genova, presenterà in Germania il Max 44R, un day-cruiser sportivo con tre motori Yamaha da 450 cv ciascuno. L’area centrale esterna è progettata come un ambiente versatile, con due tavoli pieghevoli per 10 persone, 4 divani e 16 poggiabicchieri. La zona di pilotaggio include una console di guida in fibra di carbonio a 4 posti, oltre al sedile del pilota, con due schermi Garmin da 16 pollici e 11 indicatori analogici. L’hard-top in fibra di carbonio è stato integrato con un sistema audio JL con due altoparlanti sull’hard-top e 6 distribuiti intorno all’imbarcazione. Sia a prua che a poppa c’è un’area prendisole e la zona poppiera prevede un ampio spazio di stivaggio. La cucina ha un piano cottura, un lavello e la possibilità di installare fino a 4 frigoriferi, oltre a una macchina per il ghiaccio. Sottocoperta sono previste due cabine doppie, di cui una trasformabile in area relax.