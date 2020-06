Cantiere del Pardo acquisisce l’olandese VanDutch. Si rafforza il polo del lusso e della qualità Made in Italy

FORLI’ - Finisce il lockdown e ti aspetti news allarmate sul futuro: produzioni a rilento, ordini congelati, clienti in fuga, investimenti bloccati. E invece, tornato il sereno, dal mondo della nautica italiana arriva una notizia di segno totalmente diverso: Cantiere del Pardo acquisisce VanDutch, prestigioso brand olandese noto per la forte anima lifestyle e sostenuto da un posizionamento consolidato anche oltreoceano. Clamoroso.

Da Forlì, storica sede del cantiere italiano specializzato in imbarcazioni a vela e a motore, non sono stati forniti dettagli sulla portata dell’investimento. In compenso l’amministratore delegato Fabio Planamente ha definito l’acquisizione “di assoluto prestigio per entrambi i brand, che insieme realizzano una leadership unica nel mercato delle imbarcazioni di lusso”.

In sintonia le parole del presidente Luigi Servidati: “Con questa acquisizione diventiamo leader assoluti nel mondo dei luxury yachts, imbarcazioni che non conoscono compromessi in termini di eleganza e prestazioni, all’insegna di design, lifestyle, qualità e prestazioni. La forza del brand olandese verrà ulteriormente esaltata dall’esperienza e dall’alta qualità made in Italy, punti di forza del nostro cantiere”.

Alle parole seguiranno presto fatti concreti: in concomitanza con l’annuncio dell’accordo è stato comunicato infatti anche che nel corso del 2021 arriveranno ben tre nuovi modelli, prova inequivocabile di una vitalità imprenditoriale in perfetta sintonia con la recente storia del cantiere forlivese: un’azienda nata nel lontano 1973 per dedicarsi alla produzione di barche a vela (4500 le unità varate in poco meno di 50 anni) con i marchi Grand Soleil Yacht (fino a 18 metri) e Grand Soleil Custom (da 18 a 24 metri), ma cimentatasi con successo, a partire dal 2016, anche nel settore delle imbarcazioni a motore, con una linea di prodotti d’avanguardia che ha totalizzato 100 vendite in due anni, dedicandosi a scafi di misura compresa tra 38 e 50 piedi. Un boom o che cosa?

In seguito all’acquisizione del marchio olandese, la produzione di tutti i modelli VanDutch avrà luogo presso la storica sede forlivese del Cantiere del Pardo. Ciò comporterà una sinergia senza precedenti a livello di capacità produttiva e di sviluppo strategico, ma – tengono a sottolineare i vertici del cantiere – “valorizzerà le distinte identità di brand, andando incontro alle nuove tendenze ed esigenze del mercato”.

Poco noto in Italia, VanDutch è un cantiere giovane, nato nel 2008, che si è costruito una buona reputazione nel campo degli open di lusso, barche non troppo grandi ma capaci di distinguersi per il design moderno, la funzionalità e la personalità, tutte doti che ne hanno incrementato l’appeal, fino a conquistare l’attenzione di celebrities, influencer e affermati business-men. Finora la barca più grande (e più premiata) prodotta dal cantiere olandese è stata il VanDutch 55, ma nel corso del 2020 arriverà il nuovo 56. E non solo: per la seconda parte del 2020 è annunciata una vasta collezione di nuovi prodotti ed edizioni speciali come la SYE (Super Yacht Edition).