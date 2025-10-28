Con l’IA l’avanguardia italiana conquista Fort Lauderdale. Dal 2026 a bordo degli yachts di AB Yachts e Maiora

Lo stile, il design, le qualità di navigazione, il lusso, gli arredi, il comfort, la funzionalità, il rapporto con la natura… c’è tutto questo nel successo delle imbarcazioni Made in Italy presenti a Fort Lauderdale, in Florida, dove è in svolgimento il salone nautico più importante del mondo. Un salone che ci vede da tempo protagonisti assoluti, con i nostri cantieri più importanti. Ma in questa edizione 2025 del boat show americano c’è qualcosa di più: in anteprima assoluta debutta infatti Next AI- Integrated System, il primo assistente di intelligenza artificiale per imbarcazioni di lusso.

Entrerà “in servizio” nel 2026, ma all’edizione 2025 del Fort Lauderdale International Boat Show la novità è stata presentata in anteprima, nella sua versione definitiva, da Next Yacht Group, la holding viareggina che riunisce i marchi AB Yachts e Maiora: una realtà consolidata che può vantare il varo di 360 yacht, cui si aggiungono i 21 attualmente in costruzione, per un valore della produzione che nel 2024 ha raggiunto i 75 milioni di euro e un portafoglio ordini superiore ai 100 milioni, grazie al lavoro di personale in crescita del 140% negli ultimi 4 anni.

“Con questo progetto altamente innovativo ridefiniamo l’esperienza a bordo” dice Giorgio Mattei, vicepresidente di Next Yacht Group. E aggiunge: “Per l’armatore, lusso significa semplicità e controllo. Noi gli offriamo un assistente che funziona sempre, anche in pieno oceano, in assenza di internet, in modo sicuro, continuativo e affidabile: un’intelligenza artificiale che appartiene allo yacht e alla sua famiglia, non al cloud”.

La novità presentata a Fort Lauderdale è dunque la prima piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale in grado di dialogare con l’imbarcazione, migliorare l’esperienza dell’armatore e supportare l’equipaggio, senza la necessità di una connessione internet. E’ stata sviluppata in collaborazione con AI Technologies e YES Group, integrata con i sistemi di bordo e progettata per garantire la massima privacy e affidabilità. Più in dettaglio, è stato spiegato che “Next AI-Integrated System potrà essere facilmente gestita attraverso le nuove app proprietarie My AB e MY Maiora, utilizzando un concierge digitale che conosce perfettamente il singolo yacht, supporta armatore ed equipaggio nella gestione dell’imbarcazione garantendo sicurezza, privacy e massima affidabilità”.

“Il nostro approccio – è stato sottolineato nella presentazione - è local-first: dati, modelli e decisioni restano a bordo. L’AI fornisce risposte verificabili, comandi sicuri e integrazione profonda con i sistemi della barca. Nella roadmap evolutiva prevediamo di integrare sempre nuove funzionalità e servizi, come l’attivazione vocale dedicata e la manutenzione predittiva”.

Next AI-Integrated System – vale la pena sottolinearlo - è la prima piattaforma proprietaria di IA local-first integrata, installata direttamente a bordo. L’assistente AI permette di controllare tutte le funzioni di bordo come illuminazione, clima, scenari, intrattenimento, e di consultare dati come il consumo, gli allarmi, le manutenzioni, garantendo l’operatività anche offline, con protezione totale dei dati e tempi di risposta rapidi e costanti.

“Questa soluzione all’avanguardia – tengono a dire in Next Yachts Group - si inserisce nel percorso di innovazione e trasformazione digitale avviato dal Gruppo. A bordo degli yacht moderni – viene sottolineato - convivono infatti decine di sistemi eterogenei, ognuno con il proprio software e la propria interfaccia: dalla domotica alla sicurezza, dall’intrattenimento ai monitoraggi, spesso con comandi frammentati e informazioni disperse. A differenza delle soluzioni cloud, che in assenza di rete non garantiscono continuità e tutela del dato tecnico riservato, Next AI-Integrated System segna un cambio di paradigma con un proprio cervello digitale locale che funziona totalmente offline”.