Dopo il Cayman 38, ecco il 35: è la vice ammiraglia di Ranieri che unisce le prestazioni sportive ai 4 posti letto

SOVERATO - A settembre la première internazionale a Cannes e subito dopo la prima nazionale a Genova: è già scritto il piano di avvicinamento al mercato 2020 del Cayman 35 Executive Super Sport, gommone di 10,80 metri che ricalca in gran parte le linee e i contenuti del Cayman 38, l’ammiraglia di Ranieri International con cui condivide la carena, la disponibilità di 4 posti letto (rarità assoluta, su queste dimensioni), un eccellente comportamento dinamico e prestazioni entusiasmanti, visto che il progetto – in parte condiviso con Suzuki Marine - prevede la possibilità di adottare fino a tre motori da 300 hp, per un totale di 900 (ma è possibile anche “accontentarsi” di due motori da 250 cavalli o scegliere soluzioni intermedie, con due unità da 350 o da 300 hp).

Rispetto al Cayman 38, il nuovo 35 conserva intatta tutta la parte anteriore, dall’estremità della prua fino al cucinotto a due fuochi (più lavello e frigo) alloggiato alle spalle della postazione di guida centrale. La parte poppiera perde invece circa 70 cm, di cui 40 nel pozzetto e altri 30 nella zona della pedana di poppa, dove non ci sono il sedile e il gavone del 38. Rimane comunque spaziosa e comoda l’area di discesa e salita dal mare, grazie anche a due scalette, una a destra, l’altra a sinistra.

Gli spazi sono distribuiti con razionalità e ben allestiti: il tavolo del pozzetto è più piccolo rispetto a quello del Cayman 38, ma dispone di una gamba a comando elettrico (optional) e può accogliere fino a 6 persone per mangiare comodamente sotto un tendalino in grado di coprire tutto lo spazio compreso tra il parabrezza e la poppa. Una panca facilmente ripiegabile rende flessibile lo spazio alle spalle della postazione di guida, spazio che può essere anche trasformato in grande prendisole, in aggiunta a quello di prua. In coperta ci si muove bene (la larghezza massima è di 3,80 metri) e in sicurezza. A richiesta è disponibile il rollbar, caratterizzato da un design originale e struttura sottile, che tuttavia vibra un po’ alle alte velocità.

Sottocoperta, come detto, cabina con 2 posti letto a prua più 2 a centro barca. “Disporre di quattro posti letto su un battello pneumatico di queste dimensioni è una rarità assoluta” dicono con orgoglio in cantiere. Ma va detto che gli spazi supplementari sono piuttosto angusti e che saranno sfruttati, con ogni probabilità, soltanto in situazioni occasionali, difficilmente per crociere di medio/lungo raggio. La seconda cabina, tra l’altro, non ha oblò apribili, ma soltanto due vetri sigillati che guardano verso l’alto (a specchio, per salvaguardare la privacy). Con ogni probabilità, dunque, questo spazio verrà utilizzato prevalentemente per sistemare abiti e attrezzature varie, mancando un armadietto. E’ appena sufficiente anche il bagno, non ad altezza d’uomo e con doccetta incorporata nel lavabo. Ma meglio di così, oggettivamente, non si poteva fare.

Il Cayman 35, del resto, vuole essere una imbarcazione sportiva, come si evince sin dal nome (Executive Super Sport) e dallo stile caratterizzato dal parabrezza basso. La postazione di guida è identica a quella del Cayman 38, e dunque ne ricalca la buona ergonomia e l’eccellente strumentazione (fornita da Simrad), incentrata su un display di grandi dimensioni, con informazioni ben visibili (rotta, velocità, consumi, rumorosità ecc.). L’assistenza dei sistemi Ultraflex (pistoni idraulici e attuatore elettrico) esalta la manovrabilità, rendendo davvero facile governare l’imbarcazione sia in manovra sia nelle navigazioni ad alta velocità.

Provato nelle acque di Soverato con motorizzazione Suzuki 2x300, in condizioni di mare calmo e vento da terra non superiore a 10 nodi, il Cayman 35 ha raggiunto la velocità massima di 39,9 nodi, con 4 persone a bordo, 520 litri di carburante e 50 litri d’acqua nei serbatoi. 4,5 secondi il tempo di planata cronometrato per passare da 0 a 20 nodi, con i motori a 4500 giri. Tra i 28 e i 32 nodi l’andatura di crociera ideale, con motori attorno a 5000 giri e consumi tra 45 e 60 litri/ora.

Il prezzo non è stato ancora ufficializzato ma il cantiere fa sapere che con ogni probabilità verrà fissato attorno ai 140.000 euro (più IVA) ovvero circa 20.000 euro meno del 38 Cayman. Ovviamente a questa somma va aggiunto il costo dei motori. In proposito vale la pena ricordare che il battello può adottare qualsiasi motorizzazione fuoribordo, ma il cantiere collabora da tempo, e molto attivamente, con Suzuki Marine: i test preliminari si sono svolti infatti con i propulsori giapponesi e al prossimo Salone di Genova le due aziende esporranno in due stand attigui e inviteranno i clienti a provare i propri prodotti insieme.

Nell’anteprima a Soverato il Cayman 35 è stato testato con 2x300 Suzuki DF300, motori supercollaudati, che hanno contribuito, assieme ai più recenti 350 hp, a rafforzare la posizione del costruttore nipponico tra i big del settore. Il DF300 – vale la pena ricordarlo – è un 4 tempi DOHC, 6 cilindri a V di 4.000 cc, 24 valvole, che per primo al mondo è stato dotato della cosiddetta rotazione selettiva, ovvero la capacità di utilizzare un unico piede sia come rotante, sia come controrotante, dunque indifferentemente a destra o a sinistra. Prestazioni e funzionalità a parte, nel test con Ranieri il Suzuki DF300 ha impressionato una volta di più anche per la straordinaria silenziosità sia ai regimi di rotazione massima, sia al minimo, quando è quasi impossibile percepire se i motori siano accesi o spenti.

Il prezzo di listino del Suzuki DF300 è di 25.800 euro IVA inclusa. Ma la filiazione italiana del colosso giapponese ha appena varato una campagna promozionale (valida fino al 31 ottobre) che prevede un importo massimo erogabile fino a 13.000 euro, la possibilità di finanziamento a interessi zero e la durata della rateizzazione variabile da un minimo di 12 fino a un massimo di 36 mesi. Ancora più interessante la formula Easy, che estende la rateizzazione fino a 60 mesi, con finanziamento anche di 20.000 euro.