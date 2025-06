Motore e vela: Cantiere del Pardo ha conquistato la scena del Salone di Venezia anche con VanDutch e Grand Soleil

Tra le aziende che hanno riservato la giusta importanza alla partecipazione all’edizione 2025 del Salone nautico di Venezia c’è sicuramente il Cantiere del Pardo, che al salone della Serenissima si è presentato con tutti e tre i suoi marchi - Pardo Yachts, VanDutch e Grand Soleil - a rappresentare il meglio della propria produzione sia a motore che a vela. Messe in mostra, una volta di più, qualità costruttiva, artigianalità e proposte capaci di unire innovazione, stile e performance.

Per il brand Pardo Yachts, i riflettori sono stati puntati sul GT 75, attuale ammiraglia della gamma GT, al suo debutto italiano dopo la première internazionale al Cannes Yachting Festival 2024. Lungo circa 23 metri, questo modello rappresenta l’evoluzione del concetto di walkaround di lusso, capace di unire linee eleganti, ampi spazi vivibili e prestazioni di alto livello.

Il layout è altamente personalizzabile, da due a quattro cabine, con la possibilità di scegliere se posizionare la cucina sul ponte principale o su quello inferiore. La beach area, dotata di murate abbattibili e piattaforma estensibile, si trasforma in un’ampia zona relax di oltre 40 metri quadri a diretto contatto con il mare. Completano il profilo tecnico tre motori Volvo Penta IPS (fino a 3x1000 cv), la predisposizione per sistemi ibridi e un garage capace di ospitare un tender fino a 3,7 metri.

In esposizione, accanto al GT 75, è stato esibito a Venezia anche il Pardo Endurance 60, che in spazi inferiori (18 metri) mette in mostra le medesime scelte stilistiche fondamentali (forme regolari e prua inversa) e assicura le medesime qualità del “fratello maggiore” GT 75, proponendosi come un night & day cruiser dal comfort di bordo eccezionale, con alta silenziosità in navigazione, velocità controllate e bassi consumi. Qualità esaltate, anche in questo caso, dalla possibilità di utilizzare anche motorizzazioni ibride, per crociere da vivere in sintonia con l’ambiente marino.

Con il marchio VanDutch Yachts, simbolo di eleganza e life style nel mondo della nautica a motore, Pardo ha presentato a Venezia il VD 48, uno dei modelli più iconici del brand d’origine olandese. Lungo 14,6 metri, si distingue per il suo design minimalista e senza tempo, caratterizzato da linee essenziali e superfici pulite. A bordo, comfort e raffinatezza si uniscono in ambienti curati nei minimi dettagli: cabina con letto matrimoniale, bagno completo e zona giorno accogliente. L’ampio pozzetto e le aree prendisole sono pensati per vivere il mare all’insegna dello stile e del relax, mentre prestazioni brillanti, maneggevolezza e qualità costruttiva completano il profilo di una barca che è diventata sinonimo di esclusività e riconoscibilità a livello internazionale.

L’azienda romagnola ha affiancato ai suoi gioielli a motore anche quelli a vela, esponendo a Venezia due modelli di riferimento del marchio Grand Soleil: il 52 Race e il 44 Performance. Il primo, presentato per la prima volta al mondo lo scorso autunno al Cannes Yachting Festival, ha debuttato in Laguna nella sua configurazione più sportiva, la Race, che rappresenta l’evoluzione contemporanea del leggendario GS 52 disegnato da Germán Frers nel 1987. Il nuovo modello reinterpreta l’eredità del passato con tecnologie moderne e un allestimento di coperta ottimizzato per le regate. Si distingue, la versione Race, per una serie di accorgimenti tecnici mirati alle massime performance, come i sei winch, le rotaie longitudinali per il fiocco, il trasto randa recessato e un bompresso maggiorato di 90 cm rispetto alla versione Performance.

Il GS 44 P firmato da Matteo Polli è invece il modello che ha consolidato il ruolo di fuoriclasse nelle regate internazionali, vincendo quattro titoli mondiali ORC consecutivi e confermandosi tra le barche più competitive della sua categoria. E’ un modello che unisce linee sportive, efficienza idrodinamica e soluzioni progettuali pensate per garantire alti livelli di prestazione senza rinunciare al comfort a bordo. Per gli appassionati di vela, dunque, ha rappresentato, assieme al GS 52 Race, una delle attrazioni più interessanti dell’edizione 2025 del Salone di Venezia.