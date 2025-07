Breva​, in arrivo nuova linea di gommoni made in Italy: prevede 4 battelli da 6,30 a 13 metri

Chi naviga sul lago di Como conosce bene il Breva, un vento termico, periodico, caratteristico della zona. Ma a partire da settembre con questo nome sarà identificabile anche una nuova linea di battelli pneumatici, l’ennesima di un made in Italy che non conosce soste e cresce ormai a dismisura. Dei nuovi gommoni Breva Marine è stata già avviata la produzione in uno stabilimento di Grezzago, tra Milano e Bergamo, allestito su una superficie di oltre 2.500 metri quadri, dove viene eseguita tutta la procedura, dalla progettazione all’assemblaggio finale. Il debutto sulla scena internazionale è previsto con la presentazione allo Yachting Festival di Cannes, in programma dal 9 al 14 settembre nel suggestivo scenario della Costa Azzurra.

Inizialmente è prevista una gamma composta da quattro unità, con carene in vetroresina e tubolari in hypalon-neoprene, cui si aggiungerà poi una linea di tender di alta qualità. Le misure previste vanno dai 6,30 metri del modello entry level ai 13 metri dell’ammiraglia. Nella fascia intermedia un battello di 8 metri e un altro di 11, che sarà comunque omologato come natante. Tutte da scoprire le motorizzazioni consigliate e le prestazioni. Solo per l’ammiraglia di 13 metri è stato anticipato che si potranno utilizzare propulsori di elevata potenza, fino a 1.200 cv totali, in grado di assicurare prestazioni elevatissime.

Accessori e finiture saranno di livello premium su tutti i battelli e la dotazione di serie sarà particolarmente completa, grazie anche alla collaborazione di alcuni partner di alto livello. I due modelli più grandi, inoltre, saranno cabinati ed esibiranno soluzioni inedite di allestimento, con possibilità di configurare il pozzetto e la cabina in base alle esigenze dell’armatore.

Affidato alla guida di Cinzia Grottoli, ceo con un recente passato in Joker Boat e oltre vent’anni di esperienza nel settore, Breva Marine ha in allestimento anche una struttura dedicata ai rapporti con i clienti, ovvero un corner espositivo presso Marina di Verbella, a Sesto Calende, sul Lago Maggiore, dove sarà possibile effettuare prove in acqua, su appuntamento, tutto l’anno. A Grezzago, all’interno del cantiere, verrà allestito inoltre uno spazio immersivo dove il cliente potrà configurare il proprio gommone.

Quanto costeranno i nuovi battelli Breva? In attesa del vernissage di Cannes, per il momento il cantiere si limita a far sapere che “il listino sarà chiaro, privo di sorprese e strutturato per offrire soluzioni chiavi in mano altamente competitive e di qualità superiore. Ogni cliente – viene sottolineato - potrà scegliere tra pacchetti configurati ed ottimizzati direttamente dai progettisti del cantiere oppure optare per un allestimento cucito su misura, in base alle varie esigenze di navigazione e di stile degli armatori”.