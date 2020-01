Boot di Düsseldorf 2020 al via con 1900 espositori. Italia in prima linea con Confindustria Nautica

DUSSELDORF - E’ tutto pronto per l’apertura del primo Salone nautico del nuovo decennio: il Boot di Düsseldorf, in programma dal 18 al 26 gennaio negli sconfinati espositivi della città della Renania-Vestfalia. 1900 gli espositori annunciati, provenienti da 71 nazioni, con prodotti e servizi che spaziano dalle piccole imbarcazioni fuoribordo ai motoscafi cabinati e ai super yacht, dai battelli pneumatici alle barche a vela, dalle moto d’acqua ai surf e alle tavole a vela, per non dire delle attrezzature per il diporto, la subacquea e gli sport acquatici, e di tutto ciò che riguarda il turismo nautico e la salvaguardia dell’ambiente marino. Sono 230.000 i metri quadri dedicati allo spazio espositivo e almeno 250.000 i visitatoti attesi da oltre 100 nazioni.

Ovviamente sono previsti arrivi anche dall’Italia. Il nostro Paese, del resto, è ben rappresentato dalla cantieristica, dai fornitori di componenti e accessori e dagli operatori del turismo nautico. Proprio in questa ottica Confindustria Nautica (già nota come Ucina) sarà presente alla 51° edizione del salone tedesco con uno stand istituzionale per proseguire l’attività di promozione all’estero e di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Come consuetudine, l’associazione di categoria si ritroverà in “Casa Italia”, punto di riferimento per le 167 aziende italiane presenti. “Come sempre siamo al fianco dei nostri operatori, per sostenere e promuovere l’eccellenza italiana nel settore dell’industria nautica da diporto” ha dichiarato alla vigilia del Boot il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi.

Molti gli appuntamenti di alto profilo previsti nel corso del Salone tedesco. Tra questi spicca la tavola rotonda dedicata al contributo del turismo nautico all’economia mondiale, in cui l’Italia sarà rappresentata da Andrea Razeto, vicepresidente di Confindustria Nautica e presidente di ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations). L’alto profilo della rappresentanza italiana a Düsseldorf sarà testimoniato inoltre dalla partecipazione di Piero Formenti (vicepresidente di Confindustria Nautica e membro del board dell’European Boating Industry) al tradizionale meeting dedicato al networking e alle informazioni sugli ultimi trend del mercato.

Sabato 18 gennaio riflettori puntati sulla “serata degli Oscar” dedicati alla cantieristica europea, la Flagship Night, nel corso della quale verranno assegnati i premi dei concorsi European Powerboat of the Year 2020 ed European Yacht of the Year 2020. Nelle nomination spiccano alcune barche italiane: per la sezione motore, sono state selezionate Pardo 38 (categoria fino a 14 metri) e, per la categoria fino a 20 metri, Azimut Atlantis 45 e Solaris Power 48 Open; per le barche a vela, tra i modelli in gara ci sono l’Italia Yachts 11.98 (categoria Performance Cruiser) e il Grand Soleil 42 LC (categoria Luxury Cruiser). Durante l’evento verrà inoltre assegnato il premio Seamaster 2020, che onora ogni anno una personalità di spicco degli sport del mare.

Dopo le tappe a New York per il Columbus Day dello scorso 12 ottobre, a Tampa per l’Ibex Show, al Boat Show di Fort Lauderdale e al METS di Amsterdam, i vertici di Confindustria Nautica coglieranno l’occasione del Boot di Düsseldorf per proseguire la promozione del 60° Salone Nautico che si terrà a Genova dal 17 al 22 settembre prossimi. Per il resto, il piano di presenze internazionali di Confindustria Nautica ai principali Saloni esteri, con la formula di presenza istituzionale e collettiva di aziende, prevede, per il 2020, la partecipazione al Boat Show di Dubai (10–14 marzo), a Singapore (19–22 marzo), all’Ibex Show di Tampa, in Florida (29 settembre–1 ottobre), al Fort Lauderdale Boat Show (28 ottobre–1 novembre) e al METSTRADE di Amsterdam (17–19 novembre).