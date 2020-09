Con “Test the best” prove in Francia per i nuovi Lomac. A ottobre la “prima” italiana al Salone di Genova

SAN DONATO MILANESE - Per il 60° anniversario dalla fondazione, Lomac aveva organizzato le cose in grande: anteprima internazionale allo Yachting Festival di Cannes, e poi passerella a Genova, nel Salone di casa. La cancellazione, causa Covid, dell’evento in Costa Azzurra, ha costretto i vertici del cantiere lombardo a rivedere i piani. Piani che non possono prescindere da una forte presenza sui mercati internazionali, e in particolare su quello francese, che per molte aziende nautiche italiane rappresenta uno sbocco imprescindibile. Per compensare la mancata passerella a Cannes, Lomac ha deciso dunque di organizzare in proprio un evento a Mandelieu, in Costa Azzurra. Si svolgerà dal 10 al 13 settembre e offrirà l’occasione di vedere da vicino e provare in mare le ultime novità uscite dal cantiere di Rescaldina.

Intitolato “Test the Best” (Prova il meglio) l’evento si svolgerà presso il cantiere AMG, dove saranno disponibili per le prove quattro modelli: la Special Edition di due esemplari di successo, Adrenalina 10.5 e Granturismo 10.5, oltre al Granturismo 12.00 motorizzato con tre fuoribordo da 300 hp e l’Adrenalina 8.5 con inedita e singola motorizzazione Yamaha XTO da 425 hp.

L’inedito Adrenalina 10.5 Limited Edition 60th Anniversary – vale la pena ricordarlo – rappresenta una nuova interpretazione del modello più performante della gamma, che a un’ottima tenuta di mare unisce una velocità di oltre 50 nodi. Altrettanto interessante il Granturismo 10.5 Limited Edition 60th Anniversary, un gommone “tutta grinta” e tuttavia in grado di garantire sicurezza e comfort di bordo. Quest’ultimo modello prevede tra l’altro la possibilità di richiedere una carena appositamente progettata per essere spinta da due XTO Yamaha da 375 cavalli ciascuno e garantire performance di altissimo livello. In proposito, il cantiere tiene a far sapere che “la speciale carena di queste edizione limitata del Granturismo costituisce un plus praticamente unico nel settore dei RIB, che sarà possibile provare in anteprima assoluta a Mandelieu”.

Entrambi i modelli sono firmati da Federico Fiorentino e presentano un allestimento arricchito grazie all’utilizzo della vera pelle trattata per le cuscinerie e ad alcuni dettagli custom creati appositamente dai partner di d-factoryitalia.

Accanto alle due special edition saranno disponibili per le prove in mare anche un Granturismo 12.00 (11,7 metri di lunghezza fuoritutto per 3,54 m di larghezza) con un elegante t-top realizzato custom da d-factoryitalia, motorizzato con tre Yamaha da 300 hp, e un grintosissimo Adrenalina 8.5, gommone dal look “cattivo” e super performante (56 nodi di velocità massima) grazie alla motorizzazione Yamaha XTO da 425 hp.