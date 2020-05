Cantieri Estensi, il rilancio passa per la supervalutazione dell'usato. Fino al 20% in più in caso di acquisto del nuovo

ROMA - È un sistema perché la nautica da diporto possa rialzare il capo, chino fin dal 2008 per la crisi e duramente provato per l’onnipresente COVID19 in questi mesi. Un’iniziativa dei Cantieri Estensi, che garantiscono una supervalutazione dell’usato, invogliando così a scegliere uno dei loro modelli di nuova produzione.

Nel mondo nautico il Cantiere ferrarese un’ottima immagine dei suoi prodotti operando da 25 anni nella produzione di yacht, con una perseveranza nella ricerca della qualità che ha portato i Cantieri Estensi, dal 1995 ad oggi, a realizzare la costruzione di oltre 500 barche prodotte in 14 diversi modelli, Lobster boats da 11 a 16 metri e navette semidislocanti da 15 a 20 metri, che oggi distribuisce sui mercati europei. Con un occhio attento al futuro, infatti, oggi l’azienda nautica propone a tutti i clienti, diportisti appassionati di motoryacht di lusso di solida costruzione, una supervalutazione della propria barca per l’acquisto di una lobster o navetta nuova o dello stock di usato controllato e garantito.

Cantieri Estensi Yachts, infatti, offre fino al 20% in più rispetto alla quotazione media di vendita dell’usato per una barca identica a quella offerta in permuta per modello, allestimento, stato di usura ed anno di produzione, sui maggiori siti di vendita usato e con perizia eseguita da un proprio tecnico di fiducia, e fino alla fine di luglio, giusto in tempo per andare in vacanza.