Coelmo al Salone di Genova con i generatori interamente raffreddati ad acqua di mare

GENOVA - Il Salone nautico di Genova, come tradizione, riserva spazi adeguati non solo alle barche e ai gommoni, ma anche a tutto ciò che ruota attorno al diporto, dall’accessoristica agli arredi, dagli equipaggiamenti di sicurezza ai supporti tecnici necessari per la navigazione e il funzionamento dei servizi di bordo. Tra questi occupano un ruolo importante i generatori, indispensabili supporti per le barche di dimensioni medio grandi, in quanto fornitori dell’energia necessaria al funzionamento di tutto ciò che, al di fuori di un porto, funziona esclusivamente se c’è una valida fonte d’energia interna.

Nel vasto panorama di generatori nautici di nuova generazione, occupano un ruolo importante quelli di Coelmo, insospettabile azienda con sede ad Acerra (Napoli) con interessi e business in tutto il mondo, in quanto fornitore di generatori d’ogni tipo e dimensione per compagnie telefoniche, villaggi turistici, forze armate e organizzazioni civili sparse in quasi tutto il pianeta. La divisione nautica è dunque soltanto una delle branche in cui l’azienda opera, con l’obiettivo dichiarato di “adattarsi a diverse tipologie d’impiego, a bordo di barche di piccole e medie dimensioni, yatch ed unità commerciali, sempre con la finalità di aumentare l’economia d’esercizio, limitare le emissioni e garantire alta efficienza”.

Presente stabilmente da 15 anni a Genova, Coelmo sarà dunque presente anche alla 60ma edizione del Salone nautico, dove presenterà alcuni dei suoi prodotti di punta, con l’intenzione – come ha dichiarato l’amministratore delegato Marco Monsurrò - di “contribuire a dare un segnale di ripresa e di ritorno alla normalità sia agli armatori e agli appassionati, sia a noi stessi, operatori del settore”.

Coelmo presenta dunque la propria gamma di generatori marini, concentrando l’attenzione in particolare sul DM320 da 3,2 kW e sul DM900 da 9 kW, che si distinguono per essere interamente raffreddati con acqua di mare. Non mancherà, inoltre, il DML970 da 9,7 kW, che non dispone invece del sistema di raffreddamento con acqua di mare.

Il DM320 ha un motore monocilindrico ad avviamento elettrico Yanmar con raffreddamento indiretto ad acqua di mare per una cilindrata pari a 320 cc ed un regime di 3000 giri/minuto. Il consumo a metà carico è di circa 0,80 l/h mentre a pieno carico è di 1,30 l/h. La potenza massima è di 3,2 kW, il peso si attesta sugli 87 Kg. Secondo la scheda tecnica fornita dall’azienda le dimensioni del generatore sono di 58x40,5x52 cm; l’alternatore è sincrono, mono supporto, mono fase, con 2 poli e senza spazzole.

L’altro generatore raffreddato ad acqua di mare è, come detto, il DM900, in questo caso dotato di un motore giapponese a 3 cilindri Kubota di 719 cc, ad avviamento elettrico. Più grande e più potente, esprime una potenza massima di 9 kW a 3000 giri/minuto ed è supportato da uno scambiatore di calore. Il consumo di carburante è di 1,90 l/h a mezzo carico e di 3,60 l/h a pieno carico mentre il consumo d’aria è stimato in 0,40 m3/min. Il peso si attesta sui 155 kg. mentre le dimensioni sono di 75x48x53. Secondo la Casa, “il DM900 è ai vertici della sua categoria per il rapporto peso/potenza e potenza/dimensioni”.

Il DML970, infine, ha un motore Kubota a 4 cilindri di 1499 cc ed esprime una potenza massima di 9.70 kVA a 1500 giri/minuto. Secondo la scheda tecnica dell’azienda il raffreddamento avviene tramite scambiatore di calore, il consumo di carburante è di 1,90 l/h a mezzo carico e di 3,40 l/h a pieno carico mentre il consumo d’aria è stimato in 0,96 m3/min. Il peso è di 316 kg e misura 101x54x68. Sempre secondo le informazioni diffuse da Coelmo “è un ottimo compromesso tra silenziosità e potenza”.

Se non bastasse, a Genova verrà riproposto anche il pannello di controllo EOS, la più evoluta e completa scheda di comando e controllo per generatori marini Coelmo, disponibile di serie su tutta la gamma. EOS – vale la pena ricordarlo - rappresenta lo strumento ideale per monitorare costantemente i principali parametri meccanici ed elettrici del generatore, e chi lo ha già sperimentato non ne potrebbe fare più a meno. Tutto ciò sarà in esposizione, dal primo al 6 ottobre, nello stand di Uflex, distributore nazionale dei prodotti Coelmo.