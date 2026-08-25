Cannes, Monaco, Genova: Bluegame pronto per la stagione dei grandi saloni: in primo piano le linee BGX e BGM

Tra le 150 anteprime previste per il prossimo Yachting Festival di Cannes (8-13 settembre) spiccano quelle di Bluegame, il marchio italiano dal 2018 controllato da Sanlorenzo, che ne ha fatto, sotto la guida di Luca Santella (fondatore del cantiere) e del CEO Carla de Maria (di recente sostituita da Gianguido Girotti) uno dei big del Made in Italy, capace di aggiornare la gamma a ritmi vertiginosi e di moltiplicare il fatturato per 16 volte in 5 anni. Nuove linee si sono progressivamente affiancate alla storica gamma BG, restando comunque fedeli all’identità del marchio: in primo piano la linea BGX, dove la X richiama lo spirito crossover presente sulle imbarcazioni SX di Sanlorenzo, e la linea BGM, con il primo multiscafo di lusso nella storia di Sanlorenzo e dell’industria della nautica di lusso.

E’ su queste solide basi che il cantiere ligure controllato da Massimo Perotti si appresta ad approcciare la stagione dei saloni nautici più ricca di sempre, con in prima linea i nuovi modelli del 2026, BG64 e BGX83. Il marchio BG sarà dunque protagonista a Cannes, Monaco e Genova, confermando la filosofia del brand: “A Bluegame for every bluegamer”.

Il BG64 lanciato in anteprima mondiale e la flagship BGX83, lanciata di recente, sono dunque le protagoniste annunciate della stagione, la prima affrontata con il nuovo amministratore delegato Gianguido Girotti alla guida. “I saloni di quest’autunno – ha tenuto a dire il manager - rappresentano una vera pietra miliare per Bluegame. Per la prima volta portiamo quasi l’intera gamma in un’unica stagione di eventi. Con un portfolio che spazia dai 42 agli 83 piedi, possiamo finalmente mostrare alla comunità nautica quanto sia diventato ampio e coerente il mondo Bluegame. Esiste davvero una Bluegame per ogni Bluegamer. E’ anche la mia prima stagione di saloni come CEO – ha aggiunto Guidotti - e non potrei essere più orgoglioso di ciò che il team ha costruito. Non vedo l’ora di accogliere a bordo armatori, broker e il pubblico a Cannes, Monaco e Genova.”

Il cantiere controllato da Sanlorenzo ha deciso infatti di partecipare a tutti e tre i saloni in programma tra settembre e ottobre, in modo da “coprire” il mercato generalista internazionale (a Cannes), il mercato del superlusso e delle grandi dimensioni (a Montecarlo) e il mercato italiano a Genova. In mostra sarà la gamma di modelli più ampia e variegata di sempre, con protagoniste annunciate le due novità 2026 del marchio, la world premiere BG64 e la nuova ammiraglia BGX83, entrambe al debutto in più saloni.

Una nota del cantiere diffusa alla vigilia della stagione fieristica informa che “mentre Monaco presenterà l’ammiraglia BGX83 al pubblico internazionale interessato al mondo dei superyacht, Cannes e Genova offriranno ai visitatori l’opportunità di scoprire l’intera ampiezza della gamma Bluegame in un unico evento. Nel loro insieme – viene sottolineato – le tre manifestazioni offrono il quadro più chiaro di quanto sia cresciuta la nostra gamma, dalla compatta BGF45 (primo cat-cruiser al mondo con i foil), fino alla BGX83 al livello dei superyacht, passando per BG64, BG74, BGX63 e BGM75”.

È una gamma costruita per rispondere a esigenze e stili di navigazione molto diversi tra loro, ma dietro ai numeri e alle sigle c’è un’unica idea che guida il cantiere fin dai suoi primi anni: mettere la vita a bordo, la vita sul mare al centro di ogni scelta progettuale, quali che siano le dimensioni, lo stile o il modo di navigare dell’armatore. “Gli yacht in viaggio verso Cannes, Monaco e Genova – fanno sapere da Ameglia - rappresentano ciascuno una risposta diversa a questa stessa idea e, insieme, raccontano quanto sia cresciuta la gamma del brand”.

E andiamo a vedere allora, più da vicino, che cosa sarà possibile scoprire a settembre. Svelata dai canali digitali sin da luglio, BG64 è destinata a completare la gamma BG portando per la prima volta la filosofia architettonica che la contraddistingue nel segmento dei 64 piedi (circa 20 metri). Tra gli elementi distintivi, spiccano una poppa estremamente versatile con terrazza ad apertura laterale, un’ampia piattaforma di poppa e una gru lato porto, un ponte superiore completamente richiudibile per adattarsi a diverse condizioni e una zona lounge a prua pensata per garantire privacy. Tre unità erano già state assegnate ad armatori prima della world premiere, a conferma della forte fiducia riposta fin da subito nel nuovo modello.

BGX83 è l’ammiraglia che rappresenta il concetto di crossover secondo Bluegame. Esposta in anteprima al Boot di Düsseldorf del gennaio scorso, è lo yacht che completa la famiglia BG inaugurata con BGX73 e BGX63. Portando volumi interni da superyacht su una piattaforma di 83 piedi (25,30 metri circa), la barca abbina una master suite a tutto baglio di 6,3 metri e vetrate panoramiche a 360 gradi nel salone superiore alle prestazioni di tre motori Volvo Penta IPS 1200, per una velocità massima di 30 nodi. Gli esterni sono firmati da Zuccon International Project, mentre gli interni sono curati da Piero Lissoni. “I saloni d’autunno – tengono a dire in casa BG - segneranno il debutto in acqua dello yacht in Francia, a Monaco e in Italia”.