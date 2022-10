Consegnata la Msc Word Europa la nave più verde del continente. È la prima del settore crociere ad essere alimentata a Gln

SAINT NAZAIRE - Oltre seimila passeggeri e quasi tremila cabine: si chiama Msc World Europa il nuovo colosso dei mari che entrato a far parte della flotta di Msc Crociere. È il giorno stesso della consegna ecco un nuovo taglio di lamiera, inizia la costruzione di Msc Word America, la seconda nave della World Class di Msc Crociere. La nuova ammiraglia non è solo grandissima: le quasi 216mila tonnellate di stazza lorda racchiudono anche il meglio delle tecnologie protese alla salvaguardia dell’ambiente. Un’esigenza diventata una necessità su cui si è soffermato anche l’armatore Gianluigi Aponte, presidente esecutivo del Gruppo Msc. “Siamo grati - ha detto Aponte prendendo in consegna la nuova ammiraglia - ai cantieri dell’Atlantico e al nostro team tecnico, guidato da Emilio la Scala, per la continua ricerca e per l’impegno profuso nel fare di questa nave il punto di riferimento, lo stato dell’arte, nella tutela ambientale. Andiamo avanti su questa strada, c’è lo chiede il pianeta”.

Msc World Europa è la prima nave del settore crociere di Msc ad essere alimentata a gas naturale liquefatto. Ma la sua Mission Green non finisce qui: la nuova ammiraglia dell’armatore Gianluigi Aponte, è la prima nave a incorporare anche l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile. Una tecnologia, questa, che sommata alle altre numerose soluzioni ecologiche all’avanguardia, è in grado di ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo inoltre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%.

"Siamo orgogliosi - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo Msc - di dare il benvenuto in flotta a Msc World Europa, la nostra ventesima nave e la prima alimentata a Gnl. Msc World Europa rappresenta la nuova fase del nostro viaggio verso le emissioni zero e le crociere sostenibili, simboleggiando il nostro impegno incrollabile a riguardo, nonché un decisivo passo in avanti per la nostra Divisione crociere, l’intero gruppo Msc e l’industria crocieristica nel suo complesso, grazie alle numerose innovazioni dal punto di vista ambientale, della tecnologia marina, del design e delle soluzioni per gli ospiti. Questa nave è il risultato di oltre quattro anni di collaborazione tra noi, Cantieri dell’Atlantico e numerosi fornitori leader nel campo delle tecnologie ambientali e marittime di nuova generazione, e insieme di migliaia di ore di addestramento per chi opera sia a bordo sia nei porti. Ora più che mai necessitiamo di una collaborazione ancora più stretta con i fornitori, i governi e tutti gli interlocutori per proseguire nei nostri investimenti e muovere passi ulteriori verso il futuro a emissioni zero che tutti desideriamo. Delle tecnologie innovative sviluppate per le nostre navi può infatti trarre beneficio l’intera società, oltre al settore delle crociere e dello shipping in generale”.

Ma vediamo più da vicino le novità tecniche. Come dicevamo Msc World Europa è la prima nave da crociera al mondo che dispone contemporaneamente di una nuovissima tecnologia di celle a combustibile a ossidi solidi (Sofc) alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl). La nave monta un prototipo Sofc da 150 kilowatt che utilizzerà il Gnl per produrre elettricità e calore a bordo in modo altamente efficiente attraverso una reazione elettrochimica. Sarà un banco di prova per accelerare lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile per le navi da crociera contemporanee, offrendo il potenziale per abilitare soluzioni di propulsione ibrida in futuro. "Prevediamo ha detto Linden Coppell, vicepresidente dellla divisione Sostenibilità ed Esg di Msc Crociere - che la Sofc ridurrà le emissioni di gas serra in modo sostanziale rispetto al motore a Ggl convenzionale, senza produrre ossidi di azoto, ossidi di zolfo o particelle fini. Inoltre, ha il vantaggio di essere compatibile non solo con il Gnl, ma anche con i carburanti a basso e nullo contenuto di carbonio, come il metanolo verde, l'ammoniaca e l'idrogeno. In futuro potremmo anche passare al Gnl sintetico o ad altri carburanti alternativi non a base di carbonio".

Ma l’efficienza non è solo carburante. Su Msc World Europa si è fatto un notevole passo in avanti anche nel ridurre la resistenza all’aria. In collaborazione con il cantiere navale, infatti, Msc World Europa è stata progettata con una forma di scafo a prua rotond per ridurre al minimo la resistenza all’aria e all’acqua. Inoltro Msc World Europa incorpora anche un'ampia gamma di attrezzature per ottimizzare l'uso dell'energia su tutta la nave. Tra queste, sistemi di ventilazione intelligenti e sistemi avanzati di condizionamento dell'aria, con circuiti automatizzati di recupero dell'energia, che consentono un'efficace distribuzione del calore e del freddo. La nave utilizza un'illuminazione a LED, controllata da sistemi di gestione intelligenti per migliorare ulteriormente il profilo di risparmio energetico. Sarà inoltre dotata di sistemi di raccolta automatica dei dati per il monitoraggio dell'energia a distanza e l'analisi avanzata, consentendo un supporto in tempo reale a terra per ottimizzare l'efficienza operativa a bordo. I oltre, lo scafo e la sala macchine di Msc World Europa sono stati progettati per minimizzare l'impatto acustico sottomarino, riducendo il potenziale impatto sui mammiferi marini nelle acque circostanti.

Ora questo nuovo gioiello della flotta Msc Crociere partirà alla volta del Qatar dove, dopo l’inaugurazione, come prima mission, farà da nave appoggio per i mondiali di calcio.