Cannes, Genova, Montecarlo: Azimut-Benetti si prepara al ruolo da protagonista nei saloni che guardano al 2023

VIAREGGIO - I saloni nautici si confermano un prezioso momento per il Gruppo Azimut-Benetti, leader della nautica mondiale, per presentare al mercato i suoi modelli più significativi e anticipare importanti novità legate alla visione pionieristica del Gruppo e al costante lavoro di ricerca stilistica e innovazione tecnologica. E’ in questa prospettiva che la holding guidata dalla famiglia Vitelli parteciperà ai boat show in programma a Cannes (6-11 settembre), Genova (22-27 settembre) e Montecarlo (28 settembre-1 ottobre).

Allo Yachting Festival in programma lungo le banchine di Vieux Port e Port Canto, nel cuore della Croisette, verranno esposti i nuovi modelli delle rispettive gamme: Azimut sarà presente con le première Magellano 30M, Grande 26M e Grande 36M, ma anche con altre 10 imbarcazioni, tra le quali il Magellano 66, per la prima volta in mostra fuori dall’Italia; Benetti sarà rappresentato invece dall’Oasis 34M e dal B.Yond 37M, première di questo Salone, e dal Motopanfilo 37M.

A seguire sarà il Salone di Genova, dal 22 al 27 settembre, a fare da cornice alle novità di Azimut che per l’occasione esporrà il Grande 26M. Doppio appuntamento, infine, con entrambi i marchi, al Monaco Yacht Show in scena dal 28 settembre al 1° ottobre: alla manifestazione monegasca, da sempre dedicata a superyacht e mega yacht, saranno presenti Magellano 30M, Grande 36M e Grande Trideck per il marchio Azimut; B.Yond 37M e, per la prima volta in esposizione, Triumph 65M e B.Now 50M Iryna per il marchio Benetti.

Nelle tre manifestazioni fieristiche il gruppo italiano sarà dunque in primissima linea e reciterà senza alcun dubbio un ruolo da protagonista, contribuendo una volta di più a valorizzare quel Made in Italy della grande nautica che non conosce crisi. Particolarmente significativa si profila la passerella di Cannes, dove Azimut svelerà, come detto, tre anteprime assolute: Magellano 30M, Grande 26M e Grande 36M. Ma non solo: lungo le banchine del salone francese faranno bella mostra anche i già noti Grande Trideck, Magellano 25M, Magellano 66, Fly 78, Fly 68, Fly 53, S10, S8, S6 Atlantis 51. Purtroppo non ci saranno, invece, né il Verve 42 né il 47, i “piccoli” della gamma Azimut, che hanno ottenuto un’ottima accoglienza in America ma non sono stati mai lanciati in Europa.

Il 30M, nuova flagship della Linea Magellano (crossover del mare di grande appeal e di grande funzionalità) è uno yacht moderno nella sua concezione e capacità di offrire contemporaneamente grande libertà di navigazione in diverse condizioni di mare, ampio comfort nella fruizione degli spazi interni ed un design all’avanguardia frutto della collaborazione tra Azimut e due creativi d’eccezione: l’italiano Vincenzo De Cotiis, che ha curato i sofisticati interni dalle geometrie irregolari, e l’inglese Ken Freivokh, la cui visione pulita ha elegantemente scolpito gli esterni. Come gli altri della gamma, anche il nuovo Magellano 30M fa parte della famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut grazie all’utilizzo della carena Dual Mode che permette di ridurre le emissioni del 20% rispetto alle carene tradizionali.

Grande 26M e 26M saranno le altre due star in mostra a Cannes, con l’obiettivo di dimostrare dove può spingersi l’ambizione di un progetto mirato a ridefinire gli spazi esaltando la versatilità, l’ingegnosità, l’intuizione tecnologica e la cura per il design (firmato da Alberto Mancini per gli esterni e Achille Salvagni per gli interni).

Sorprenderà i visitatori dello Yachting Festival in Costa Azzurra il Fold Up Sea View Terrace, ovvero il portellone del Grande 26M che sollevandosi e ruotando verso l’alto aggiunge una porzione di metri quadri al pozzetto trasformandolo in una sensazionale terrazza sul mare. E non mancherà di stupire il più grande 36M, primo ad introdurre l’upperdeck semi-walkaround che corre da poppa fino all’estrema prua su un unico livello.