Costa Toscana, consegnata la nuova ammiraglia alimentata a gas naturale liquefatto

TURKU - A tutto gas. Costa Crociere prende in consegna dai cantieri Meyer in Finlandia, Costa Toscana, la nuova ammiraglia della flotta alimentata a gnl, gas naturale liquefatto. Costa Toscana si aggiunge, con alimentazione a gnl, a Costa Smeralda e alla AidaNova, un altro marchio del Gruppo Costa. Con la stessa tecnologia è anche in arrivo AidaCosma, che sarà consegnata prossimamente.

Il gas naturale liquefatto, metano raffreddato a -160 gradi, rappresenta una svolta sul piano del miglioramento delle performance ambientali delle navi da crociera, sia in mare sia durante le soste in porto. Il suo utilizzo permette infatti di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), riducendo significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (riduzione sino al 20%).

«Costa Toscana - ha detto Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - rafforza il nostro impegno nell’innovazione responsabile, contribuendo ulteriormente all’utilizzo del gnl applicato alle navi da crociera, una tecnologia in cui abbiamo creduto per primi. È un’innovazione che fa parte di un percorso di transizione ecologica in costante evoluzione. Infatti, stiamo anche lavorando alla sperimentazione di ulteriori novità, come le celle a combustibile e le batterie, con l’obiettivo di arrivare alla prima nave ad emissioni zero nette. Allo stesso tempo, grazie ai suoi servizi eccellenti e innovativi, Costa Toscana saprà attrarre nuovi crocieristi, aiutandoci a consolidare la nostra presenza nel Mediterraneo e il nostro piano di ripartenza graduale».

Con Costa Toscana, Adam D. Tihany che ha curato il progetto creativo, ha voluto dare un tributo alla Toscana. In tutti gli ambienti della nave si ritrova il meglio di questa meravigliosa regione italiana, dei suoi ponti e alle principali aree pubbliche. Tihany ha voluto tutto made in Italy, arredamento, illuminazione, tessuti e accessori, di serie e disegnati appositamente per Costa Toscana. Basti pensare che sono stati individuati 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana.

Bisogna anche dire che la storia è stata coniugata perfettamente con la tecnologia tanto che Costa Toscana si può tranquillamente definire una vera e propria “smart city” itinerante.

Ma vediamo alcune delle novità tecniche, Oltre all’alimentazione a gas naturale liquefatto, la nave dispone di una serie di innovazioni d’avanguardia studiate per ridurre al massimo l’impatto ambientale. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo verrà effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che saranno parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare. I legni di mare che arrederanno le isole del nuovo ristorante Archipelago sono stati recuperati grazie ai Guardiani della Costa, il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso dalla dalla Fondazione di Costa Crociere. Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato proprio a Costa Crociere Foundation per sostenere progetti ambientali e sociali.

Costa Toscana batte bandiera italiana (come tutte le navi Costa); è lunga 337 metri; larga 42 metri; ha una stazza lorda di 185mila tonnellate. Per i passeggeri ci sono 2.663 cabine che possono ospitare oltre seimila passeggeri. L’equipaggio, invece, è composto da 1.646 persone. La potenza totale dei quattro motori principali è di 61.760 Kw. La spinta è affidata a due Azipod (gruppo eliche capaci di ruotare a 360 gradi) da 37 Mw.

La prima crociera di Costa Toscana partirà da Savona, il 5 marzo 2022, con un itinerario di una settimana che visiterà Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dopo il suo debutto la nuova ammiraglia rimarrà posizionata nel Mediterraneo occidentale per tutto l’anno. Nel corso della stagione estiva farà scalo a Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Valencia, Marsiglia, mentre durante la stagione autunnale Palma de Maiorca prenderà il posto di Ibiza.