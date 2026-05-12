Cannes Yachting Festival 2026: nuova direzione, nuovi spazi e grandi ambizioni. Già annunciate 150 première mondiali

Mancano quattro mesi, ma sono stati già avviati i preparativi per l’edizione numero 49 del Cannes Yachting Festival, in programma dall’8 al 13 settembre nella tradizionale doppia location di Port Vieux e Port Canto, grandi vetrine affacciate sul mare della Croisette, nel cuore della Costa Azzurra: un palcoscenico di grande appeal di cui gli organizzatori francesi sono molto orgogliosi. E infatti sin da ora si affrettano ad anticipare che “è in preparazione il più grande salone nautico in acqua d’Europa”.

Esaurito il mandato di Silvie Ernault, direttrice della manifestazione fino al 2025, da quest’anno la direzione dello Yachting Festival è affidata a colei che finora ha ricoperto il ruolo di vice direttrice, ovvero Costance Brément, manager di provata esperienza, con un passato in ruoli di responsabilità in un grande gruppo della cantieristica come Beneteau, e non solo.

Con grande anticipo, da Cannes fanno sapere che è già prevista la partecipazione all’edizione 2026 del salone francese di oltre 680 espositori, con 700 imbarcazioni dai 5 ai 50 metri. E ancora: saranno 150 le anteprime mondiali e non mancheranno novità nel campo dell’innovazione. Nelle previsioni degli organizzatori saranno almeno 56.000 i visitatori. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la portata internazionale dell’evento e valorizzarne la dimensione esperienziale. “E per questo – viene scritto in una nota alla stampa internazionale – l’esperienza di Costance Brément nei settori della nautica e del lusso risulterà decisiva”.

“La nostra missione – dice da parte sua la nuova direttrice dello Yachting Festival - è quella di offrire un contesto eccezionale per presentare le innovazioni del settore e dare il via alla stagione. La qualità della nostra offerta, l’impegno dei nostri espositori e la partecipazione di visitatori qualificati provenienti da tutto il mondo sono i pilastri del successo della nostra manifestazione”.

Come tradizione, anche l’edizione 2026 si svolgerà nei due porti di Cannes, separati da un tratto di mare che le navette messe a disposizione dagli organizzatori coprono in pochi minuti, andando e tornando ogni quarto d’ora. Il Vieux Port sarà il regno delle imbarcazioni a motore: yacht e superyacht dai 12 ai 50 metri, flybridge, gozzi, barche da pesca e catamarani a motore saranno esposti accanto ad attrezzature e fornitori di servizi. Sarà disponibile anche un nuovo molo, che ospiterà una mostra di yacht galleggianti, mentre gli yacht di dimensioni maggiori saranno trasferiti al Quai Max Laubeuf (all’interno di Vieux Port).

Port Canto potrà essere visitato percorrendo un anello di 2,5 chilometri che comprende l’Espace Voile, la più grande flotta al mondo di barche a vela nuove di oltre 10 metri, esposte in acqua con 120 imbarcazioni. In quest’area saranno in mostra le barche del Power Boat Marina (180 unità fino a 13 metri), una sezione di Yacht Brokerage particolarmente ampia (oltre 45 unità di oltre 25 metri) e l’area dedicata ai toys. Non è stato indicato, per ora, dove saranno collocati i battelli pneumatici.

Come ormai consuetudine già da qualche anno, non mancherà il percorso dell’innovazione: una vetrina per la transizione energetica che metterà in evidenza le soluzioni più innovative del settore attraverso l’Innovation Route. Una giuria di professionisti e giornalisti internazionali assegnerà gli Innovation Route Awards (seconda edizione) durante il cocktail di benvenuto per gli espositori, in programma martedì 8 settembre. Saranno premiati il miglior prodotto sostenibile, la migliore attrezzatura di navigazione, la migliore barca innovativa e la migliore iniziativa di responsabilità sociale d’impresa.

Per la prima volta, inoltre, lo Yachting Festival di Cannes ospiterà, mercoledì 9 settembre, la cerimonia di annuncio dei finalisti del Best of Boat Awards 2026. L’appuntamento è già fissato per mercoledì 9 settembre alle ore 18 nella sede del Vip Club di Port Canto.