Cantiere del Pardo al Palma International Boat Show con due debutti importanti nel motore e nella vela

Il Cantiere del Pardo sarà tra i migliori rappresentanti del Made in Italy della nautica al Palma International Boat Show, uno degli appuntamenti fieristici più importanti del Mediterraneo, in programma nell’isola delle Baleari dal 30 aprile al 3 maggio. Il cantiere forlivese sarà presente, in particolare, con due novità di rilievo, che rappresentano l’eccellenza della sua produzione, sia a motore che a vela: l’Endurance 72 e il Gran Soleil Plus 65.

Per l’Endurance 72, yacht a motore di 22 metri (con baglio massimo di 5,66) che si colloca al vertice della gamma, la passerella spagnola rappresenta il debutto ufficiale in Europa, mercato chiave del cantiere forlivese, ma vale la pena ricordare che la barca è stata già vista, e ammirata, l’estate scorsa, in occasione dell’America’s Cup, quando ha affiancato Luna Rossa come yacht hospitality, ed è stata poi presentata anche negli USA, al Palm Beach International Boat Show andato in scena dal 19 al 23 marzo.

Pensata per una nuova idea di navigazione a lungo raggio, la nuova ammiraglia si segnala per uno stile personale, non conformista, e per la capacità di assicurare comfort, efficienza e sostenibilità, qualità in linea con il nuovo corso intrapreso dal cantiere nel segno dell’innovazione.

Lo stile non convenzionale, frutto di un progetto sviluppato con la collaborazione dello studio BurdissoCapponi Yachts&Design, caratterizza un’imbarcazione che ridefinisce il concetto stesso di crociera mediterranea, con l’obiettivo di assicurare il massimo del comfort anche durante le lunghe permanenze a bordo. Ma è quando si aprono tutte le terrazze laterali e le grandi finestrature che l’Endurance 72 svela il suo tratto distintivo: un sorprendente spazio open-air, il più ampio nella sua categoria, che abbatte i confini tra interni ed esterni e regala un’esperienza unica, immersiva e panoramica, che coinvolge tutta la barca, da prua a poppa, per non dire del fly. Sottocoperta, poi, ci sono quattro cabine, ciascuna con bagno privato, un bagno diurno aggiuntivo e una cabina marinaio con bagno, accessibile esternamente dalla prua.

Sul fronte della tecnica, spiccano le soluzioni adottate per l’opera viva, con una carena ottimizzata per le propulsioni Volvo Penta IPS, una sala macchine predisposta per motori ibridi e la possibilità di navigare in regime eco-speed, massimizzando comfort, autonomia ed efficienza nei consumi.

Possibile scegliere tra due motorizzazioni: standard (2 Volvo Penta D13 IPS 1050) e optional (2 Volvo Penta IPS 1350). Entrambe possono essere installate senza modifiche nel vano motore, già predisposto per l’integrazione di un sistema ibrido. Il cantiere tiene a far sapere che grazie al parametro “eco-speed” è possibile individuare la velocità ottimale per il miglior rapporto tra consumi, assetto e comfort. Nel caso della configurazione IPS 1350, l’”eco-velocità” si raggiunge attorno ai 12 nodi, con un consumo di 80 litri/ora e un’autonomia di 72 ore /900 miglia nautiche.

Oltre al nuovo Pardo Endurance 72, i visitatori del Salone di Palma di Maiorca potranno ammirare anche altri modelli di punta del cantiere, ovvero il GT52, il P50 e il P38. Se non bastasse, il boat show spagnolo offrirà al cantiere di Forlì anche l’occasione per presentare in anteprima mondiale la versione Performance del Grand Soleil Plus 65, imbarcazione a vela che affianca il già noto Grand Soleil Plus 65 Long Cruise (presentato nel 2023 allo Yachting festival di Cannes) rappresentando l’anima più sportiva della gamma dedicata ai velisti. Al di fuori dell’area espositiva del salone sarà inoltre possibile visitare - grazie a un servizio tender garantito dal cantiere - anche il Grand Soleil 72 Plus Long Cruise, attuale ammiraglia della linea Plus.