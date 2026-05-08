Charles Leclerc, il nuovo yacht Riva: il suo Corsaro 102 Super da 30 metri. Ecco quanto vale

Il Corsaro 102 Super non è una novità: ne sono stati già costruiti e varati molti. Ma è sicuramente uno dei capolavori di Riva, il cantiere che più d’ogni altro al mondo esalta stile, eleganza e prestazioni. Un po’ come certe auto della Ferrari. Ed è probabilmente per questo motivo che Charles Leclerc, già armatore di un magnifico Riva 82 Diva, lo ha scelto quando ha deciso di cambiare barca. Detto fatto: la scelta non è stata difficile. Probabile una consultazione con Piero Ferrari, che oltre ad essere vicepresidente della Ferrari è anche azionista di Ferretti Group, la holding di cui Riva è parte integrante. Non escluso anche il coinvolgimento in prima persona dell’avvocato Alberto Galassi, Ceo del gruppo, nonché ex genero di Piero Ferrari.

Vogliamo dirla tutta? Avrà di certo avuto un ruolo cruciale nella scelta del nuovo yacht anche Alexandra Saint Mleux, ovvero la modella e influencer con 3 milioni di follower su Instagram che il 28 febbraio scorso ha sposato il pilota della Ferrari con rito civile a Montecarlo. Alla cerimonia del varo del nuovo yacht, del resto, c’era anche lei, la giovane signora Leclerc, che di certo ha avuto un ruolo nella scelta di dotazioni e arredi per esterni e interni dello yacht.

Alla cerimonia del varo hanno partecipato, con la coppia monegasca, tutti i dipendenti del cantiere, in un’atmosfera di festa e di partecipazione che ha coinvolto anche il Ceo Galassi. Il quale ha affidato all’ufficio stampa dell’azienda un comunicato carico di soddisfazione. “La passione di Charles per Riva, ovviamente ricambiata, è una certificazione di qualità e di bellezza che accogliamo con gioia infinita. Se un pilota formidabile, fuoriclasse dello stile e dell’eleganza, sceglie ancora una volta una nostra barca, significa che Riva, e in questo caso il magnifico 102 Corsaro Super, offre standard insuperabili di splendore estetico, vivibilità e tecnologia. Grazie ancora, Charles, buon divertimento e buon mare con il tuo nuovo Riva!”

Il Riva 102 Corsaro Super è un’imbarcazione di 32 metri sviluppata come evoluzione contemporanea di uno dei modelli più apprezzati degli ultimi anni, il 100 Corsaro. Si distingue per essere un flybridge capace di coniugare le linee sportive che hanno reso iconico il suo predecessore con l’eleganza senza tempo del brand. Frutto della collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che da oltre trent’anni disegna in esclusiva tutti i modelli Riva, il Comitato Strategico di Prodotto presieduto da Piero Ferrari e la Direzione Engineering di Ferretti Group, la barca si distingue per il profilo filante e dinamico, caratterizzato da ampie superfici vetrate e un design che valorizza la continuità tra interni ed esterni, amplificando la luminosità e la percezione degli spazi.

Il flybridge ospita un mobile bar completo, dotato di grill maggiorato, piastra a induzione, due frigoriferi e ice maker, configurandosi come una vera cucina open-air pensata per i momenti di convivialità all’aperto. A poppa, la zona beach club – un’area di oltre 35 metri quadri progettata per offrire massima versatilità e contatto diretto con l’acqua – è completata da una piattaforma gonfiabile dedicata all’utilizzo dei water toys, con scaletta e rampa di risalita customizzata, che amplia ulteriormente l’area e la sua fruibilità.

Gli interni, raffinati e contemporanei, sono stati personalizzati con arredi firmati Poliform e dettagli su misura scelti personalmente da Leclerc e signora, come le maniglie delle porte. Nel salone principale e nella suite armatoriale sono inoltre stati installati sistemi audio/video Bang & Olufsen che garantiscono un’esperienza multimediale immersiva e perfettamente integrata nell’architettura degli spazi.

Elemento distintivo della suite armatoriale è il bagno, realizzato in marmo Calacatta Vagli Oro lucido, che conferisce luminosità e pregio scultoreo all’ambiente, mentre per gli altri bagni e superfici l’armatore ha scelto il Corian Calacatta Greige, contemporaneo e in linea con i colori dell’intero yacht. Per la cabina armatore e per le cabine ospiti nel lower deck sono stati scelti dettagli tessili pregiati come la biancheria, le spugne bagno, i teli mare, piumini e topper firmati Frette, mentre gli spazi conviviali e da pranzo sono decorati con tableware Christofle. All’esterno si fanno apprezzare gli allestimenti firmati Minotti, selezionati per il perfetto equilibrio tra comfort assoluto e design contemporaneo, arricchiti da cuscini decorativi Jim Thompson.

Quanto alla motorizzazione, il Riva 102 Corsaro Super è dotato di una coppia di MTU 16V 2000 M96L - 2638 HP - EPA TIER III in grado di garantire prestazioni abbastanza elevate: velocità di crociera di 24 nodi e massima di 28. Particolare attenzione è stata dedicata al comfort di navigazione, con la scelta di soluzioni avanzate per la stabilizzazione: oltre ai correttori d’assetto interceptor Hydrotab e alle pinne stabilizzatrici Vector Fins di Sleipner, l’imbarcazione è dotata anche di stabilizzatori giroscopici Seakeeper, che contribuiscono a ridurre significativamente il rollio sia all’ancora che in navigazione. Nessuna indicazione è stata data sul costo di questo autentico capolavoro prodotto a La Spezia. Se volete farvi un’idea, sappiate che un Riva 100 usato, con sei anni di vita, è quotato attorno a 8/10 milioni di euro. In questo caso parliamo di dimensioni leggermente maggiori, di motori più potenti, di personalizzazioni specifiche e di barca nuova di fabbrica…