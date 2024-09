Coelmo: da Cannes a Genova, non solo yacht, barche e gommoni. Conquista la scena con i generatori super compatti Made in Sud

Sono circa 700 le barche esposte a Cannes, più di mille quelle previste a Genova. Tra yacht, super yacht, gommoni, gozzi, lance, barche e barchette, a vela e a motore, un bel vedere! Ma attenzione: i saloni nautici non sono dedicati esclusivamente alle barche. Per i diportisti, e per gli stessi addetti ai lavori, che siano produttori o rivenditori, le fiere rappresentano occasioni importanti anche per vedere altro, ovvero ciò che non brilla sotto le luci della ribalta, non viene progettato da maestri dello stile né dell’arredo, ma è parte integrante dell’allestimento e della vita a bordo di una imbarcazione.

Ci riferiamo ai generatori marini, ovvero i produttori d’energia, quell’energia necessaria per “tenere in vita” i servizi di bordo, possibilmente senza far troppo rumore, senza occupare troppo spazio, senza inquinare. Insomma, senza dare fastidio.

Il mercato del settore è ampio e propone molte offerte, di tutte le dimensioni, di diverse nazionalità e di tutti i prezzi. Ma nel panorama dei marchi in crescita, affermatisi su scala internazionale, ce n’è uno, tutto italiano, che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Si chiama Coelmo. Può contare su tre stabilimenti produttivi ad Acerra (Napoli), ma è presente in 36 nazioni del mondo e in diversi settori di applicazione. Da qualche anno si è specializzato nella progettazione e produzione di generatori marini da 3 a 1.000 kW, con soluzioni su misura per gli armatori più esigenti.

Guidata da Marco Monsurrò, illuminato imprenditore napoletano, da qualche anno l’azienda acerrana ha dunque investito sul versante marino, incrementando progettazione, produzione e vendite di generatori d’avanguardia. Ed è proprio per questo che Coelmo ha deciso di essere presente sia allo Yachting Festival di Cannes (dal 10 al 15 settembre) sia al Salone di Genova (dal 19 al 24).

In Francia, tra il Vieux Port e il Port Canto, Coelmo propone in particolare il DM320, il più compatto della gamma dei generatori marini: misura soltanto 580x425x520 mm con un peso di 99 kg, caratteristiche queste che lo hanno reso particolarmente apprezzato dagli armatori di tutto il mondo che ne hanno decretato il successo con un record di vendite tale da indurre l’azienda a scommettere sul raddoppio della produzione. Una scommessa vinta, visto che nel giro di 24 mesi questi modelli hanno sbaragliato la concorrenza su scala planetaria, facendo registrare picchi di vendita non solo in Italia ma anche in Egitto, Turchia, Francia e Australia.

Il DM320 monofase ha un motore monocilindrico Yanmar ad avviamento elettrico, raffreddamento indiretto ad acqua di mare per una cilindrata di 320 cc e un regime di 3000 giri/minuto. Il consumo a metà carico è di circa 0,8 l/h mentre a pieno carico è di 1,30 l/h. La potenza massima è di 3,2 kW, con alternatore sincrono, mono supporto, senza spazzole, 2 poli, trifase, raffreddato ad acqua di mare.

Coelmo tornerà però a scommettere anche sul DM600 da 6 kW di potenza a 3000 giri e sul DML 2000 da 19 kW di potenza a 1500 giri, tra i generatori marini più venduti tra il 2023 e il 2024 per la nautica da diporto, nonché sui modelli con potenza compresa tra i 45 ed i 75 kW per quanto riguarda invece la nautica commerciale. Nei piani, anche l’incremento della produzione per i generatori della serie DML970, un ottimo compromesso tra silenziosità e potenza, e per il DML2000, che rientra tra i modelli più richiesti dagli armatori per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo.