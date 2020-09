A Venezia “Riva in the movie” con Favino, a Viareggio Azimut lancia il Magellano 25 con Muccino

ROMA - Cinema e barche, attori e ingegneri, registi e architetti: connubi fortunati, sospesi tra sogno e realtà, in nome della settima arte e di un made in Italy affermatosi nel mondo. Insieme, cinema e nautica hanno onorato l’Italia ai massimi livelli. E continuano a farlo, cercandosi e collaborando in tutte le occasioni possibili. Da Venezia e da Viareggio le ultime prove di questa capacità di sintesi tra grande cinema e grandi yacht. In laguna, in occasione della 77ma edizione della Mostra internazionale del Cinema, un “corto” interpetrato da Pierfrancesco Favino intitolato “Riva in the Movie”; in Versilia un “corto” affidato da Azimut a Gabriele Muccino per il lancio del Magellano 25. L’arte cinematografica al servizio delle nostre eccellenze nautiche.

L’evento in laguna si è svolto sabato 4 settembre. “Lo abbiamo organizzato – ha fatto sapere il cantiere di Sarnico - con l’intento di celebrare l’intenso rapporto tra il nostro iconico marchio e il cinema di ogni epoca”. Le barche Riva, infatti, sia quelle storiche in mogano, sia quelle contemporanee, sono ammiratissime sugli schermi di tutto il mondo da più di 70 anni: dai kolossal più celebri ai grandi successi italiani come Mambo, La Baia di Napoli, Il Sorpasso; dalla saga di James Bond a film d’autore pluripremiati, come La Grande Bellezza, agli action movies come Nikita o Man in Black. Tutto ciò è raccontato anche in un libro con lo stesso titolo del film, in uscita in questi giorni: 300 pagine, 39 film con locandine originali, centinaia di splendide immagini di scene e backstage, 77 attrici e 110 attori.

“Celebrare il cinema con le meravigliose barche Riva, protagoniste di tanti film, che hanno fatto conoscere in tutto il mondo lo stile e il primato creativo del Made in Italy: questo è ciò che ci ha ispirati a realizzare “Riva in the Movie” ha tenuto a dichiarare l’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group, la grande holding che controlla alcuni dei più prestigiosi marchi della nautica italiana. “Riva in the movie – ha aggiunto Galassi – è stato dedicato a chi crede nel potere magico dell’immaginazione e del talento, è un cortometraggio con immagini di grande intensità, girate nello splendore di Venezia, con protagonista l’attore italiano più bravo e famoso nel mondo”.

Tutto girato tra Piazza San Marco, il ponte di Rialto, il Lido e il Palazzo del Cinema, il cortometraggio è un viaggio onirico e toccante tra i canali e le meraviglie della città lagunare. L’imbarcazione co-protagonista, assieme a Favino, è un Aquariva, magnifico erede dell’Aquarama degli anni 60, di cui reinterpreta in chiave moderna il fascino inimitabile e senza tempo. L’attore attraversa Piazza San Marco poco prima dell’alba, tra riflessi di luna che penetrano una suggestiva nebbia, per salire a bordo del motoscafo. Obiettivo: solcare le acque dei canali veneziani per consegnare a un misterioso destinatario un altrettanto misterioso oggetto in mogano. Il finale, a sorpresa, è tutto da vedere.

“Riva in the movie” è stato realizzato, con la collaborazione del Comune di Venezia, da Little Bull Studios del gruppo Armando Testa con la regia di Federico Brugia. La colonna sonora regala anche un omaggio a Nino Rota, il compositore che ha contribuito a rendere indimenticabili tanti film di Fellini e altri capolavori come Il Padrino e Il Gattopardo. Oltre al protagonista Favino, hanno un ruolo anche la splendida Beatrice Schiaffino e il giovane Andrea Bordoli. Secondo gli autori “è un inno al cinema e alla sua meravigliosa potenza, a quella settima arte che la inconfondibile voce narrante di Favino eleva con buone ragioni a prima arte”.

Per documentare il legame appassionato e spettacolare tra Riva e il cinema, è stata allestita anche una mostra presso il Gritti Palace, che già ospita la Riva Lounge affacciata sul Canal Grande. La mostra racconta, attraverso immagini straordinarie, le tante pellicole in cui le barche Riva hanno recitato un ruolo importante, spesso da protagonista, assieme a dive e divi nazionali e internazionali.

L’evento di Azimut è invece in programma dall’8 al 13 settembre a Viareggio. Accanto ai più recenti modelli del cantiere sarà presentato in anteprima assoluta il nuovo Magellano 25 Metri, imbarcazione che affianca alle inedite scelte stilistiche e di design l’uso diffuso del carbonio e si avvale delle più recenti tecnologie. In una nota del cantiere si parla di “perfetta sintesi tra disciplina e creatività, ragione e sentimento, e dunque mirabile espressione del DNA di Azimut Yachts, che da sempre ama sperimentare nuovi linguaggi”.

Proprio per questo l’azienda ha scelto di raccontare il nuovo progetto al grande pubblico con un cortometraggio che mostra le infinite sfumature che legano arte ed emozioni. Il lavoro è stato affidato dunque a Gabriele Muccino, regista di fama internazionale. L’evento di presentazione, un esclusivo Private Boat Show, avrà luogo, come detto, a Viareggio dall’8 al 13 settembre, all’interno del Marina di proprietà dell’azienda e nel pieno rispetto delle norme di distanziamento.

Al di là del sodalizio con Muccino, vale la pena sottolineare che il Magellano 25 Metri sarà certamente una delle novità più interessanti della stagione 2021. Le prime immagini diffuse in anticipo dal cantiere mostrano una imbarcazione con raffinate linee esterne, dal gusto chic e dall’eleganza senza tempo, firmate dall’americano Ken Freivoch. Quanto agli interni, sono stati affidati all’architetto e designer di fama internazionale Vincenzo De Cotiis, che tuttavia è alla sua prima esperienza in assoluto in campo nautico.

In esposizione a Viareggio, assieme al nuovo Magellano, ci saranno anche le ultime novità di Azimut Yachts, dall’agile e veloce S7 fino all’elegante Grande 35 Metri, nave ammiraglia del cantiere che sarà affiancata in banchina dalle sorelle Grande 32 e Grande 25 Metri, dagli sportivi Atlantis 45 e 51 e dagli yacht della collezione Flybridge 50, 55, 60, 66 e 78.