Come presentare una barca in tempo di pandemia: con A-Room di Azimut Yachts la realtà diventa virtuale

AVIGLIANA - Potenziali clienti, addetti ai lavori, semplici appassionati: sembra dedicata a tutti la nuova iniziativa di Azimut Yachts, il cantiere controllato dalla famiglia Vitelli che conferma una volta di più la sua anima pionieristica introducendo un nuovo canale per far conoscere in anteprima i modelli in arrivo sul mercato nautico.

Si chiama A-Room la nuova iniziativa dalla quale traspare tutto lo spirito innovatore dell’azienda: è una sorta di teatro virtuale dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere in anteprima i nuovi modelli in arrivo. L’iniziativa, probabilmente ispirata al management di Azimut dalla crisi pandemica che condiziona gli incontri personali, segna la definitiva apertura al digitale, individuando in questo strumento un sistema capace di creare un forte coinvolgimento, anche emotivo, di armatori, clienti e appassionati di nautica: un’ulteriore occasione di comunicazione che si andrà ad affiancare ai canali tradizionali.

Una nota dell’azienda spiega che gli utenti di A-Room si connetteranno a uno spazio virtuale realizzato in 3-D che ricorda nella grafica e negli arredi uno stand Azimut Yachts, all’interno del quale muoversi in libertà e interagire con i contenuti. Suddiviso in diversi spazi tematici da visitare, dal teatro per le presentazioni ai corner dedicati alle singole collezioni, fino ai megaschermi su cui scorreranno video degli ultimi modelli, il nuovo showroom virtuale nasce soprattutto con un obiettivo ben preciso: essere il nuovo palcoscenico dal quale lanciare le novità del cantiere.

Protagonisti dell’A-Room saranno infatti, di volta in volta, gli ultimissimi modelli del brand, le anticipazioni e novità del mondo Azimut. Agli utenti saranno dedicati eventi in streaming organizzati per il lancio dei nuovi yacht, contenuti innovativi presentati in anteprima e altre iniziative pensate per coinvolgere il pubblico.

Il primo “debutto digitale” sarà, a breve, quello dell’Azimut 53 Flybridge, il nuovo arrivato della collezione Flybdridge (vedi articolo su questo sito) che si distingue per le sue linee filanti che nascondono spazi perfetti per la famiglia e introducono una nuova dimensione di yachting experience mai vista su queste dimensioni (16,15 metri). Una serie di teaser introduttivi e contenuti visivi sono ora già disponibili mentre presto saranno fruibili altri nuovi materiali inediti tutti da scoprire in preparazione della presentazione mondiale prevista entro fine marzo.

“Questa iniziativa – fanno sapere dal quartier generale di Avigliana - conferma la volontà del cantiere di dialogare costantemente con la clientela, sperimentando sempre nuove modalità d’interazione in un momento in cui la digitalizzazione rappresenta un passo fondamentale e inevitabile per soddisfare le richieste di consumatori sempre più esigenti, oltre che uno strumento indispensabile per migliorare la customer experience”.

Azimut Yachts si era già distinta in questo ambito: era stata infatti la prima azienda nautica ad aver implementato in tempo record la sua area digital la scorsa primavera grazie al lancio della Virtual Lounge, una piattaforma che mette a disposizione contenuti di vario genere (video, schede tecniche, approfondimenti) attraverso la quale era stato organizzato anche un e-boat show di tre giorni che aveva portato alla prima vendita on line della storia del Cantiere (un Azimut S6).