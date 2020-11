Consegnata la Silver Moon, il lusso esclusivo realizzato da Fincantieri

TRISTE - Navi più piccole ma extralusso. La nuova tendenza delle crociere ha generato per Fincantieri un carico di lavoro che consente di guardare avanti con fiducia a tutti gli stabilimenti del gruppo. L’ultima consegna ad Ancona, la Silver Moon, la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso che Fincantieri sta realizzando per la società armatrice Silversea, brand del gruppo Royal Caribbean, ha confermato che questo segmento è di primaria importanza per il colosso italiano della navalmeccanica.

Silver Moon è gemella dell’ammiraglia Silver Muse, che ha preso il mare nel 2017 dal cantiere di Sestri Ponente, e di Silver Dawn, la cui consegna è prevista sempre ad Ancona nel 2021, e avrà una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.700 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri. Una crociera che diventa indimenticabile. Le 298 spaziose cabine della nave, infatti, sono tutte suite ed è questa la caratteristica che da sempre distingue Silversea nel panorama crocieristico.

Un segmento quello del piccolo lussuoso a cui si è già avvicinata anche Msc Crociere che proprio a Fincantieri ha ordinato tre navi di dimensioni ridotte ma capaci di offrire una ospitalità esclusiva. Msc Crociere, in pratica, proporrà l’eleganza dello yacht club delle sue ammiraglie, su navi dedicate proprio all’esclusività. Senza dimenticare, poi, che scafi di dimensioni ridotte possono raggiungere anche porti che non rientrano nelle ritte delle grandi navi.

Insomma, grandi e piccole per Fincantieri è avanti tutta. La conferma è arrivata dall’amministratore delegato Giusepoe Bono. Il Gruppo non ha rallentato più di tanto nel 2020 per il covid e, cosa più importante, il portafoglio ordini è intatto. Questo dato permette a Fincantieri di guardare al domani con fiducia, confermando un carico di lavoro per i prossimi 6/7 annì.

Bono ha sottolineato come sul fronte strategico il rapporto con clienti si è rivelato fondamentale. Ed è proprio per questo che l’amministratore delegato ha potuto annunciare di non aver avuto nessuna cancellazione di commesse.